Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane et l'université d'Édimbourg signent un accord visant à explorer les applications de l'informatique quantique dans le domaine de la conception et de la simulation industrielles

Cette collaboration visera à étudier la façon dont l'informatique quantique tolérante aux pannes pourrait faire progresser les simulations complexes de dynamique des fluides, notamment dans le cadre de la conception de turbines à gaz.

Ce projet vise à associer la plateforme Helios de Quantinuum, l'ordinateur quantique commercial le plus précis au monde [1] , les applications industrielles de Rolls-Royce, l'expertise de Riverlane en matière de correction d'erreurs quantiques et d'algorithmes tolérants aux pannes, ainsi que l'expertise de l'EPCC dans le domaine du supercalcul

, les applications industrielles de Rolls-Royce, l'expertise de Riverlane en matière de correction d'erreurs quantiques et d'algorithmes tolérants aux pannes, ainsi que l'expertise de l'EPCC dans le domaine du supercalcul Cette collaboration contribuera à faire progresser la stratégie quantique du Royaume-Uni en développant les technologies quantiques et les capacités de calcul hybride nécessaires aux futures applications industrielles

BROOMFIELD, Colorado et CAMBRIDGE, Angleterre, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ : QNT), Rolls-Royce, Riverlane et l'EPCC, le centre national de supercalcul britannique basé à l'université d'Édimbourg, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord visant à explorer les capacités de l'informatique quantique nécessaires aux futurs flux de travail industriels, tels que la conception de turbines à gaz.

Dans le cadre de cet accord, Quantinuum fournira l'accès à ses systèmes quantiques et à son environnement logiciel, Rolls-Royce apportera des cas d'utilisation issus de la conception industrielle ainsi que son expertise sectorielle, Riverlane mettra à profit son expertise en matière de correction d'erreurs quantiques et d'algorithmes, et l'EPCC contribuera par son expertise en supercalcul et en intégration de flux de travail hybrides.

Les simulations complexes de dynamique des fluides jouent un rôle central dans la conception des turbines à gaz, mais elles peuvent nécessiter d'importantes ressources informatiques à mesure que les modèles gagnent en précision. Dans le cadre d'une collaboration qui devrait s'étendre sur plusieurs années, les partenaires étudieront comment des ordinateurs quantiques tolérants aux pannes pourraient fonctionner en parallèle avec des supercalculateurs afin de surmonter ce goulot d'étranglement et de modéliser avec précision la dynamique des fluides à l'intérieur des turbines à gaz.

« Les besoins en puissance de calcul liés à la simulation de la dynamique des fluides complexes constituent un défi majeur dans le domaine de la conception industrielle, et, pour y répondre, il est important de chercher à comprendre comment l'informatique quantique peut compléter les supercalculateurs actuels », a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, PDG de Quantinuum. « Cette collaboration permettra de développer et de tester les algorithmes hybrides quantiques-classiques nécessaires aux futures applications industrielles ».

Les collaborateurs prévoient de tester des composants informatiques clés destinés à des algorithmes quantiques pertinents pour l'industrie sur l'ordinateur quantique Helios de Quantinuum, et d'évaluer leur capacité à être déployés à grande échelle sur les futurs systèmes, tels que Sol et Apollo.

Ce projet s'appuie sur des collaborations antérieures entre Rolls-Royce, Riverlane et l'EPCC, qui ont permis de jeter les bases nécessaires à la compréhension des exigences clés en matière d'algorithmes, de correction d'erreurs et de données pour mener à bien des simulations de dynamique des fluides sur des ordinateurs quantiques commerciaux.

« Depuis près de cinq ans, et en collaboration avec Riverlane et l'EPCC, nous développons et améliorons des algorithmes destinés à des applications hybrides tolérantes aux pannes, en utilisant des émulateurs classiques. Cet accord marque le début d'une nouvelle étape passionnante, au cours de laquelle nous travaillerons ensemble pour explorer leurs applications sur le matériel de Quantinuum », a expliqué Leigh Lapworth, Chercheur émérite en sciences du calcul chez Rolls-Royce. « Le développement d'applications est un processus qui s'étend sur plusieurs années et, si nous voulons être en mesure de tirer parti des dispositifs teraQuOp, nous devons nous y mettre dès maintenant, en développant conjointement les algorithmes, le matériel et les logiciels ».

« Riverlane est spécialisée dans la correction d'erreurs quantiques (QEC), une technologie essentielle qui permettra à terme de développer à grande échelle l'informatique quantique tolérante aux pannes, ainsi que des applications tolérantes aux pannes pour divers secteurs », a déclaré Steve Brierley, PDG et fondateur de Riverlane. « Dans la continuité de notre collaboration avec Rolls-Royce et l'EPCC, notre partenariat avec Quantinuum nous permettra d'étudier de quelle manière l'informatique quantique tolérante aux pannes et les approches hybrides combinant informatique quantique et calcul haute performance (HPC) peuvent accélérer le déploiement de l'informatique quantique à l'échelle industrielle ».

L'EPCC apportera son expertise en matière de calcul haute performance, de simulations et d'interfaces logicielles nécessaires pour relier les systèmes quantiques et classiques. Son rôle consiste notamment à étudier comment les différentes parties d'un algorithme peuvent être compilées, émulées et exécutées sur des ressources classiques et quantiques, y compris les étapes de prétraitement et de post-traitement nécessaires aux flux de travail de calcul hybrides.

« L'informatique quantique prendra toute sa valeur lorsque les utilisateurs pourront l'exploiter au sein d'un environnement informatique plus large, et l'EPCC œuvre en ce sens, en développant une approche hybride alliant calcul haute performance (HPC) et informatique quantique, depuis ma nomination au poste de chercheur Chancellor's Fellow en 2023 », a déclaré Oliver Thomson Brown, responsable du groupe Quantique à l'EPCC. « La mission de l'EPCC consiste à accélérer l'utilisation efficace des nouvelles technologies informatiques dans les milieux industriels et universitaires, et ce projet s'inscrit tout naturellement dans les objectifs du premier centre national de supercalcul du Royaume-Uni ».

La mission britannique en matière d'informatique quantique vise à développer, au Royaume-Uni, des ordinateurs quantiques accessibles, capables d'effectuer mille milliards d'opérations sans erreur, appelés systèmes « teraQuOp ». Cette collaboration, qui devrait s'étendre sur plusieurs années, soutient la mission du gouvernement britannique en matière d'informatique quantique et témoigne de la solidité et de la maturité de l'écosystème britannique de l'informatique quantique et du calcul avancé, qui passe de la recherche fondamentale à des applications hybrides pertinentes pour l'industrie.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a commercialisé plusieurs générations de systèmes quantiques à ions piégés, basés sur l'architecture QCCD bien établie, qu'elle a mise en œuvre avec des conceptions et des capacités innovantes afin d'atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur, mesurés en termes de fidélité moyenne des portes à deux qubits.[2] Quantinuum collabore activement avec des leaders du marché dans les secteurs pharmaceutique, des sciences des matériaux, des services financiers, ainsi qu'avec les marchés publics et industriels, sans oublier les établissements universitaires et de recherche du monde entier.

L'entreprise emploie environ 700 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technique sont titulaires d'un doctorat ou d'un master. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quantinuum.com.

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[1] grâce à la haute fidélité de ses portes à deux qubits, permettant de prendre en charge 98 qubits physiques

[2] Au 31 décembre 2025.