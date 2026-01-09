Rain raccoglie 250 milioni di dollari con un round di serie C per ampliare l'infrastruttura di pagamento basata su stablecoin per le aziende globali

Guidato da ICONIQ, il round porta il finanziamento totale di Rain a oltre 338 milioni di dollari e valuta l'azienda a 1,95 miliardi di dollari – un aumento di oltre 17 volte in soli 10 mesi.

Il nuovo finanziamento consente a Rain di ampliare la sua presenza globale e conforme, di espandere le funzionalità della piattaforma e di investire in nuovi prodotti che ridefiniscono le modalità dei pagamenti in tutto il mondo.

NEW YORK, 10 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Rain , l'infrastruttura di livello aziendale per pagamenti basati su stablecoin, ha annunciato oggi un round di finanziamento di serie C da 250 milioni di dollari guidato da ICONIQ, con la partecipazione di Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest ed Endeavor Catalyst. Il round valuta Rain 1,95 miliardi di dollari, ne porta il finanziamento totale a oltre 338 milioni di dollari ed è stato completato appena quattro mesi dopo il round di Serie B e 10 mesi dopo quello di Serie A.

Le stablecoin si sono evolute rapidamente da un segmento speculativo dei mercati delle criptovalute a uno dei più grandi canali di trasferimento di valore al mondo. La fase successiva dell'adozione consiste nel rendere il denaro tokenizzato il metodo predefinito con cui le aziende trasferiscono fondi e i consumatori vengono pagati, risparmiano e spendono. Per superare questo divario è necessaria un'infrastruttura che consenta alle aziende di passare ai sistemi di pagamento on-chain, preservando al contempo le esperienze familiari di cui i loro utenti si fidano già. La tecnologia Rain è progettata proprio per questo.

"Le stablecoin stanno rapidamente diventando il mezzo di circolazione del denaro nel XXI secolo, ma l'adozione da parte degli utenti di tutto il mondo richiede carte e app che funzionino senza problemi", spiega Farooq Malik, ceo e co-fondatore di Rain. "Nell'ultimo anno la nostra base di carte attive è aumentata di 30 volte e il nostro volume di pagamenti annuali è aumentato di 38 volte, ma siamo ancora agli inizi. Questo finanziamento ci consente di portare questa infrastruttura su nuovi mercati e di aiutare altre aziende ancora ad avviarsi e crescere rapidamente ovunque".

La piattaforma di pagamenti end-to-end Rain consente alle aziende di collaborare con un unico partner per lanciare carte stablecoin conformi utilizzabili ovunque sia accettata Visa, offrono premi, convertono fiat in stablecoin, sono alla base di portafogli sicuri e facilitano i pagamenti. Oggi la tecnologia Rain facilita transazioni annuali per oltre 3 miliardi di dollari per oltre 200 partner, tra cui Western Union, Nuvei e KAST. I programmi basati su Rain possono raggiungere oltre 2,5 miliardi di persone e supportare qualsiasi tipo di transazione, dagli acquisti quotidiani dei consumatori, come il caffè del mattino o biglietti aerei, alle spese aziendali cruciali, come i servizi cloud e la pubblicità digitale.

"Riteniamo che stiamo assistendo a un passaggio dalle reti di pagamento tradizionali a un'infrastruttura di risorse digitali programmabili e che ci sia un breve periodo di tempo per definire la piattaforma predefinita su cui le aziende conteranno", aggiunge Kamran Zaki, partner presso ICONIQ. "A nostro avviso, Rain vanta una rara combinazione di tecnologia full-stack, preparazione normativa e scalabilità reale. Il loro focus sul rendere il denaro tokenizzato una pratica diffusa anziché un esperimento finanziario di nicchia, potrebbe trovare riscontro e allinearsi con ciò che le grandi aziende stanno cercando nel passaggio dall'esplorazione alla produzione".

Rain utilizzerà il capitale del round di Serie C per espandere la sua presenza nei principali mercati autorizzati in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Africa, affinché i partner possano lanciare senza problemi soluzioni conformi in tutto il mondo. Il finanziamento consentirà inoltre a Rain di potenziare la sua piattaforma di pagamenti full-stack basati su stablecoin, anche attraverso acquisizioni strategiche, e di investire tempestivamente in nuovi prodotti che rendano i pagamenti basati su stablecoin invisibili ad aziende e consumatori.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hanno svolto il ruolo di consulenti legali per Rain nel suo finanziamento di serie C.

Informazioni su Rain: Rain è la piattaforma globale di pagamenti in stablecoin per aziende, neobanche, piattaforme e sviluppatori. La sua tecnologia consente ai partner di spostare, conservare e utilizzare stablecoin in modo istantaneo e conforme tramite carte di pagamento globali, premi, on/off-ramp (conversioni tra valuta fiat e stablecoin), portafogli e canali transfrontalieri. In qualità di membro principale di Visa, Rain emette carte che funzionano ovunque sia accettata Visa, consentendo milioni di acquisti in oltre 150 paesi. Progettata in modo nativo per le stablecoin e apprezzata da oltre 200 imprese in tutto il mondo, Rain offre un'infrastruttura sicura e scalabile che consente di muovere denaro liberamente e istantaneamente in tutto il mondo. Per saperne di più visitare https://www.rain.xyz/ .

Informazioni su ICONIQ: ICONIQ è una società di investimento globale che catalizza opportunità attraverso una community straordinaria. La nostra piattaforma di investimenti in venture capital e crescita collabora con visionari che definiscono il futuro dei loro settori per raggiungere risultati non comuni. Sfruttando le informazioni approfondite e la connettività della nostra straordinaria community, supportiamo il successo delle aziende del nostro portafoglio in ogni fase, dalla nascita all'IPO e oltre. Figurano nel nostro solido portafoglio Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom e 1Password. Per maggiori informazioni visitare https://www.iconiqcapital.com/growth.

