RAVEN2 YENİ "ŞAVAŞ LORDU" SINIFI İLE BÜYÜK FESTİVAL GÜNCELLEMESİNİ BAŞLATIYOR

Ultimate ve Özel Kuponlar Lansmandan Bu Yana İlk Kez Kullanıma Sunuldu

SEOUL, Güney Kore, 27 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Yüksek kaliteli oyunların tanınmış geliştiricisi ve yayıncısı Netmarble, acımasız karanlık fantezi MMORPG RAVEN2 için büyük ölçekli Büyük Festival etkinlikleri ve yeni içeriklerin yanı sıra yeni sınıfı tanıtan büyük bir güncelleme yayınladı.

Bu güncellemeyle oyuna eklenen Savaş Lordu, mızrak kullanan bir yakın dövüş sınıfıdır. Savaş alanı komutanı olarak tasarlanan bu sınıf, etkileyici savaş yeteneklerini kullanarak düşmanları alt üst eder ve savaşın gidişatını değiştirir. Şavaş Lordu'nun lansmanını kutlamak amacıyla RAVEN2, oyuncuların Altın kullanarak Sınıf Değiştirme Jetonu alabilecekleri ve diledikleri sınıfa geçebilecekleri Sınıf Değiştirme Etkinliği düzenliyor. Savaş Lordu Büyüme Destek Göğüs'leri de tüm oyunculara oyun deneyimlerini daha keyifli hale getirmek için sağlanacak.

Güncellemeyi kutlamak amacıyla özel bir Büyük Festival düzenleniyor. Oyun, piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez, oyuncular check-in etkinliğine katılarak Ultimate Kuponları ve Özel Kuponlar kazanabilirler. Ödüller arasında Kutsal Kıyafet, Tanıdık ve Yıldız Işığı için üç Ultimate Kupon ile Zırh, Kalıntı, Rune ve Silah Reonansı için dört Özel Kupon bulunmaktadır. Bu kuponlar, RAVEN2'nin piyasaya sürülmesinden itibaren geçerli olan geçmişi yansıtmaktadır; bu sayede oyuncular, uygun sözleşme çağırma işlemlerini ve Yıldız Işığı kombinasyonlarını yeniden deneyebilir veya başarısız geliştirme denemelerinin ardından yok olan eşyaları geri getirebilirler.

Büyük Festival ayrıca oyuncuların güncellemeyi kutlamak için yeni eklenen bir Efsanevi Tanıdık elde edebilecekleri bir etkinlik de içeriyor. Seviye 60'a ulaşıldığında bir Efsanevi Kutsal Kıyafet kazandıran devam eden etkinlikle birlikte, oyuncular oyuna katılarak hem bir Efsanevi Kutsal Kıyafet hem de bir Efsanevi Tanıdık kazanabilirler.

Oyun içi kasabalar, şenlikli bir Büyük Festival temasıyla dekore edildi ve özel bir etkinlik zindanı açılmaya hazırlanıyor. Güncelleme ayrıca Kaos Kulesi'ni 50F'ye kadar genişleterek ek zorluklar ve ilerleme fırsatları sunuyor.

RAVEN'ın (EvilBane: The Iron King) resmi devam oyunu olan RAVEN2, rakipsiz grafiklerle yeniden tasarlanan karanlık bir fantezi diyarında geçen, gişe rekorları kıran bir MMORPG'dir. Özel Kolordu'nun bir üyesi olarak oyuncular, kraliyet emri altındaki tehlikeli ve tuhaf olayları araştırmak ve büyük ölçekli, acımasız bir savaşa katılmak için bir yolculuğa çıkacaklar.

Netmarble Corporation Hakkında

Kore'de 2000 yılında kurulan Netmarble Corporation, önde gelen küresel bir oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Şirket, beğenilen franchise'lar ve üst düzey IP sahipleriyle stratejik ortaklıklar aracılığıyla dünya çapındaki izleyicilere yenilikçi ve ilgi çekici oyun deneyimleri sunuyor. Kabam, SpinX Games, Jam City'nin ana şirketi ve HYBE ile NCSOFT'un büyük hissedarı olan Netmarble'ın geniş portföyünde Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight, ve The Seven Deadly Sins: Grand Cross yer almaktadır. Daha fazla bilgi için http://company.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

