Rathbones insta a una inversión regional urgente para impulsar el crecimiento del Reino Unido

Uno de los principales gestores patrimoniales del Reino Unido, con oficinas y clientes en todo el país, encuentra en un nuevo estudio que el Reino Unido es "la economía geográficamente más desigual del mundo desarrollado"

Rathbones insta a una acción decisiva en el presupuesto para apoyar el crecimiento y la inversión en todas las regiones y advierte que los altos costos de energía y las malas conexiones de transporte disuaden la inversión empresarial y limitan las oportunidades

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La grave falta de inversión en las regiones fuera del sudeste supone un lastre importante para las perspectivas económicas del Reino Unido y se debe abordar con urgencia, según Rathbones, uno de los principales grupos de gestión patrimonial del Reino Unido.

Rathbones dice que su plan apoya el crecimiento impulsado por la inversión.

Al publicar sus recomendaciones clave para la Canciller antes del Presupuesto de Otoño, Rathbones insta al gobierno a que revierta años de negligencia en financiamiento regional y libere el potencial de la economía del Reino Unido en su conjunto. Rathbones advierte que el Reino Unido es, según varias medidas, la economía geográficamente más desigual del mundo desarrollado.

El estudio de la empresa, "Building Prosperity: Five Recommendations for Growth and Investment in the UK" (Construir prosperidad: cinco recomendaciones para el crecimiento y la inversión en el Reino Unido) Rathbones destaca cómo las desigualdades regionales, por ejemplo en los costos de infraestructura y energía, debilitan el potencial económico del Reino Unido. Este estudio cita el gasto por persona en transporte, que es un 80 % más alto en Londres que en la siguiente región más costosa, Escocia. Esto significa que en cada una de las nueve ciudades más grandes fuera de Londres, solo el 40 % de las personas pueden llegar al centro de la ciudad en 30 minutos en transporte público, en comparación con el 67 % en ciudades europeas comparables.

El informe Building Prosperity se basa en un amplio estudio realizado por los economistas y el equipo de investigación de inversiones de Rathbones, así como en información de clientes de todo el país. Este informe identifica cinco áreas críticas para la acción política: pensiones, impuestos a las empresas, inversión regional/pública, impuestos al patrimonio y reforma del mercado inmobiliario/de vivienda. El informe sostiene que solo un enfoque audaz y basado en la inversión puede romper el ciclo de bajo crecimiento y las crecientes presiones fiscales que han obstaculizado la economía del Reino Unido durante años.

Las principales conclusiones sobre el impacto del desequilibrio regional son:

Costos energéticos y competitividad: los precios de la electricidad industrial del Reino Unido son casi un 50 % más altos que el promedio de economías desarrolladas, con precios cuatro veces más altos que en EE. UU. y una vez y media más altos que el promedio europeo. Estos costos son particularmente perjudiciales para los sectores que consumen mucha energía fuera de Londres, como los de fabricación y centros de datos, que son fundamentales para la economía digital.

la cancelación del tramo norte de HS2 y los retrasos en Northern Powerhouse Rail corren el riesgo de obstaculizar el crecimiento en el norte. Rathbones insta a un compromiso renovado con los principales proyectos de transporte fuera de Londres y mayor devolución de la toma de decisiones a las ciudades y regiones.

la cancelación del tramo norte de HS2 y los retrasos en Northern Powerhouse Rail corren el riesgo de obstaculizar el crecimiento en el norte. Rathbones insta a un compromiso renovado con los principales proyectos de transporte fuera de Londres y mayor devolución de la toma de decisiones a las ciudades y regiones. Obstáculos en el sistema de planificación: el informe destaca cómo el sistema de planificación del Reino Unido genera retrasos y costos, ya que menos de una cuarta parte de las principales decisiones de planificación se toman dentro del plazo legal de 13 semanas. Rathbones insta al gobierno a aprobar el Proyecto de Ley de Planificación e Infraestructura sin dilución, para acelerar la aprobación y entrega de grandes proyectos y garantizar un financiamiento adecuado para el sistema de planificación.

Camilla Stowell, director ejecutivo de Wealth de Rathbones, declaró: "Nuestros clientes son lo más importante de la construcción y gestión de la actividad del mundo real que impulsa la economía del Reino Unido. Pero demasiadas regiones se están quedando atrás por falta de inversión en transporte, energía y servicios públicos. Si el gobierno se toma en serio el impulso del crecimiento, debe priorizar la inversión regional y la reforma de la infraestructura. La evidencia es clara: la inversión dirigida puede desbloquear oportunidades, generar empleos y apoyar a las empresas en todo el país".

Oliver Jones, director de Asignación de Activos de Rathbones y autor principal del estudio, añadió: "La inversión regional no consiste solo en la equidad, sino en desbloquear el potencial económico del Reino Unido. Nuestra investigación muestra que el gasto integral en infraestructura y la reforma energética pueden impulsar el crecimiento, generar empleos y apoyar a las empresas en todo el país. El gobierno debe actuar ahora para garantizar que todas las regiones puedan contribuir y beneficiarse de la prosperidad nacional".

En su estudio, Building Prosperity, Rathbones también insta al gobierno a:

Impulsar la inversión por medio del sistema de pensiones Reformar los impuestos empresariales Resistir nuevos impuestos sobre el patrimonio Revitalizar el mercado de la vivienda

Consulte el informe completo aquí.

Rathbones Group Plc (Rathbones) es uno de los principales proveedores del Reino Unido de servicios de inversión y gestión patrimonial para clientes privados (individuos y familias), organizaciones benéficas, fideicomisarios y socios profesionales. El propósito de Rathbones es ayudar a más personas a invertir bien su dinero, para que puedan vivir bien.

Con raíces que se remontan a 1742, se ha confiado en la empresa durante generaciones para administrar, preservar y hacer crecer la riqueza de sus clientes. Los servicios incluyen gestión discrecional de inversiones, gestión de fondos, planificación fiscal, gestión de fideicomisos y empresas, asesoramiento financiero y servicios bancarios. Además, Rathbones apoya a asesores financieros para que logren resultados positivos para sus clientes.

Rathbones gestiona 113.000 millones de libras* de activos de clientes, incluidos 16.300 millones mediante su sector de gestión de activos, Rathbones Asset Management Limited. Una empresa FTSE 250, Rathbones emplea a más de 3.350 profesionales, incluidos alrededor de 750 profesionales de inversión en más de 20 oficinas en el Reino Unido y las Islas del Canal, que ofrecen a los clientes servicios de gestión patrimonial personalizados y de alta calidad.

*Desde el 30 de septiembre de 2025

