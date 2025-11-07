Rathbones fordert dringende regionale Investitionen, um das Wachstum in Großbritannien anzukurbeln

Einer der führenden Vermögensverwalter Großbritanniens mit Niederlassungen und Kunden im ganzen Land kommt in einer neuen Analyse zu dem Schluss, dass Großbritannien „die geografisch ungleichste Wirtschaft der entwickelten Welt" ist

Rathbones fordert entschlossene Maßnahmen im Haushalt, um Wachstum und Investitionen in allen Regionen zu unterstützen, und warnt davor, dass hohe Energiekosten und schlechte Verkehrsanbindungen Unternehmensinvestitionen behindern und Chancen einschränken

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die kritische Unterinvestition in Regionen außerhalb des Südostens ist laut Rathbones, einer der führenden Vermögensverwaltungsgruppen Großbritanniens, ein ernsthaftes Hindernis für die wirtschaftlichen Aussichten des Landes und muss dringend angegangen werden.

Rathbones sagt, dass sein Plan ein investitionsgestütztes Wachstum unterstützt.

Rathbones veröffentlicht seine wichtigsten Empfehlungen für den Finanzminister im Vorfeld des Herbsthaushalts und fordert die Regierung auf, die jahrelange Vernachlässigung der regionalen Finanzierung umzukehren und das Potenzial der britischen Wirtschaft insgesamt freizusetzen. Das Unternehmen warnt davor, dass Großbritannien in vielerlei Hinsicht die geografisch ungleichste Wirtschaft der entwickelten Welt ist.

In der Analyse der Firma, „Building Prosperity: Five Recommendations for Growth and Investment in the UK" hebt Rathbones hervor, wie regionale Ungleichheiten, beispielsweise bei den Infrastruktur- und Energiekosten, das wirtschaftliche Potenzial des Vereinigten Königreichs untergraben. Es werden die Pro-Kopf-Ausgaben für Verkehr angeführt, die in London um 80 % höher sind als in der Region mit den nächsthöchsten Ausgaben, Schottland. Das bedeutet, dass in jeder der neun größten Städte außerhalb Londons nur 40 % der Menschen das Stadtzentrum in 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, verglichen mit 67 % in vergleichbaren europäischen Städten.

Der Bericht Building Prosperity basiert auf einer umfassenden Analyse der Ökonomen und des Investment-Research-Teams von Rathbones sowie auf Erkenntnissen von Kunden aus dem ganzen Land. Er identifiziert fünf kritische Bereiche für politische Maßnahmen: Renten, Unternehmensbesteuerung, regionale/öffentliche Investitionen, Vermögensbesteuerung und Reform des Immobilien-/Wohnungsmarktes. Der Bericht argumentiert, dass nur ein mutiger, investitionsorientierter Ansatz den Kreislauf aus schwachem Wachstum und steigendem Steuerdruck durchbrechen kann, der die britische Wirtschaft seit Jahren beeinträchtigt.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen über die Auswirkungen regionaler Ungleichgewichte gehören:

Energiekosten und Wettbewerbsfähigkeit: Die Strompreise für die Industrie im Vereinigten Königreich liegen fast 50 % über dem Medianwert der Industrieländer, wobei die Preise viermal so hoch sind wie in den USA und eineinhalb Mal so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Dies ist besonders schädlich für energieintensive Sektoren außerhalb Londons, wie z. B. das verarbeitende Gewerbe und Rechenzentren, die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Verzögerungen bei der Infrastruktur und verpasste Chancen: Die Streichung des nördlichen Abschnitts der HS2-Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke und Verzögerungen beim Northern Powerhouse Rail-Projekt könnten das Wachstum im Norden behindern. Rathbones fordert ein erneutes Engagement für große Verkehrsprojekte außerhalb Londons und eine weitere Dezentralisierung der Entscheidungsfindung auf Städte und Regionen.

Engpässe im Planungssystem: Der Bericht hebt hervor, wie das Planungssystem des Vereinigten Königreichs zu Verzögerungen und Kosten führt, da weniger als ein Viertel der wichtigen Planungsentscheidungen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 13 Wochen getroffen werden. Rathbones fordert die Regierung nachdrücklich auf, das Planungs- und Infrastrukturgesetz ohne Abstriche zu verabschieden, um die Genehmigung und Umsetzung wichtiger Projekte zu beschleunigen und eine angemessene Finanzierung des Planungssystems sicherzustellen.

Camilla Stowell, CEO Wealth bei Rathbones, sagte: „Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt des Aufbaus und der Verwaltung der realen Aktivitäten, die die britische Wirtschaft antreiben. Aber zu viele Regionen bleiben aufgrund unzureichender Investitionen in Verkehr, Energie und öffentliche Dienstleistungen zurück. Wenn es der Regierung ernst ist mit der Förderung des Wachstums, muss sie regionalen Investitionen und Infrastrukturreformen Vorrang einräumen. Die Beweislage ist eindeutig: Gezielte Investitionen können Chancen eröffnen, Arbeitsplätze schaffen und Unternehmen im ganzen Land unterstützen."

Oliver Jones, Head of Asset Allocation bei Rathbones und Hauptautor der Analyse, fügte hinzu: „Bei regionalen Investitionen geht es nicht nur um Fairness, sondern auch darum, das wirtschaftliche Potenzial Großbritanniens zu erschließen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass ganzheitliche Infrastrukturausgaben und Energiereformen das Wachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Unternehmen im ganzen Land unterstützen können. Die Regierung muss jetzt handeln, um sicherzustellen, dass jede Region zum nationalen Wohlstand beitragen und davon profitieren kann."

In seiner Analyse Building Prosperity fordert Rathbones die Regierung außerdem auf:

Ankurbelung der Investitionen durch das Rentensystem Reform der Unternehmensbesteuerung Keine weitere Steuern auf Vermögen Wiederbelebung des Wohnungsmarktes

Die Rathbones Group Plc (Rathbones) ist einer der führenden Anbieter von Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden (Einzelpersonen und Familien), Wohltätigkeitsorganisationen, Treuhänder und professionelle Partner im Vereinigten Königreich. Das Ziel von Rathbones ist es, mehr Menschen dabei zu helfen, ihr Geld gut anzulegen, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen.

Das Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1742 zurückreichen, genießt seit Generationen das Vertrauen seiner Kunden bei der Verwaltung, Erhaltung und Vermehrung ihres Vermögens. Zu den Dienstleistungen gehören die diskretionäre Anlageverwaltung, Fondsverwaltung, Steuerplanung, Treuhand- und Unternehmensverwaltung, Finanzberatung und Bankdienstleistungen. Rathbones unterstützt auch Finanzberater dabei, positive Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

Rathbones verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 113,0 Milliarden Pfund*, darunter 16,3 Milliarden Pfund über seinen Vermögensverwaltungszweig Rathbones Asset Management Limited. Als FTSE-250-Unternehmen beschäftigt Rathbones über 3.350 Fachleute, darunter rund 750 Anlageexperten in über 20 Niederlassungen im Vereinigten Königreich und auf den Kanalinseln, und bietet seinen Kunden hochwertige, personalisierte Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

*Stand: 30. September 2025

