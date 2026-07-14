Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane e Universidade de Edimburgo assinam um acordo para explorar computação quântica para design industrial e simulação

A colaboração explorará como a computação quântica tolerante a falhas pode avançar em simulações complexas de dinâmica dos fluidos, inclusive para usos no projeto de turbinas a gás

O objetivo do projeto é combinar a plataforma Helios da Quantinuum, o computador quântico comercial mais preciso do mundo [1] , as aplicações industriais da Rolls-Royce, o conhecimento da Riverlane em correção de erros quânticos e algoritmos tolerantes a falhas, e a experiência em supercomputação do EPCC

, as aplicações industriais da Rolls-Royce, o conhecimento da Riverlane em correção de erros quânticos e algoritmos tolerantes a falhas, e a experiência em supercomputação do EPCC A colaboração ajudará a avançar a estratégia quântica do Reino Unido ao desenvolver as tecnologias quânticas e capacidades de computação híbrida necessárias para futuras aplicações industriais

BROOMFIELD, Colorado e CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ:QNT), Rolls-Royce, Riverlane e EPCC, o Centro Nacional de Supercomputação do Reino Unido sediado na Universidade de Edimburgo, anunciaram hoje um acordo para explorar as capacidades de computação quântica necessárias em futuros fluxos de trabalho industriais, como o projeto de turbinas a gás.

Nos termos do acordo, a Quantinuum fornecerá acesso aos seus sistemas quânticos e ambiente de software; A Rolls-Royce contribuirá com casos de uso em design industrial e competência em domínio; Riverlane contribuirá com correção quântica de erros e competência algorítmica; e o EPCC contribuirá com experiência em supercomputação e integração de fluxos de trabalho híbridos.

Simulações complexas de dinâmica dos fluidos são centrais para o projeto de turbinas a gás, mas podem exigir recursos computacionais substanciais à medida que os modelos se tornam mais detalhados. Em uma colaboração que se espera que dure vários anos, os parceiros explorarão como computadores quânticos tolerantes a falhas poderiam trabalhar ao lado de supercomputadores para resolver esse gargalo e modelar com precisão a dinâmica dos fluidos dentro de turbinas a gás.

"As demandas computacionais para simular dinâmica de fluidos complexa são um grande desafio no design industrial, e explorar como a computação quântica pode complementar os supercomputadores atuais é um passo importante para enfrentá-las", declarou Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "Essa colaboração ajudará a desenvolver e testar os algoritmos híbridos quântico-clássicos necessários para futuras aplicações industriais."

Os colaboradores planejam testar blocos computacionais fundamentais para algoritmos quânticos industriais relevantes no computador quântico Helios da Quantinuum e avaliar como esses poderiam escalar em sistemas futuros planejados, como Sol e Apollo.

Este projeto se baseia em colaborações anteriores entre Rolls-Royce, Riverlane e EPCC, que lançaram as bases para entender os principais requisitos algorítmicos, de correção de erros e de dados para lidar com simulações de dinâmica dos fluidos com computadores quânticos comerciais.

"Estamos desenvolvendo e aprimorando algoritmos para aplicações híbridas tolerantes a falhas há quase cinco anos com a Riverlane, usando emuladores clássicos em colaboração com o EPCC. Este acordo marca o início de uma nova fase empolgante em que trabalhamos juntos para explorar suas implementações no hardware da Quantinuum", afirmou Leigh Lapworth, Fellow em Ciência Computacional da Rolls-Royce. "O desenvolvimento de aplicações é uma atividade de vários anos e, se quisermos estar em posição de nos beneficiar dos dispositivos teraQuOp, precisamos começar agora, codesenvolvendo algoritmos, hardware e software."

"A Riverlane é especializada em correção quântica de erros (QEC), como a tecnologia crítica que, em última análise, desbloqueará grandes aplicações de computação quântica tolerante a falhas e aplicações tolerantes a falhas para diversos setores", declarou Steve Brierley, CEO e fundador da Riverlane. "Com base em nosso trabalho com a Rolls-Royce e EPCC, colaborar com a Quantinuum nos ajudará a explorar como a computação quântica tolerante a falhas e abordagens híbridas quântica-HPC podem acelerar o caminho para a computação quântica industrial."

O EPCC contribuirá com sua experiência em computação de alto desempenho, simulações e nas interfaces de software necessárias para conectar sistemas quânticos e clássicos. Seu papel inclui explorar como diferentes partes de um algoritmo podem ser compiladas, emuladas e executadas em recursos clássicos e quânticos, incluindo etapas de pré e pós-processamento necessárias para fluxos de trabalho de computação híbrida.

"A computação quântica será mais valiosa quando os usuários puderem explorá-la em um ambiente computacional mais amplo, e o EPCC vem trabalhando para HPC e quântico híbridos desde minha nomeação como Chancellor's Fellow em 2023", afirmou Oliver Thomson Brown, líder do Grupo Quântico no EPCC. "A missão do EPCC é acelerar o uso eficaz de computação inovadora na indústria e na academia, e este projeto se encaixa naturalmente com os objetivos do primeiro Centro Nacional de Supercomputação do Reino Unido."

A missão da computação quântica do Reino Unido visa desenvolver computadores quânticos acessíveis, baseados no Reino Unido, capazes de um trilhão de operações sem erros, conhecidos como sistemas "teraQuOp". A colaboração e seu cronograma previsto de vários anos apoiam a missão de computação quântica do Governo do Reino Unido e refletem a força e maturidade do ecossistema de computação quântica e avançada do Reino Unido, que passou da pesquisa fundamental para aplicações híbridas de relevância industrial.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos baseados em íons aprisionados, construídos sobre a bem estabelecida arquitetura QCCD, que implementou com projetos e capacidades inovadoras para alcançar os mais altos níveis de precisão da indústria, baseados na fidelidade média de portas de dois qubits.[2] A Quantinuum mantém engajamentos ativos com líderes de mercado nos setores farmacêutico, ciência dos materiais, serviços financeiros, governamentais e industriais, além de instituições acadêmicas e de pesquisa globalmente.

A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 700 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de renome. Mais de 70% da equipe de tecnologia possui doutorado ou mestrado. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

Para mais informações, acesse www.quantinuum.com.

Declaração de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que podem ser consideradas "declarações prospectivas" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos. As palavras "antecipar", "assumir", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "futuro", "vai", "buscar", "previsível", a versão negativa dessas palavras, ou termos e frases semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Tais declarações são baseadas em certas suposições e avaliações feitas pela nossa administração à luz de sua experiência e percepção de tendências históricas, condições econômicas e industriais atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditam ser apropriados. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado também estão sujeitas a diversos riscos e incertezas materiais, incluindo, mas não se limitando a, fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que afetam nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Novos fatores surgem de tempos em tempos, e não é possível para Quantinuum prever todos esses fatores. Qualquer declaração prospectiva se refere apenas à data em que foi feita e, salvo conforme exigido por lei, a Quantinuum não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

[1] baseado em sua alta fidelidade de porta de dois qubits, suportando 98 qubits físicos

[2] Em 31 de dezembro de 2025.

FONTE Quantinuum