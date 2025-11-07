Rathbones demande un renforcement rapide des investissements dans les régions pour stimuler la croissance britannique

Dans une nouvelle analyse, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni, qui possède des bureaux et des clients dans tout le pays, constate que le Royaume-Uni est « l'économie présentant les disparités régionales les plus marquées du monde développé »

Rathbones appelle à une action décisive dans le budget afin de soutenir la croissance et l'investissement dans toutes les régions et avertit que les coûts énergétiques élevés et les infrastructures de transport insuffisantes découragent l'investissement des entreprises et limitent les opportunités

LONDRES, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'insuffisance des investissements régionaux en dehors du Sud-Est freine considérablement les perspectives économiques du Royaume-Uni et doit être traitée de toute urgence, selon Rathbones, l'un des principaux groupes de gestion de patrimoine du Royaume-Uni.

Rathbones affirme que son plan soutient une croissance basée sur l'investissement.

En publiant ses principales recommandations au chancelier avant la publication du budget d'automne, Rathbones demande au gouvernement d'inverser des années de négligence en matière de financement régional et de libérer le potentiel de l'économie britannique dans son ensemble. Il met en garde contre le fait que le Royaume-Uni est, à plusieurs égards, l'économie la plus inégale du monde développé sur le plan géographique.

L'analyse du cabinet Rathbones, « Building Prosperity: Five Recommendations for Growth and Investment in the UK » (Accélérer la prospérité : cinq recommandations pour la croissance et l'investissement au Royaume-Uni) met en évidence la façon dont les inégalités régionales, par exemple en matière d'infrastructures et de coûts énergétiques, compromettent le potentiel économique du Royaume-Uni. Elle cite les dépenses de transport par personne, qui sont 80 % plus élevées à Londres que dans la région suivante, l'Écosse. Cela signifie que dans chacune des neuf plus grandes villes en dehors de Londres, seulement 40 % des personnes peuvent atteindre le centre-ville en 30 minutes par les transports publics, contre 67 % dans les villes européennes comparables.

Le rapport Building Prosperity est basé sur une analyse approfondie des économistes et de l'équipe de recherche en investissement de Rathbones, ainsi que sur les commentaires de clients de tout le pays. Il identifie cinq domaines critiques pour l'action politique : les retraites, la fiscalité des entreprises, les investissements régionaux/publics, la fiscalité du patrimoine et la réforme du marché immobilier. Le rapport affirme que seule une approche audacieuse, axée sur l'investissement, peut rompre le cycle de faible croissance et de pression fiscale croissante qui entrave l'économie britannique depuis des années.

Les principales conclusions sur l'impact du déséquilibre régional sont les suivantes :

Coûts énergétiques et compétitivité : les prix de l'électricité industrielle au Royaume-Uni sont presque 50 % plus élevés que la médiane des économies développées, avec des prix quatre fois plus élevés qu'aux États-Unis et une fois et demie plus élevés que la moyenne européenne. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux secteurs à forte consommation d'énergie situés en dehors de Londres, tels que l'industrie manufacturière et les centres de données, qui sont essentiels à l'économie numérique.

les prix de l'électricité industrielle au Royaume-Uni sont presque 50 % plus élevés que la médiane des économies développées, avec des prix quatre fois plus élevés qu'aux États-Unis et une fois et demie plus élevés que la moyenne européenne. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux secteurs à forte consommation d'énergie situés en dehors de Londres, tels que l'industrie manufacturière et les centres de données, qui sont essentiels à l'économie numérique. Retards dans les infrastructures et occasions manquées : l'annulation de la partie nord de la HS2 (High Speed 2 ou ligne à grande vitesse) et les retards du Northern Powerhouse Rail risquent d'entraver la croissance dans le Nord. Rathbones demande un engagement renouvelé en faveur des grands projets de transport en dehors de Londres et une plus grande décentralisation de la prise de décision vers les villes et les régions.

l'annulation de la partie nord de la HS2 (High Speed 2 ou ligne à grande vitesse) et les retards du Northern Powerhouse Rail risquent d'entraver la croissance dans le Nord. Rathbones demande un engagement renouvelé en faveur des grands projets de transport en dehors de Londres et une plus grande décentralisation de la prise de décision vers les villes et les régions. Goulets d'étranglement du système de planification : le rapport souligne que le système de planification britannique est source de retards et de coûts, moins d'un quart des grandes décisions de planification étant prises dans le délai légal de 13 semaines. Rathbones exhorte le gouvernement à adopter le projet de loi sur la planification et l'infrastructure sans dilution, afin d'accélérer l'approbation et la réalisation des grands projets et d'assurer un financement adéquat du système de planification.

Camilla Stowell, directrice générale de la gestion de patrimoine chez Rathbones, a déclaré : « Nos clients sont au cœur de la construction et de la gestion de l'activité réelle qui fait tourner l'économie britannique. Mais trop de régions sont laissées pour compte en raison du sous-investissement dans les transports, l'énergie et les services publics. Si le gouvernement veut vraiment stimuler la croissance, il doit accorder la priorité à l'investissement régional et à la réforme des infrastructures. Les preuves sont sans équivoque : un investissement ciblé peut débloquer des opportunités, créer des emplois et soutenir les entreprises dans tout le pays ».

Oliver Jones, responsable de l'allocation d'actifs chez Rathbones et auteur principal de l'analyse, a ajouté : « L'investissement régional n'est pas seulement une question d'équité, il s'agit de libérer le potentiel économique du Royaume-Uni. Nos recherches indiquent que des dépenses d'infrastructure et une réforme énergétique globales peuvent stimuler la croissance, créer des emplois et soutenir les entreprises dans tout le pays. Le gouvernement doit agir maintenant pour que chaque région puisse contribuer à la prospérité nationale et en bénéficier ».

Dans son analyse, Building Prosperity, Rathbones appelle également le gouvernement à :

Stimuler l'investissement par le biais du système de retraite Réformer la fiscalité des entreprises S'opposer à de nouveaux impôts sur la fortune Redynamiser le marché du logement

