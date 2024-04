Relatório conclui que o treinamento DigiTruck da Huawei ajuda a aumentar a renda, o emprego e o empreendedorismo

NAIROBI, Quênia, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O governo queniano e a Huawei Quênia lançaram hoje um relatório de avaliação independente do treinamento em habilidades digitais fornecido pelo programa DigiTruck.

O Sr. Eliud Owalo, juntamente com os Ministros de TIC do Lesoto, Saharaui e Sudão do Sul; o secretário principal de TIC John Tanui, juntamente com os secretários principais do Malawi, Saharaui, Sudão do Sul e Zimbábue; o presidente da Autoridade de Comunicações, CEO da Autoridade de TIC. Acompanhando os funcionários do governo estavam o vice-CEO de assuntos públicos da Huawei, Steven Zhang, o diretor-presidente de negócios empresariais Kevin Wen, Ian Korir, o gerente de projeto do DigiTruck da Huawei e jovens que foram treinados no programa DigiTruck. (PRNewsfoto/Huawei)

Lançado em 2019 no Quênia sob a iniciativa TECH4ALL da Huawei, o DigiTruck é uma sala de aula móvel movida a energia solar, equipada com conectividade à internet, laptops e smartphones. Montado na traseira de um caminhão, o DigiTruck foi criado em um contentor usado e convertido, que viaja para comunidades remotas no Quênia, proporcionando formação gratuita em competências digitais aos jovens, capacitando-os para uma participação mais plena na economia digital.

O relatório foi lançado na Cúpula da África Conectada pelo secretário de gabinete para Informação, Comunicações e Economia Digital, Eliud Owalo, e pelo vice-CEO da Huawei Quênia, Steven Zhang.

Abrindo a Cúpula, S.E. o presidente Ruto destacou as conclusões do relatório e elogiou o programa.

"Este é o impacto de uma intervenção simples em termos de capacitação dos jovens, e confirma a promessa da nossa abordagem colaborativa e o poder das parcerias para alcançar objetivos ambiciosos", afirmou S.E. William Ruto, presidente da República do Quênia.

Um dos principais benefícios do programa DigiTruck é a sua mobilidade, permitindo que a formação seja ministrada em comunidades de difícil acesso.

"Para facilitar a utilização ideal da infraestrutura digital, é imperativo que tenhamos um nível proporcional de qualificação digital; é por isso que este programa DigiTruck é útil porque, através dele, somos capazes de alcançar áreas muito remotas, às quais normalmente não teríamos acesso para fins de qualificação digital", afirmou Eliud Owalo, secretário de gabinete do Ministério da Informação, Comunicações e Economia Digital. "Portanto, queremos agradecer à Huawei por este programa inovador de qualificação digital e queremos garantir que continuaremos trabalhando com vocês no programa de qualificação digital à medida que implementamos nossa agenda de transformação digital".

Cada curso dura 40 horas e oferece treinamento em habilidades digitais e interpessoais, como iniciar um negócio online, redigir currículos e se candidatar a empregos online. Uma pesquisa realizada com 800 dos mais de 4.000 jovens treinados ao longo de quatro anos revelou resultados positivos, tangíveis e significativos para os beneficiários. Alguns dos principais achados são:

93% dos entrevistados relataram capacidades de trabalho aprimoradas.

79% afirmaram que transmitiram as suas competências digitais a outras pessoas nas suas comunidades, promovendo uma cultura de empoderamento.

Os entrevistados relataram um declínio de 6% na taxa de desemprego e um declínio de 7% no trabalho autônomo.

35% dos entrevistados atribuem um aumento de rendimento ao início de um negócio com as suas novas competências digitais.

"Desde o início, o objetivo do DigiTruck era alcançar áreas remotas, jovens que normalmente não têm muitas oportunidades e todo o país", afirmou Steven Zhang, vice-CEO da Huawei Quênia. "O objetivo deste DigiTruck não é apenas fornecer competências digitais, mas também divulgar a mensagem sobre a importância das competências digitais e reunir outras pessoas para a nossa causa".

À medida que o Quênia abraça a era digital, a necessidade de haver competências digitais evoluiu de um luxo para uma necessidade.

A iniciativa DigiTruck, um esforço colaborativo entre o Ministério da Informação, Comunicações e Economia Digital, a Huawei e outros parceiros, está na vanguarda da capacitação da juventude queniana com essas competências essenciais.

O resumo executivo do relatório está disponível para download aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399882/Mr_Eliud_Owalo_ICT_Ministers_Lesotho_Sahrawi_South_Sudan__PS.jpg

FONTE Huawei