RAVEN2 STARTET DAS GROSSE FESTIVAL-UPDATE MIT DER NEUEN KLASSE „KRIEGSHERR"

Zum ersten Mal seit dem Start sind ultimative und besondere Gutscheine erhältlich

SEOUL, Südkorea, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein renommierter Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat ein umfangreiches Update für sein brutales Dark-Fantasy-MMORPG „ RAVEN2" veröffentlicht, das neben einer neuen Charakterklasse auch groß angelegte „Große-Festival"-Events und neue Inhalte enthält.

Source: Netmarble

Der in diesem Update neu hinzugefügte Kriegsherr ist eine mit Speeren kämpfende Nahkampfklasse, die als Feldherr konzipiert ist und mit ihren befehlshabenden Kampffähigkeiten Gegner aus dem Konzept bringt und das Blatt im Kampf wenden kann. Zur Feier der Einführung des Kriegsherrn veranstaltet RAVEN2 ein Klassenwechsel-Event, bei dem Spieler mit Gold ein Klassenwechsel-Token erwerben und in die gewünschte Klasse wechseln können. Außerdem erhalten alle Spieler Wachstumsunterstützungstruhen für Kriegsherrn, um ihr Spielerlebnis noch angenehmer zu gestalten.

Zur Feier des Updates findet derzeit ein besonderes Großes Festival statt. Zum ersten Mal seit dem Start können Spieler durch die Teilnahme am Check-in-Event ultimatve Gutscheine und besondere Gutscheine erhalten. Zu den Belohnungen gehören drei ultimative Gutscheine für heilige Bekleidung, Begleiter und Stella sowie vier Spezial-Gutscheine für Rüstungen, Relikte, Runen und Waffenresonanz. Diese Gutscheine spiegeln die berechtigte Historie seit dem Start von RAVEN2 wider und ermöglichen es den Spielern, berechtigte Vertragsbeschwörungen und Stella-Kombinationen erneut zu versuchen oder Gegenstände wiederherzustellen, die nach fehlgeschlagenen Verbesserungsversuchen zerstört wurden.

Das Große Festival bietet außerdem ein Event, bei dem Spieler einen legendären Begleiter erhalten können, der zur Feier des Updates neu hinzugefügt wurde. Zusammen mit dem laufenden Event, bei dem man bei Erreichen von Level 60 legendäre heilige Bekleidung erhält, können Spieler durch die Teilnahme am Spiel sowohl ein legendäres heiliges Bekleidungsstück als auch einen legendären Begleiter verdienen.

Die Städte im Spiel wurden mit einem festlichen Großes-Festival-Thema geschmückt, und ein spezielles Event-Gefängnis soll eröffnet werden. Das Update erweitert außerdem den Turm des Chaos auf bis zu 50F und bietet zusätzliche Herausforderungen und Fortschrittsmöglichkeiten.

Eine offizielle Fortsetzung von RAVEN (EvilBane: Der Eisenkönig), RAVEN2 ist ein Blockbuster-MMORPG, das in einem dunklen Fantasy-Reich spielt und mit unvergleichlicher Grafik neu gestaltet wurde. Als Mitglied des Spezialkorps begeben sich die Spieler auf eine Reise, um auf königlichen Befehl hin gefährliche und bizarre Vorfälle zu untersuchen und sich in einen groß angelegten, grausamen Krieg zu stürzen.

Weitere Informationen zu RAVEN2 finden Sie im offiziellen Forum des Spiels, im YouTube-Kanal und auf Facebook. Die Spieler können auch die offizielle Website besuchen, um mehr über das Spiel zu erfahren.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch erfolgreiche Spielereihen und strategische Partnerschaften mit führenden Lizenzinhabern bietet das Unternehmen einem weltweiten Publikum innovative und fesselnde Spielerlebnisse. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985115/RAVEN2__260527_Warlord_update_EN_FINAL_newswire.jpg