Rathbones 呼籲緊急區域投資，以推動英國經濟增長

英國頂尖財富管理機構透過最新分析發現，英國是「已開發國家中地域經濟最不平等的國家」。該機構在全國設有辦事處並服務各地客戶

Rathbones 呼籲政府在預算案中採取果斷行動，支持所有地區的經濟增長與投資，並警告高昂的能源成本與落後的交通網絡將阻礙企業投資並限制發展機會。

倫敦 2025年11月8日 /美通社/ -- 根據英國領先的財富管理集團之一 Rathbones 稱，在東南部以外地區進行的投資不足，對英國經濟前景的阻礙非常嚴重，需要緊急解決。

在秋季預算案公布前夕，Rathbones 向財政大臣提出關鍵建議，呼籲政府扭轉多年來對地區資金的忽視，釋放英國整體經濟的潛能。該機構警告，根據多項指標衡量，英國是已開發國家中地域經濟最不平等的國家。

Rathbones 表示，其計劃支持投資驅動的增長。

該機構的分析，「建設繁榮：英國增長和投資的五個建議」 (Building Prosperity: Five Recommendations for Growth and Investment in the UK) 中，Rathbones 強調了區域的不平等，例如基礎設施和能源成本方面如何破壞英國的經濟潛力。該報告援引人均交通支出數據顯示，倫敦此項支出較次高地區蘇格蘭高出 80%。這意味著在倫敦以外的九大城市中，只有 40% 的居民能透過公共交通在 30 分鐘內抵達市中心，而歐洲同類城市的比例則為 67%。

《創造繁榮》(Building Prosperity) 報告基於 Rathbones 經濟學家與投資研究團隊的廣泛分析，並融合來自全國各地客戶的洞見分析，確定了政策行動的五大關鍵領域：退休金、商業稅、地區/公共投資、財富稅和房地產/房屋市場改革。該報告主張，唯有採取大膽的投資主導策略，方能打破多年來阻礙英國經濟發展的弱勢增長，與稅負壓力攀升的惡性循環。

關於區域不平衡所造成影響的主要發現包括：

能源成本和競爭力： 英國工業用電價格較已開發經濟體中位數高出近 50%，不僅是美國的 4 倍，更達歐洲平均水平的 1.5 倍。此現象對倫敦以外的能源密集型產業造成特別嚴重衝擊，例如製造業與數據中心——這些產業對數碼經濟至關重要。

HS2 鐵路北部支線的取消，加上 Northern Powerhouse Rail 計劃的延宕，恐將拖累北部地區的發展。Rathbones 呼籲對倫敦以外的主要交通項目重新承諾，並進一步將決策權轉移給城市和地區。 規劃系統瓶頸： 該報告指出英國規劃系統如何造成延誤與成本增加，重大規劃決策中僅不到四分之一能在法定13週時限內完成。Rathbones 敦促政府在不稀釋情況下通過規劃和基礎設施條例草案，加快批准和交付大型項目，並確保為規劃系統提供足夠資金。

Rathbones 財富行政總裁 Camilla Stowell 表示：「我們的客戶是推動英國經濟實質運作的核心力量，在構建與管理這些現實活動中居於要害地位。然而，由於交通、能源及公共服務領域投資不足，太多地區正被拋在後頭。倘若政府真正在乎推動經濟增長，就必須優先考慮區域投資與基礎設施改革。證據很清楚：針對性的投資可以釋放機會，創造就業機會，並支援全國各地的企業。」

Rathbones 資產配置主管暨該分析報告的主要作者 Oliver Jones 補充：「區域投資不僅關乎公平，更在於釋放英國的經濟潛能。我們的研究顯示，全面性的基礎建設支出與能源改革能推動經濟成長、創造就業機會，並支援全國各地的企業發展。政府必須立即採取行動，確保每個地區都能為國家繁榮作出貢獻，並因此受益。」

在建設繁榮 (Building Prosperity) 的分析中，還呼籲政府：

透過退休金制度提高投資 企業稅改革 抵抗進一步對財富徵稅 振興房屋市場

編輯須知

請按此處，閱讀完整報告。

Rathbones 簡介 rathbones.com

Rathbones Group Plc (Rathbones) 是英國領先的投資和財富管理服務供應商之一，為私人客戶（個人和家庭）、慈善機構、受託人和專業合作夥伴提供服務。Rathbones 的宗旨是協助更多人妥善投資資金，從而享受優質生活。

自 1742 年創立以來，這公司歷經世代傳承，始終以管理、保全及增值客戶財富的信譽深獲信賴。服務包括選擇性投資管理、基金管理、稅務規劃、信託及公司管理、財務諮詢及銀行服務。Rathbones 同時支援財務顧問為客戶創造正向成果。

Rathbones 管理著 1,130 億英鎊*的客戶資產，其中 163 億英鎊透過其資產管理部門 Rathbones Asset Management Limited 進行管理。作為富時 250 指數成分股企業，Rathbones 在英國及英吉利海峽群島設有超過 20 間辦事處，僱用超過 3,350 名專業人士，其中約 750 名為投資專家，致力為客戶提供優質且個人化的財富管理服務。

* 截至 2025 年 9 月 30日

