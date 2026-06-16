Qobuz registra una crescita del fatturato del 45,7% nel 2025 nel mercato dello streaming musicale a pagamento, in crescita dell'8,8%

PARIGI, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Nel 2025, il mercato globale della musica registrata ha raggiunto i 31,7 miliardi di dollari (IFPI), con lo streaming che rappresenta il 69,6% e traina la crescita del settore. Nel settore dello streaming, il modello di abbonamento a pagamento è in testa con una crescita dell'8,8%. Posizionata nel segmento degli abbonamenti a pagamento, Qobuz registra una crescita dei ricavi del 45,7%, oltre cinque volte superiore al tasso di mercato, e conta 1,2 milioni di utenti attivi mensili.

La storia di successo di un'azienda indipendente che si è globalizzata

Fondata nel 2007 e di proprietà dal 2015 di un gruppo privato, principalmente a conduzione familiare francese, Qobuz è oggi un attore globale nel settore dello streaming musicale.

Un'azienda internazionale. L'80% dei ricavi proviene dai mercati internazionali. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante per Qobuz. Presente in 26 paesi, l'azienda continua la sua espansione globale.

L'80% dei ricavi proviene dai mercati internazionali. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante per Qobuz. Presente in 26 paesi, l'azienda continua la sua espansione globale. Un percorso chiaro verso la redditività. Flusso di cassa positivo, debito finanziario pari a zero, pareggio dell'EBITDA raggiunto secondo gli IFRS e un risultato netto positivo previsto entro marzo 2027.

Flusso di cassa positivo, debito finanziario pari a zero, pareggio dell'EBITDA raggiunto secondo gli IFRS e un risultato netto positivo previsto entro marzo 2027. Ricavi per utente (ARPU) superiori di oltre 6,5 volte alla media di mercato. Un abbonato Qobuz genera un ricavo annuo medio di 135,90 dollari, rispetto ai 20,74 dollari della media di mercato (IFPI).

Questi risultati confermano la solidità di un modello indipendente basato sulla qualità dell'offerta e sul coinvolgimento degli abbonati, piuttosto che sul volume.

"Dall'acquisizione nel 2015, abbiamo scelto un percorso strutturato e coerente: una strategia di differenziazione, un'esecuzione disciplinata e team pienamente impegnati. Nessuna dispersione, nessun finanziamento pubblico. È questa coerenza che oggi sta generando una crescita forte e sostenibile", ha dichiarato Georges Fornay, Vice CEO di Qobuz.

Un protagonista di spicco in un mercato dominato dai giganti

In un settore dominato dalle grandi aziende tecnologiche, Qobuz si è costruita una posizione unica basata sul rispetto per la musica, gli artisti e gli ascoltatori.

Questo si traduce in scelte fondamentali:

Modello di abbonamento a pagamento senza pubblicità

Qualità audio ad alta risoluzione

Combinazione unica di streaming ad alta risoluzione, download e contenuti editoriali di esperti

Selezione curata al 100% da personale qualificato

Il 100% dei dipendenti è azionista

Queste scelte hanno un impatto concreto sui pagamenti dei diritti d'autore all'interno dell'industria musicale. Nel 2025, Qobuz è stata la prima e unica piattaforma di streaming a rendere pubblico la sua tariffa media di royalty per riproduzione, convalidata da una società leader del settore, pari a 18,73 dollari per 1.000 riproduzioni, pagati ai titolari dei diritti.

Qobuz dimostra che le aziende con una vera passione e una chiara visione per la musica hanno un ruolo importante in un settore in cui spesso prevalgono gli obiettivi finanziari e industriali.

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