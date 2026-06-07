Quantinuum anuncia o fechamento de oferta pública inicial ampliada

BROOMFIELD, Colorado, 7 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública inicial ampliada de 28.000.000 de ações de sua classe A a um preço inicial de US$ 60,00 por ação. Todas as ações foram oferecidas pela Quantinuum. O valor bruto total da oferta, antes da dedução dos descontos e comissões de subscrição e outras despesas relacionadas, foi de US$ 1,68 bilhão. A ação ordinária Classe A da Quantinuum está listada no Nasdaq Global Market sob o símbolo de negociação "QNT".

J.P. Morgan e Morgan Stanley (em ordem alfabética) atuaram como coordenadores líderes ativos da oferta; Jefferies e Evercore ISI também atuaram como coordenadores ativos; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Société Générale e TD Cowen atuaram como coordenadores conjuntos; e Craig-Hallum e Rosenblatt atuaram como cogerentes da oferta.

Uma declaração de registro relativa a esta oferta foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 3 de junho de 2026. Um prospecto relativo e descrevendo os termos da oferta foi arquivado junto à SEC e está disponível no site da SEC em www.sec.gov. A oferta está disponível apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou por e-mail em [email protected] e [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Atenção: Departamento de Prospecto ou por e-mail em [email protected]; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, por telefone em (877) 821-7388 ou por e-mail em [email protected]; ou Evercore Group L.L.C., Atenção: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, por telefone em 888-474-0200 ou por e-mail em [email protected].

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos construídos sobre a já estabelecida arquitetura QCCD, que implementou com designs e capacidades inovadoras para alcançar os mais altos níveis de precisão da indústria, baseados na fidelidade média de portas de dois qubits até 31 de dezembro de 2025. A Quantinuum mantém engajamentos ativos com líderes de mercado nos setores farmacêutico, ciência dos materiais, serviços financeiros e governamentais e industriais. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2655950/6002333/Quantinuum_Logo.jpg

FONTE Quantinuum