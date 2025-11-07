Rathbones pide una inversión regional urgente para impulsar el crecimiento de Reino Unido

Uno de los principales administradores de patrimonio de Reino Unido, con oficinas y clientes en todo el país, descubre en un nuevo análisis que Reino Unido es "la economía geográficamente más desigual del mundo desarrollado".

Rathbones pide una acción decisiva en el presupuesto para apoyar el crecimiento y la inversión en todas las regiones y advierte que los altos costes de la energía y las malas conexiones de transporte disuaden la inversión empresarial y limitan las oportunidades.

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La crítica falta de inversión en regiones fuera del sudeste es un serio lastre para las perspectivas económicas de Reino Unido y necesita una solución urgente, según Rathbones, uno de los principales grupos de gestión patrimonial de Reino Unido.

Rathbones says its plan supports investment-led growth

Al publicar sus recomendaciones clave para la Canciller antes del Presupuesto de Otoño, Rathbones pide al gobierno que revierta años de negligencia en la financiación regional y libere el potencial de la economía del Reino Unido en su conjunto. Advierte que Reino Unido es, según varios criterios, la economía geográficamente más desigual del mundo desarrollado.

El análisis de la firma Rathbones, "Construyendo Prosperidad: cinco recomendaciones para el crecimiento y la inversión en Reino Unido", destaca cómo las desigualdades regionales, por ejemplo en los costes de infraestructura y energía, socavan el potencial económico del Reino Unido. Cita el gasto por persona en transporte, que es un 80% mayor en Londres que en la siguiente región más alta, Escocia. Esto significa que en cada una de las nueve ciudades más grandes fuera de Londres, sólo el 40% de la gente puede llegar al centro de la ciudad en 30 minutos en transporte público, en comparación con el 67% en ciudades europeas comparables.

El informe Construyendo Prosperidad se basa en un análisis exhaustivo realizado por los economistas y el equipo de investigación de inversiones de Rathbones, así como en opiniones de clientes de todo el país. Identifica cinco áreas críticas para la acción política: pensiones, impuestos a las empresas, inversión pública/regional, impuestos a la riqueza y reforma del mercado inmobiliario/propiedad. El informe sostiene que sólo un enfoque audaz, impulsado por la inversión, puede romper el ciclo de crecimiento débil y crecientes presiones fiscales que han obstaculizado la economía de Reino Unido durante años.

Los hallazgos clave sobre el impacto del desequilibrio regional incluyen:

Costes de energía y competitividad: los precios de la electricidad industrial en Reino Unido son casi un 50 % más altos que la media entre las economías desarrolladas, con precios cuatro veces más altos que en Estados Unidos y una vez y media el promedio europeo. Esto es particularmente perjudicial para los sectores que consumen mucha energía fuera de Londres, como la fabricación y los centros de datos, que son vitales para la economía digital.

los precios de la electricidad industrial en Reino Unido son casi un 50 % más altos que la media entre las economías desarrolladas, con precios cuatro veces más altos que en Estados Unidos y una vez y media el promedio europeo. Esto es particularmente perjudicial para los sectores que consumen mucha energía fuera de Londres, como la fabricación y los centros de datos, que son vitales para la economía digital. Retrasos en infraestructura y oportunidades perdidas: la cancelación del tramo norte de HS2 y los retrasos en Northern Powerhouse Rail corren el riesgo de obstaculizar el crecimiento en el Norte. Rathbones pide un compromiso renovado con los grandes proyectos de transporte fuera de Londres y una mayor transferencia de la toma de decisiones a las ciudades y regiones

la cancelación del tramo norte de HS2 y los retrasos en Northern Powerhouse Rail corren el riesgo de obstaculizar el crecimiento en el Norte. Rathbones pide un compromiso renovado con los grandes proyectos de transporte fuera de Londres y una mayor transferencia de la toma de decisiones a las ciudades y regiones Cuellos de botella en el sistema de planificación: el informe destaca cómo el sistema de planificación de Reino Unido genera retrasos y costes, con menos de una cuarta parte de las decisiones importantes de planificación tomadas dentro del plazo legal de 13 semanas. Rathbones insta al gobierno a aprobar el Proyecto de Ley de Planificación e Infraestructura sin diluirlo, para acelerar la aprobación y ejecución de proyectos importantes y garantizar una financiación adecuada para el sistema de planificación.

Camilla Stowell, consejera delegada de riqueza en Rathbones, comentó: "Nuestros clientes están en el centro de la construcción y gestión de la actividad del mundo real que impulsa la economía del Reino Unido. Pero demasiadas regiones están quedando atrás debido a una inversión insuficiente en transporte, energía y servicios públicos. Si el gobierno realmente quiere impulsar el crecimiento, debe priorizar la inversión regional y la reforma de la infraestructura. La evidencia es clara: la inversión dirigida puede generar oportunidades, crear empleos y apoyar a las empresas en todo el país".

Oliver Jones, jefe de asignación de activos de Rathbones y autor principal del análisis, añadió: "La inversión regional no se trata sólo de equidad, sino de desbloquear el potencial económico de Reino Unido. Nuestra investigación muestra que el gasto integral en infraestructura y la reforma energética pueden impulsar el crecimiento, crear empleos y apoyar a las empresas en todo el país. El gobierno debe actuar ahora para garantizar que todas las regiones puedan contribuir y beneficiarse de la prosperidad nacional".

En su análisis, Construyendo Prosperidad, Rathbones también pide al gobierno que:

Impulsar la inversión a través del sistema de pensiones Reformar la fiscalidad empresarial Resistirse a más impuestos sobre la riqueza Revitalizar el mercado inmobiliario

