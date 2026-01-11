Rain Kumpulkan Dana $250 Juta Seri C Untuk Tingkatkan Infrastruktur Pembayaran yang Menggunakan Stablecoin Bagi Perusahaan Global

Dipimpin oleh ICONIQ, pendanaan ini menjadikan total jumlah yang diperoleh Rain lebih dari $338 juta dan nilai perusahaan mencapai $1,95 miliar - meningkat 17 kali lipat hanya dalam 10 bulan

Dengan pendanaan baru ini, Rain mampu meningkatkan jejak kepatuhan global, memperdalam kemampuan platform, dan berinvestasi pada produk baru yang mengubah cara pembayaran di seluruh dunia

NEW YORK, 11 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Rain adalah infrastruktur tingkat perusahaan untuk pembayaran yang menggunakan stablecoin. Hari ini Rain mengumumkan putaran pendanaan Seri C senilai $250 juta yang dipimpin oleh ICONIQ, dengan partisipasi dari Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest, dan Endeavor Catalyst. Dengan pendanaan sebesar $1,95 miliar, total jumlah yang diperoleh Rain lebih dari $338 juta, hanya empat bulan setelah pendanaan Seri B dan 10 bulan setelah pendanaan Seri A.

Stablecoin telah berkembang pesat, dari sudut spekulatif pasar kripto menjadi salah satu jaringan transfer nilai terbesar di dunia. Fase penggunaan berikutnya adalah menjadikan uang token sebagai cara standar bagi bisnis untuk memindahkan dana dan bagi konsumen untuk menerima pembayaran, menabung, dan membelanjakan. Untuk menutup kesenjangan ini, perlu infrastruktur yang mendukung perusahaan beralih ke jaringan pembayaran onchain, namun tetap menghadirkan pengalaman yang dikenal dan dipercaya oleh penggunanya. Teknologi Rain diciptakan untuk melakukan hal ini.

"Stablecoin dengan cepat menjadi cara perputaran uang di abad ke-21. Tapi untuk menerapkannya, pengguna di seluruh dunia membutuhkan kartu dan aplikasi yang berfungsi dengan baik," kata Farooq Malik, CEO & salah satu Pendiri Rain. "Dalam satu tahun terakhir, basis kartu aktif kami meningkat 30 kali lipat dan volume pembayaran tahunan kami meningkat 38 kali lipat, tapi kami masih di tahap awal. Pendanaan ini memungkinkan kami membawa infrastruktur tersebut ke pasar baru dan membantu berbagai perusahaan beroperasi dan berkembang dengan cepat di mana saja."

Platform pembayaran yang menyeluruh milik Rain memungkinkan banyak perusahaan bekerja sama dengan satu mitra untuk meluncurkan kartu stablecoin yang sesuai dan dapat digunakan di mana pun Visa diterima, menawarkan hadiah, mengonversi mata uang fiat ke stablecoin, mendukung dompet yang aman, dan memperlancar pembayaran. Saat ini teknologi Rain mendukung lebih dari $3 miliar transaksi setiap tahun bagi lebih dari 200 mitra, termasuk Western Union, Nuvei, dan KAST. Program yang dibuat di Rain mampu menjangkau lebih dari 2,5 miliar orang dan mendukung semua hal, mulai dari pembelian barang konsumen sehari-hari seperti kopi di pagi hari atau tiket pesawat hingga pengeluaran bisnis yang sangat penting seperti layanan komputasi awan dan periklanan digital.

"Kami percaya, kita beralih dari jaringan pembayaran lama ke infrastruktur aset digital yang dapat diprogram. Waktunya singkat untuk membantu menentukan platform standar yang akan diandalkan oleh berbagai perusahaan," kata Kamran Zaki, Mitra di ICONIQ. "Menurut kami, Rain memiliki perpaduan langka antara teknologi full-stack, kesiapan regulasi, dan skala besar di dunia nyata. Fokus Rain adalah menjadikan uang token digunakan secara luas, bukan hanya eksperimen keuangan untuk kalangan terbatas, mungkin menarik dan sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan besar di saat beralih dari eksplorasi ke produksi."

Rain akan menggunakan modal Seri C untuk memperluas kehadirannya di pasar berlisensi utama di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Afrika, agar para mitra dapat menyediakan solusi tanpa kendala yang sesuai dengan peraturan di seluruh dunia. Pendanaan ini juga akan memungkinkan Rain memperdalam platform pembayaran stablecoin full-stack, termasuk melalui akuisisi strategis, dan berinvestasi lebih awal pada produk-produk baru agar pembayaran yang menggunakan stablecoin menjadi sangat lancar bagi bisnis dan konsumen.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bertindak sebagai penasihat hukum bagi Rain dalam pembiayaan Seri C.

Tentang Rain: Rain adalah platform pembayaran stablecoin global untuk perusahaan, neobank, platform, dan pengembang. Teknologi ini memungkinkan para mitra memindahkan, menyimpan, dan menggunakan stablecoin secara instan dan sesuai peraturan melalui kartu pembayaran global, hadiah, on/offramps, dompet, dan sistem pergerakan uang antar negara. Sebagai Anggota Utama Visa, Rain menerbitkan kartu yang dapat digunakan di mana pun Visa diterima, mendukung jutaan pembelian di lebih dari 150 negara. Dibuat khusus untuk stablecoin dan dipercaya oleh lebih dari 200 perusahaan di seluruh dunia, Rain menyediakan infrastruktur yang aman dan dapat ditingkatkan yang menjadikan pergerakan uang dilakukan secara instan dan dengan bebas di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut di https://www.rain.xyz/ .

Tentang ICONIQ: ICONIQ adalah perusahaan investasi global yang mendorong peluang melalui komunitas yang luar biasa. Platform investasi pertumbuhan dan ventura kami bermitra dengan para visioner yang mengubah masa depan industri mereka guna mencapai hasil yang luar biasa. Dengan memanfaatkan wawasan dan konektivitas komunitas kami yang hebat, kami mendukung kesuksesan perusahaan-perusahaan dalam portofolio kami di setiap titik balik, mulai dari awal hingga IPO dan seterusnya. Portofolio kami yang kuat meliputi Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom, 1Password, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.iconiqcapital.com/growth.

Kontak Media:

Lucas Piazza

Marketing Lead, Rain

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2697289/Rain_Logo.jpg

SOURCE Rain