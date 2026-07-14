Quantinuum、Rolls-Royce、Riverlane 與愛丁堡大學簽署協議，探索量子運算在工業設計和模擬中的應用

是次合作將探討容錯量子運算對複雜流體動力學模擬的推進作用，當中包括應用於燃氣渦輪設計的場景

此項目旨在匯聚 Quantinuum 的 Helios 平台（全球最精準的商用量子電腦 [1] ）、Rolls-Royce 的工業應用實務、Riverlane 的量子誤差校正與容錯演算法專長，以及 EPCC 的超級運算專業知識

）、Rolls-Royce 的工業應用實務、Riverlane 的量子誤差校正與容錯演算法專長，以及 EPCC 的超級運算專業知識 是次合作將透過研發未來工業應用所需的量子技術及混合運算能力，推動英國量子策略的發展

科羅拉多州布魯姆菲爾德及英格蘭劍橋2026年7月15日 /美通社/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ:QNT)、Rolls-Royce、Riverlane 以及 EPCC（位於愛丁堡大學的英國國家超級運算中心）今天共同宣佈，已簽署協議以研究未來工業流程（例如燃氣渦輪設計）所需的量子運算技術。

根據協議，Quantinuum 會開放其量子系統及軟件環境供使用；Rolls-Royce 將提供工業設計的應用案例及相關領域專業知識；Riverlane 則貢獻量子誤差校正及演算法方面的專業知識；EPCC 負責提供超級運算技術及混合工作流程的整合。

複雜流體動力學模擬是燃氣渦輪設計的核心，惟隨着模型日趨精密，所需的運算資源亦會相當龐大。 這項合作預計將持續多年，合作夥伴會研究容錯量子電腦如何與超級電腦配合，以突破此瓶頸，並精確地模擬燃氣渦輪內的流體動力情況。

Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「複雜流體動力學模擬對運算能力的要求，是工業設計中的重大難題。研究量子運算如何補充現有超級電腦的功能，正是應對這些難題的重要步驟。 是次合作將有助開發和測試未來工業應用所需的混合量子－經典演算法。」

合作團隊計劃於 Quantinuum 的 Helios 量子電腦上，測試工業量子演算法的核心運算模組，並評估其在未來規劃系統（例如 Sol 及 Apollo）上的擴展潛力。

此項目建基於 Rolls-Royce、Riverlane 和 EPCC 早前的合作成果，這些合作已為掌握使用商用量子電腦進行流體動力學模擬所需的演算法、誤差校正及數據要求，奠定了基礎。

Rolls-Royce 運算科學研究員 Leigh Lapworth 表示：「我們與 Riverlane 合作，並聯同 EPCC 使用經典模擬器，差不多五年來一直持續開發和改善混合容錯應用方面的演算法。 此協議標誌着展開令人振奮的新階段，我們將齊心協力，探索這些演算法在 Quantinuum 硬件上的實踐。 應用開發需要耗時多年，若我們希望將來能受惠於 teraQuOp 裝置，便須由現在起步，同步開發演算法、硬件及軟件。」

Riverlane 行政總裁兼創辦人 Steve Brierley說：「Riverlane 專注於量子誤差校正 (QEC) 技術，此乃實現大規模容錯量子運算及各行各業容錯應用的關鍵。 在我們與 Rolls-Royce 及 EPCC 的合作根基之上，與 Quantinuum 的協作將讓我們深入探討，容錯量子運算與混合量子－HPC 途徑如何加速工業量子運算的步伐。」

EPCC 將提供其在高效能運算、模擬，以及連接量子與傳統系統所需軟件介面方面的專業技術。 EPCC 的工作包括探索演算法的不同部分如何在經典及量子資源上編譯、模擬和執行，當中涵蓋混合運算流程所需的前期及後期處理步驟。

EPCC 量子團隊負責人 Oliver Thomson Brown表示：「量子運算只有在用戶能將其融入更廣闊的運算環境中，才能發揮最大價值；而 EPCC 自 2023 年我獲任命為校長研究員以來，便一直積極推動 HPC 與量子運算的混合發展。 EPCC 的使命是推動新型運算在工業界及學術界的有效應用；這項項目與英國首個國家超級運算中心的目標可謂不謀而合。」

英國的量子運算目標是開發容易使用且設於英國的量子電腦，並能進行一萬億次無誤操作，這些系統稱為「teraQuOp」。 此合作及其預計為期多年的時間規劃，呼應英國政府的量子運算任務，亦展現出英國量子及先進運算生態系統，在由基礎研究過渡至工業相關混合應用方面的實力及成熟程度。

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代基於離子阱的量子系統投入商業應用，其建立在成熟的量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構上，並透過創新設計與功能，在平均雙量子位元閘極保真度方面達到業內最高的精準水平。[2] Quantinuum 與製藥、物料科學、金融服務、政府及工業等領域的市場領導者，以及全球的學術和研究機構，均建立了積極的合作關係。

公司擁有約 700 名員工，遍佈全球，團隊匯聚頂尖的科學家及研究人員。 技術團隊中，超過 70% 成員擁有博士或碩士學位。 Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並於美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。

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[1] 基於其支援 98 個物理量子位元的高雙量子位元閘保真度

[2] 截至 2025 年 12 月 31 日。

SOURCE Quantinuum