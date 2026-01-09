Rain haalt $ 250 miljoen op in Series C-financieringsronde om de betalingsinfrastructuur die door stablecoin mogelijk wordt gemaakt op te schalen voor wereldwijde ondernemingen

Onder leiding van ICONIQ brengt de ronde de totale financiering van Rain op meer dan $ 338 miljoen en brengt de waarde van het bedrijf op $ 1,95 miljard, meer dan 17 keer meer in slechts 10 maanden

Met de nieuwe financiering kan Rain zijn wereldwijde, conforme voetafdruk vergroten, de mogelijkheden van zijn platform uitbreiden en investeren in nieuwe producten die de manier waarop betalingen wereldwijd werken opnieuw definiëren

NEW YORK, 10 januari 2026 /PRNewswire/ -- Rain, de infrastructuur op bedrijfsniveau voor betalingen met stablecoin, heeft vandaag een Series C-financieringsronde van $ 250 miljoen aangekondigd onder leiding van ICONIQ, met deelname van Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest en Endeavor Catalyst. De ronde brengt de waarde van Rain op $ 1,95 miljard, brengt de totale financiering van het bedrijf op meer dan $ 338 miljoen en komt slechts vier maanden na de Series B-financieringsronde en 10 maanden na de Series A-financieringsronde.

Stablecoins evolueren snel vanuit een speculatieve hoek van cryptomarkten naar een van de grootste waardeoverdrachtsrails ter wereld. De volgende fase van acceptatie gaat over het gebruik van tokenized geld als standaardmethode voor bedrijven om geld over te maken en voor consumenten om betaald te worden, te sparen en uit te geven. Om die kloof te overbruggen is er een infrastructuur nodig die bedrijven in staat stelt over te stappen naar onchain-betalingsrails en tegelijkertijd de vertrouwde ervaringen te behouden die hun gebruikers al vertrouwen. De technologie van Rain is precies daarvoor ontwikkeld.

"Stablecoins worden snel de manier waarop geld beweegt in de 21e eeuw, maar het gebruik ervan door gebruikers wereldwijd vereist betaalpassen en apps die gewoon werken", aldus Farooq Malik, CEO en medeoprichter van Rain. "In het afgelopen jaar is ons aantal actieve betaalpassen 30 keer zo groot geworden en is ons jaarlijkse betalingsvolume 38 keer zo groot geworden. En dan te bedenken dat we alleen nog maar aan het begin staan. Door deze financiering kunnen we die infrastructuur naar nieuwe markten brengen en extra ondernemingen helpen om overal snel live te gaan en op te schalen."

Met het end-to-end betalingsplatform van Rain kunnen bedrijven met één enkele partner samenwerken om conforme stablecoin-kaarten te lanceren die overal waar Visa wordt geaccepteerd, kunnen worden gebruikt, beloningen bieden, fiatgeld omzetten in stablecoins, veilige wallets ondersteunen en uitbetalingen vergemakkelijken. Vandaag de dag faciliteert Rain's technologie meer dan 3 miljard dollar aan jaarlijkse transacties voor meer dan 200 partners, waaronder Western Union, Nuvei en KAST. Programma's die op Rain zijn gebouwd, kunnen meer dan 2,5 miljard mensen bereiken en alles aansturen, van dagelijkse consumentenaankopen zoals een kopje koffie in de ochtend of vliegtickets, tot cruciale zakelijke uitgaven zoals clouddiensten en digitale advertenties.

"Wij zijn van mening dat we getuige zijn van een verschuiving van traditionele betalingsnetwerken naar programmeerbare infrastructuur voor digitale activa, en dat er een korte periode is om te helpen bepalen op welk standaardplatform bedrijven zullen vertrouwen", aldus Kamran Zaki, partner bij ICONIQ. "Naar onze mening beschikt Rain over een zeldzame combinatie van full-stack-technologie, gereedheid voor regelgeving en schaalbaarheid in de praktijk. Hun focus op het algemeen gangbaar maken van getokeniseerd geld, in plaats van een niche financieel experiment, kan aanslaan en aansluiten bij wat grote ondernemingen zoeken nu ze de overstap maken van verkenning naar productie."

Rain zal het kapitaal uit de Serie C-financieringsronde gebruiken om zijn aanwezigheid in belangrijke gelicentieerde markten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en Afrika uit te breiden, zodat partners werelwijd naadloos conforme oplossingen kunnen lanceren. De financiering zal Rain ook in staat stellen om zijn full-stack stablecoin-betalingsplatform verder ui te breiden, onder meer door strategische overnames, en om vooruit te investeren in nieuwe producten die stablecoin-betalingen onzichtbaar maken voor bedrijven en consumenten.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz was juridisch adviseur van Rain voor de Serie C-financieringsronde.

Over Rain: Rain is het wereldwijde betalingsplatform voor stablecoins voor ondernemingen, neobanken, platformen en ontwikkelaars. Met zijn technologie kunnen partners stablecoins onmiddellijk en conform verplaatsen, opslaan en gebruiken via wereldwijde betaalkaarten, beloningen, on/offramps, wallets en internationale rails. Als hoofdlid van Visa geeft Rain betaalpassen uit die overal werken waar Visa wordt geaccepteerd, waardoor miljoenen aankopen in meer dan 150 landen mogelijk worden gemaakt. Rain is oorspronkelijk gebouwd voor stablecoins en wordt door meer dan 200 organisaties wereldwijd vertrouwd. Rain levert een veilige, schaalbare infrastructuur die ervoor zorgt dat geld vrij en onmiddellijk over de hele wereld beweegt. Lees meer op https://www.rain.xyz/.

Over ICONIQ: ICONIQ is een wereldwijde investeringsmaatschappij die kansen katalyseert door middel van een buitengewone gemeenschap. Ons investeringsplatform voor ondernemingen en groei werkt samen met visionairen die de toekomst van hun branche definiëren om ongebruikelijke resultaten te bereiken. Op basis van de inzichten en connectiviteit van onze buitengewone gemeenschap ondersteunen we het succes van onze portefeuillebedrijven op elk keerpunt, van de oprichting tot de beursintroductie en daarna. Onze robuuste portefeuille omvat onder andere Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom en 1Password. Ga voor meer informatie naar https://www.iconiqcapital.com/growth.

Mediacontact:

Lucas Piazza

Marketing Lead, Rain

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2697289/Rain_Logo.jpg