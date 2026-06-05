Quantinuum anuncia precificação da oferta pública inicial ampliada

BROOMFIELD, Colorado, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. ("Quantinuum") anunciou hoje o precificação da oferta pública inicial ampliada de 28.000.000 de ações ordinárias da Classe A, a um preço para o público de US$60,00 por ação. A Quantinuum concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4.200.000 ações ordinárias adicionais da Classe A para cobrir as alocações excedentes no preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.

Espera-se que as ações ordinárias da Classe A comecem a ser negociadas no Mercado Global Nasdaq em 4 de junho de 2026 sob o símbolo "QNT." A oferta deve ser concluída em 5 de junho de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

J.P. Morgan e Morgan Stanley (em ordem alfabética) atuam como administradores ativos conjuntos de administração de livros ativos da oferta; Jefferies e Evercore ISI também atuam como administradores ativos de administração de livros; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale e TD Cowen atuam como administradores conjuntos de administração do livro; e Craig-Hallum e Rosenblatt atuam como coadministradores da oferta.

Uma declaração de registro relacionada a esta oferta foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 3 de junho de 2026. A oferta está disponível apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto, quando disponíveis, podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou por e-mail em [email protected] e [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department ou por e-mail em [email protected]; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, por telefone no (877) 821-7388 ou por e-mail no [email protected]; ou Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, por telefone 888-474-0200 ou por e-mail em [email protected].

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos construídos sobre a já estabelecida arquitetura QCCD, que implementou com designs e capacidades inovadoras para alcançar os mais altos níveis de precisão da indústria, baseados na fidelidade média de portas de dois qubits até 31 de dezembro de 2025. A Quantinuum mantém engajamentos ativos com líderes de mercado nos setores farmacêutico, ciência dos materiais, serviços financeiros e governamentais e industriais. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

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FONTE Quantinuum