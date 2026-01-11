Rain levanta US$ 250 milhões em Série C para escalar globalmente sua plataforma de pagamentos em stablecoins

A rodada, liderada pela ICONIQ, eleva o financiamento total da Rain para mais de US$ 338 milhões e avalia a empresa em US$ 1,95 bilhão, representando um crescimento de mais de 17 vezes em apenas 10 meses

Esse novo capital permitirá à Rain expandir sua presença internacional com conformidade total, aprimorar ainda mais sua plataforma e lançar produtos inovadores que transformam a maneira como pagamentos são realizados globalmente

NOVA YORK, 11 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Rain, provedora de infraestrutura empresarial para pagamentos com stablecoins, anunciou hoje sua Série C de US$ 250 milhões, liderada pela ICONIQ e com participação de Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest e Endeavor Catalyst. A avaliação da empresa chega a US$ 1,95 bilhão, o financiamento total ultrapassa US$ 338 milhões, e a rodada ocorre apenas quatro meses após a Série B e dez meses depois da Série A.

As stablecoins deixaram de ser apenas um ativo especulativo e se tornaram uma das principais formas de movimentação de valor no mundo. A próxima etapa é tornar o dinheiro tokenizado o padrão para empresas e consumidores, permitindo que recebam, economizem e gastem de maneira digital e imediata. Para isso, é essencial ter uma infraestrutura que permita às empresas operar em trilhos on-chain sem perder a experiência intuitiva que seus usuários já conhecem. A tecnologia da Rain foi projetada exatamente para atender a essa necessidade.

"Stablecoins estão rapidamente se tornando a forma predominante de movimentar dinheiro no século XXI, mas a adoção global exige cartões e aplicativos que funcionem perfeitamente", disse Farooq Malik, CEO e cofundador da Rain. "No último ano, nossa base de cartões ativos cresceu 30 vezes e nosso volume anualizado de pagamentos aumentou 38 vezes — e ainda estamos apenas no começo dessa trajetória. Com esse financiamento, podemos levar nossa infraestrutura a novos mercados e ajudar empresas a se tornarem operacionais e escaláveis rapidamente, em qualquer lugar do mundo."

A plataforma completa da Rain permite que empresas lancem cartões de stablecoin com um único parceiro, aceitos em qualquer lugar onde a Visa opere, com recompensas, conversão automática de moedas fiduciárias, carteiras seguras e pagamentos globais simplificados. Hoje, a tecnologia da Rain movimenta mais de US$ 3 bilhões em transações anualizadas para mais de 200 parceiros, incluindo Western Union, Nuvei e KAST. Os programas baseados na Rain têm alcance potencial de mais de 2,5 bilhões de pessoas, atendendo tanto a compras do dia a dia, como café e passagens aéreas, quanto a despesas corporativas essenciais, como serviços em nuvem e publicidade digital.

"Estamos testemunhando a transição das redes de pagamento tradicionais para uma infraestrutura digital programável, e há uma janela curta para ajudar a definir a plataforma padrão que as empresas vão adotar", disse Kamran Zaki, sócio da ICONIQ. "A Rain combina tecnologia completa, conformidade regulatória e escala comprovada de forma rara no mercado. Seu foco em popularizar o dinheiro tokenizado, em vez de tratá-lo como um experimento de nicho, está alinhado com as necessidades das grandes empresas que migram da exploração para a operação em escala global."

Com os recursos da Série C, a Rain vai expandir sua presença em mercados licenciados estratégicos na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África, permitindo que parceiros implementem soluções globais em conformidade de forma fluida. O financiamento também permitirá à Rain aprimorar ainda mais sua plataforma full-stack, realizar aquisições estratégicas e desenvolver produtos que tornam os pagamentos com stablecoins quase invisíveis para empresas e consumidores.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuaram como consultores jurídicos da Rain nesta Série C.

Sobre a Rain: A Rain é uma plataforma global de pagamentos com stablecoins voltada para empresas, neobancos, plataformas e desenvolvedores. Sua tecnologia permite movimentar, armazenar e utilizar stablecoins de forma instantânea e em conformidade, por meio de cartões globais, programas de recompensas, on/offramps, carteiras digitais e trilhos internacionais. Como membro principal da Visa, a Rain emite cartões aceitos globalmente, gerando milhões de transações em mais de 150 países. Construída nativamente para stablecoins e confiável por mais de 200 organizações, a Rain oferece infraestrutura segura e escalável, garantindo que o dinheiro circule livre e instantaneamente pelo mundo. Saiba mais em https://www.rain.xyz/.

Sobre a ICONIQ: A ICONIQ é uma empresa global de investimentos que conecta oportunidades a uma comunidade de visionários e influenciadores. Sua plataforma de venture e growth capital apoia líderes que definem o futuro de seus setores, entregando resultados extraordinários. Por meio de insights e conexões de sua comunidade, a ICONIQ apoia empresas do portfólio em todos os pontos críticos, desde a fundação até o IPO e além. Seu portfólio inclui Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom e 1Password, entre outros. Para mais informações, acesse https://www.iconiqcapital.com/growth.

