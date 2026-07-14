Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane y la Universidad de Edimburgo firman un acuerdo para investigar la computación cuántica aplicada al diseño y simulación industriales

Esta colaboración permitirá analizar cómo la computación cuántica tolerante a fallas podría mejorar las simulaciones complejas de dinámica de fluidos, entre otras cosas para su aplicación en el diseño de turbinas de gas

El proyecto tiene el objetivo de combinar la plataforma Helios de Quantinuum, la computadora cuántica comercial más precisa del mundo [1] , las aplicaciones industriales de Rolls-Royce, la experiencia en corrección de errores cuánticos y en algoritmos tolerantes a fallas de Riverlane y la experiencia de EPCC en supercomputación

, las aplicaciones industriales de Rolls-Royce, la experiencia en corrección de errores cuánticos y en algoritmos tolerantes a fallas de Riverlane y la experiencia de EPCC en supercomputación Esta colaboración contribuirá a impulsar la estrategia cuántica del Reino Unido mediante el desarrollo de tecnologías cuánticas y las capacidades de computación híbrida necesarias para futuras aplicaciones industriales

BROOMFIELD, Colorado y CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ:QNT), Rolls-Royce, Riverlane y EPCC, el Centro Nacional de Supercomputación del Reino Unido, con sede en la Universidad de Edimburgo, anunció hoy un acuerdo para estudiar las capacidades de la computación cuántica necesarias en futuros flujos de trabajo industriales, como el diseño de turbinas de gas.

En virtud de este acuerdo, Quantinuum brindará acceso a sus sistemas cuánticos y a su entorno de software; Rolls-Royce aportará casos de uso de diseño industrial y conocimientos especializados del sector; Riverlane aportará conocimientos especializados en corrección de errores cuánticos y algoritmos; y EPCC aportará conocimientos especializados en supercomputación e integración de flujos de trabajo híbridos.

Las simulaciones complejas de dinámica de fluidos son fundamentales para el diseño de turbinas de gas, pero pueden requerir importantes recursos informáticos a medida que los modelos se vuelven más detallados. En lo que se prevé que sea una colaboración de varios años, los socios analizarán cómo las computadoras cuánticas tolerantes a fallas podrían funcionar junto con supercomputadoras para superar este obstáculo y modelar con precisión la dinámica de fluidos en el interior de las turbinas de gas.

"Las exigencias informáticas que conlleva la simulación de la dinámica de fluidos compleja suponen un gran desafío de diseño industrial, y estudiar cómo la computación cuántica puede complementar las supercomputadoras actuales es un avance importante para superarlo", afirmó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director ejecutivo de Quantinuum. "Esta colaboración contribuirá al desarrollo y la puesta a prueba de los algoritmos híbridos cuánticos-clásicos necesarios para futuras aplicaciones industriales".

Los colaboradores tienen previsto poner a prueba componentes informáticos clave para algoritmos cuánticos de relevancia industrial en Helios, la computadora cuántica de Quantinuum y así, evaluar cómo se podrían escalar en los sistemas futuros previstos, como Sol y Apollo.

Este proyecto se basa en colaboraciones anteriores entre Rolls-Royce, Riverlane y EPCC, las cuales sentaron las bases para comprender los requisitos clave en materia de algoritmos, corrección de errores y datos necesarios para abordar simulaciones de dinámica de fluidos con computadoras cuánticas comerciales.

"Llevamos casi cinco años desarrollando y mejorando algoritmos para aplicaciones híbridas tolerantes a fallas con Riverlane y utilizamos simuladores clásicos en colaboración con EPCC. Este acuerdo marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en la que trabajaremos juntos para explorar sus aplicaciones en el hardware de Quantinuum", declaró Leigh Lapworth, investigador en Ciencias de la Computación de Rolls-Royce. "El desarrollo de aplicaciones es una actividad que se prolonga durante varios años y, si queremos estar en condiciones de sacar partido a los dispositivos teraQuOp, debemos comenzar ahora y desarrollar algoritmos, hardware y software de manera conjunta".

"Riverlane se especializa en la corrección de errores cuánticos (QEC) como tecnología clave que, en última instancia, permitirá el desarrollo de la computación cuántica tolerante a fallas a gran escala, así como de aplicaciones tolerantes a fallas para diversos sectores", señaló Steve Brierley, director ejecutivo y fundador de Riverlane. "A partir de nuestro trabajo con Rolls-Royce y EPCC, colaborar con Quantinuum nos ayudará a explorar cómo la computación cuántica tolerante a fallas y los enfoques híbridos de computación cuántica y HPC pueden acelerar el camino hacia la computación cuántica industrial".

EPCC contribuirá con su experiencia en informática de alto rendimiento, simulaciones y las interfaces de software necesarias para conectar sistemas cuánticos y clásicos. Su función consiste, entre otras cosas, en estudiar cómo se pueden compilar, simular y ejecutar las distintas partes de un algoritmo en recursos clásicos y cuánticos, incluidos los pasos de preprocesamiento y posprocesamiento necesarios para los flujos de trabajo de computación híbrida.

"La computación cuántica resultará más valiosa cuando los usuarios puedan aprovecharla en un entorno informático más amplio y EPCC ha estado trabajando en la integración híbrida de la HPC y la computación cuántica desde mi designación como investigador distinguido en 2023", expresó Oliver Thomson Brown, responsable de Quantum Group en EPCC. "La misión de EPCC es impulsar el uso eficaz de las nuevas tecnologías informáticas en el ámbito industrial y académico, por lo que este proyecto está en perfecta consonancia con los objetivos del primer Centro Nacional de Supercomputación del Reino Unido".

La misión de computación cuántica del Reino Unido tiene como objetivo desarrollar computadoras cuánticas accesibles, con sede en el Reino Unido, capaces de realizar un billón de operaciones sin errores, lo que se conoce como sistemas "teraQuOp". Se prevé que esta colaboración continúe durante varios años, respalde la misión del Gobierno del Reino Unido en materia de computación cuántica y refleje la solidez y madurez del ecosistema de computación cuántica e innovación del Reino Unido a la hora de pasar de la investigación básica a aplicaciones híbridas de relevancia industrial.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha comercializado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la arquitectura de dispositivo cuántico de acoplamiento de carga (QCCD) consolidada, que ha implementado con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector en cuanto a fidelidad promedio de las puertas de dos qubits.[2] Quantinuum colabora activamente con líderes del mercado en los sectores de farmacéutica, ciencia de materiales, servicios financieros, así como en ámbitos gubernamentales e industriales.

La empresa cuenta con una plantilla mundial de aproximadamente 700 empleados, entre los que se encuentran destacados científicos e investigadores. Más del 70 % del personal de su equipo tecnológico posee un doctorado o una maestría. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado y además, cuenta con centros adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Declaración cautelar respecto de las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que se pueden considerar "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las afirmaciones que no sean hechos históricos. Las palabras "anticipar", "suponer", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", la negación de estas palabras o expresiones y frases similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en determinadas hipótesis y valoraciones realizadas por nuestra junta directiva a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y del sector actuales, la evolución prevista para el futuro y otros factores que la junta considera pertinentes. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, entre los que se incluyen, de manera enunciativa, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan a nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Ocasionalmente, surgen nuevos factores y Quantinuum no puede preverlos todos. Cualquier declaración prospectiva es válida únicamente en la fecha en que se formula y, excepto que la ley lo exija, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar declaración prospectiva alguna, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

[1] con base en la elevada fidelidad de sus puertas de dos qubits, que permiten gestionar 98 qubits físicos

[2] Al 31 de diciembre de 2025.

FUENTE Quantinuum