Rathbones pede investimento regional urgente para impulsionar o crescimento do Reino Unido

Uma das principais gestoras de patrimônio do Reino Unido, com escritórios e clientes em todo o país, revela em uma nova análise que o Reino Unido é "a economia geograficamente mais desigual do mundo desenvolvido"

A Rathbones pede ações decisivas no orçamento para apoiar o crescimento e o investimento em todas as regiões e alerta que os altos custos de energia e as deficiências no transporte desestimulam o investimento empresarial e limitam as oportunidades

LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O subinvestimento crítico em regiões fora do sudeste é um sério obstáculo às perspectivas econômicas do Reino Unido e precisa ser abordado com urgência, segundo a Rathbones, uma das principais empresas de gestão de patrimônio do país.

A Rathbones afirma que seu plano apoia o crescimento impulsionado por investimentos.

Ao publicar suas principais recomendações para o chanceler antes do orçamento de outono, a Rathbones pede ao governo que reverta anos de negligência no financiamento regional e libere o potencial da economia britânica como um todo. A empresa alerta que o Reino Unido é, segundo várias métricas, a economia geograficamente mais desigual do mundo desenvolvido.

Na análise "Building Prosperity: Five Recommendations for Growth and Investment in the UK", a Rathbones destaca como as desigualdades regionais, por exemplo, em infraestrutura e custos de energia, prejudicam o potencial econômico do país. Ela cita os gastos per capita com transporte, que são 80% maiores em Londres do que na próxima região mais bem financiada, a Escócia. Isso significa que, em cada uma das nove maiores cidades fora de Londres, apenas 40% das pessoas conseguem chegar ao centro da cidade em 30 minutos por transporte público, em comparação com 67% nas cidades europeias equivalentes.

O relatório Building Prosperity baseia-se em uma análise detalhada feita pelos economistas e pela equipe de pesquisa de investimentos da Rathbones, além de percepções de clientes de todo o país. Ele identifica cinco áreas críticas para ação política: previdência, tributação empresarial, investimento público/regional, tributação sobre patrimônio e reforma do mercado imobiliário/habitacional. O relatório argumenta que apenas uma abordagem ousada, baseada em investimentos, pode romper o ciclo de baixo crescimento e aumento da carga tributária que tem prejudicado a economia do Reino Unido há anos.

As principais conclusões sobre o impacto do desequilíbrio regional incluem:

Custos de energia e competitividade: os preços da eletricidade industrial no Reino Unido são quase 50% mais altos que a mediana entre as economias desenvolvidas, com valores quatro vezes maiores que nos EUA e uma vez e meia superiores à média europeia. Isso é particularmente prejudicial para setores de alta demanda energética fora de Londres, como manufatura e centros de dados, que são vitais para a economia digital.

os preços da eletricidade industrial no Reino Unido são quase 50% mais altos que a mediana entre as economias desenvolvidas, com valores quatro vezes maiores que nos EUA e uma vez e meia superiores à média europeia. Isso é particularmente prejudicial para setores de alta demanda energética fora de Londres, como manufatura e centros de dados, que são vitais para a economia digital. Atrasos em infraestrutura e oportunidades perdidas: o cancelamento do trecho norte do HS2 e os atrasos no Northern Powerhouse Rail podem prejudicar o crescimento no norte do país. A Rathbones pede um compromisso renovado com grandes projetos de transporte fora de Londres e uma maior descentralização das tomadas de decisão para cidades e regiões.

o cancelamento do trecho norte do HS2 e os atrasos no Northern Powerhouse Rail podem prejudicar o crescimento no norte do país. A Rathbones pede um compromisso renovado com grandes projetos de transporte fora de Londres e uma maior descentralização das tomadas de decisão para cidades e regiões. Gargalos no sistema de planejamento: o relatório destaca como o sistema de planejamento do Reino Unido gera atrasos e custos, com menos de um quarto das principais decisões de planejamento sendo tomadas dentro do prazo legal de 13 semanas. A Rathbones insta o governo a aprovar o Planning and Infrastructure Bill sem enfraquecê-lo, a fim de acelerar a aprovação e a execução de grandes projetos e garantir financiamento adequado para o sistema de planejamento.

Camilla Stowell, CEO de Patrimônio da Rathbones, disse: "Nossos clientes estão no centro da construção e gestão das atividades reais que impulsionam a economia do Reino Unido. Mas muitas regiões estão ficando para trás devido ao baixo investimento em transporte, energia e serviços públicos. Se o governo realmente quer impulsionar o crescimento, deve priorizar o investimento regional e a reforma da infraestrutura. As evidências são claras: o investimento direcionado pode liberar oportunidades, criar empregos e apoiar empresas em todo o país."

Oliver Jones, Diretor de Alocação de Ativos na Rathbones e autor principal da análise, acrescentou: "O investimento regional não diz respeito apenas à justiça, trata-se de liberar o potencial econômico do Reino Unido. Nossa pesquisa mostra que os gastos integrados em infraestrutura e a reforma energética podem impulsionar o crescimento, gerar empregos e apoiar empresas em todo o país. O governo deve agir agora para garantir que todas as regiões possam contribuir e se beneficiar da prosperidade nacional."

Em sua análise, Building Prosperity, a Rathbones também pede ao governo que:

Aumente o investimento por meio do sistema de previdência Reforme a tributação empresarial Resista a novos impostos sobre o patrimônio Revigore o mercado imobiliário

Notas para editores

Veja o relatório completo aqui.

Entre em contato com [email protected]

Sobre a Rathbones rathbones.com

O Rathbones Group Plc (Rathbones) é um dos principais fornecedores do Reino Unido de serviços de investimento e gestão de patrimônio para clientes privados (indivíduos e famílias), instituições de caridade, curadores e parceiros profissionais. O propósito da Rathbones é ajudar mais pessoas a investir bem o seu dinheiro, para que possam viver bem.

Com origens que remontam a 1742, a empresa tem sido, por gerações, uma gestora de confiança para administrar, preservar e aumentar o patrimônio de seus clientes. Os serviços incluem gestão discricionária de investimentos, gestão de fundos, planejamento tributário, administração de trusts e empresas, consultoria financeira e serviços bancários. A Rathbones também apoia consultores financeiros na obtenção de resultados positivos para seus clientes.

A Rathbones administra £113,0 bilhões* em ativos de clientes, incluindo £16,3 bilhões por meio de sua divisão de gestão de ativos, Rathbones Asset Management Limited. Como empresa integrante do índice FTSE 250, a Rathbones emprega mais de 3.350 profissionais, incluindo cerca de 750 especialistas em investimento, em mais de 20 escritórios em todo o Reino Unido e nas Ilhas do Canal, oferecendo aos clientes serviços de gestão de patrimônio personalizados e de alta qualidade.

*Em 30 de setembro de 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816015/Rathbones.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2815851/Rathbones_Logo.jpg

FONTE Rathbones