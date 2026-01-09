Rain obtient 250 millions de dollars en financement de Série C pour accélérer le déploiement de son infrastructure de paiements basée sur les stablecoins pour les entreprises internationales

Mené par ICONIQ, ce tour de table porte le financement total de Rain à plus de 338 millions de dollars et valorise l'entreprise à 1,95 milliard de dollars, soit une multiplication par plus de 17 en seulement 10 mois

Le nouveau financement permet à Rain d'étendre sa présence mondiale et conforme, d'approfondir les capacités de sa plateforme et d'investir dans de nouveaux produits qui redéfinissent la manière dont les paiements fonctionnent dans le monde entier

NEW YORK, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Rain , fournisseur d'infrastructure professionnelle pour les paiements alimentés par les stablecoins, a annoncé aujourd'hui un tour de financement de série C de 250 millions de dollars mené par ICONIQ, avec la participation de Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest et Endeavor Catalyst. Cette opération valorise Rain à 1,95 milliard de dollars, ce qui porte le financement total de la société à plus de 338 millions de dollars, et intervient quatre mois seulement après la série B et dix mois après la série A.

Les stablecoins sont rapidement passés d'un segment spéculatif des marchés des cryptomonnaies à l'un des plus importants mécanismes de transfert de valeur au monde. La prochaine phase d'adoption consistera à faire de l'argent tokenisé le moyen par défaut pour les entreprises de transférer des fonds et pour les consommateurs d'être payés, d'épargner et de dépenser. Passer ce cap exige une infrastructure qui permette aux entreprises d'adopter des mécanismes de paiement sur la chaîne tout en préservant les expériences familières auxquelles leurs utilisateurs font déjà confiance. C'est exactement ce que permet la technologie de Rain.

« Les stablecoins deviennent rapidement la façon dont l'argent circule au 21ème siècle, mais leur adoption par les utilisateurs du monde entier nécessite des cartes et des applications qui fonctionnent », a déclaré Farooq Malik, PDG et cofondateur de Rain. « L'année dernière, notre base de cartes actives a été multipliée par 30 et notre volume de paiement annualisé par 38, et ce n'est qu'un début. Ce financement nous permet d'apporter cette infrastructure à de nouveaux marchés et d'aider d'autres entreprises à se lancer et à évoluer rapidement partout. »

La plateforme de paiement de bout en bout de Rain permet aux entreprises de travailler avec un partenaire unique pour lancer des cartes adossées à des stablecoins conformes aux normes qui fonctionnent partout où Visa est acceptée, offrent des récompenses, convertissent les monnaies fiduciaires en stablecoins, alimentent des portefeuilles sécurisés et facilitent les paiements. Aujourd'hui, la technologie de Rain facilite plus de 3 milliards de dollars de transactions annuelles pour plus de 200 partenaires, dont Western Union, Nuvei et KAST. Les programmes fondés sur Rain peuvent toucher plus de 2,5 milliards de personnes et permettent d'effectuer des achats quotidiens, comme le café du matin, des billets d'avion ou des dépenses essentielles de l'entreprise comme les services infonuagiques et la publicité numérique.

« Nous pensons que nous assistons à une transition des réseaux de paiement traditionnels vers une infrastructure programmable d'actifs numériques, et nous disposons d'une brève fenêtre pour aider à définir la plateforme par défaut sur laquelle les entreprises s'appuieront », a déclaré Kamran Zaki, associé chez ICONIQ. « Selon nous, Rain réunit une combinaison rare de technologie intégrée de bout en bout, de maturité réglementaire et d'envergure opérationnelle réelle. Sa volonté de faire de la monnaie tokenisée une solution grand public, plutôt qu'une simple expérimentation financière de niche, pourrait trouver un écho favorable et correspondre aux attentes des grandes entreprises à mesure qu'elles passent de la phase d'exploration à celle de la mise en production. »

Rain utilisera le capital de série C pour étendre sa présence sur les principaux marchés sous licence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique, afin que ses partenaires puissent lancer des solutions conformes en toute transparence dans le monde entier. Le financement permettra également à Rain d'approfondir sa plateforme complète de paiements en stablecoins, notamment par le biais d'acquisitions stratégiques, et d'investir en amont dans de nouveaux produits qui rendent les paiements en stablecoins invisibles pour les entreprises et les consommateurs.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a été le conseiller juridique de Rain pour son financement de série C.

À propos de Rain : Rain est la plateforme mondiale de paiements en stablecoins pour les entreprises, les néobanques, les plateformes et les développeurs. Sa technologie permet aux partenaires de transférer, stocker et utiliser des stablecoins instantanément et en toute conformité par le biais de cartes de paiement mondiales, de récompenses, de points d'interconnexion, de portefeuilles numériques et d'infrastructures de paiement transfrontalières. En tant que membre principal de Visa, Rain émet des cartes qui fonctionnent partout où Visa est acceptée, permettant des millions d'achats dans plus de 150 pays. Conçue nativement pour les stablecoins et bénéficiant de la confiance de plus de 200 organisations dans le monde, Rain fournit une infrastructure sécurisée et évolutive qui permet à l'argent de circuler librement et instantanément dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rain.xyz/ .

À propos d'ICONIQ : ICONIQ est une société d'investissement mondiale qui catalyse les opportunités grâce à une communauté extraordinaire. Notre plateforme d'investissement en capital-risque et en capital-développement s'associe à des visionnaires qui définissent l'avenir de leur secteur d'activité afin d'obtenir des résultats hors du commun. En nous appuyant sur les connaissances et le réseau de notre extraordinaire communauté, nous soutenons la réussite des entreprises de notre portefeuille à chaque point d'inflexion, de la création à l'introduction en bourse et au-delà. Notre solide portefeuille inclut entre autres Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom et 1Password. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.iconiqcapital.com/growth.

