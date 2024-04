V správe sa uvádza, že školenia Huawei DigiTruck pomáhajú zvyšovať príjmy, zamestnanosť a podnikanie

NAIROBI, Keňa, 29. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Kenská vláda a spoločnosť Huawei Kenya dnes zverejnili nezávislú hodnotiacu správu o školeniach digitálnych zručností poskytovaných v rámci programu DigiTruck.

Mr.Eliud Owalo along with ICT Ministers from Lesotho, Sahrawi and South Sudan; PS ICT John Tanui along with PSs from Malawi, Sahrawi, South Sudan and Zimbabwe; Chair of the Communications Authority, CEO of the ICT Authority. Accompanying the government officials were Huawei Deputy CEO for Public Affairs, Steven Zhang, MD for Enterprise Business Kevin Wen, Ian Korir, the Huawei DigiTruck Project Manager and youth who have been trained on the DigiTruck.

DigiTruck, ktorý bol uvedený na trh v roku 2019 v Keni v rámci iniciatívy TECH4ALL spoločnosti Huawei, je mobilná, solárne napájaná učebňa vybavená internetovým pripojením, notebookmi a smartfónmi. DigiTruck, prestavaný z použitého prepravného kontajnera namontovaného na korbe nákladného auta, cestuje do odľahlých komunít v Keni a poskytuje mladým ľuďom bezplatnú odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností, čím im umožňuje plnohodnotnejšie sa zapojiť do digitálneho hospodárstva.

Správu na samite Connected Africa predstavili tajomník kabinetu pre informácie, komunikácie a digitálne hospodárstvo Eliud Owalo a zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Huawei Kenya Steven Zhang.

Otvorenie summitu, H.E. Prezident Ruto vyzdvihol zistenia správy a pochválil program.

„Toto je vplyv jednoduchého zásahu na posilnenie postavenia mladých ľudí a potvrdzuje to prísľub nášho prístupu založeného na spolupráci a silu partnerstiev pri dosahovaní ambicióznych cieľov" povedal H.E. William Ruto, prezident Kenskej republiky.

Jednou z hlavných výhod programu DigiTruck je jeho mobilita, ktorá umožňuje poskytovať školenia v ťažko dostupných komunitách.

„Na uľahčenie optimálneho využívania digitálnej infraštruktúry je nevyhnutné, aby sme mali primeranú úroveň digitálnych zručností; preto je tento program DigiTruck veľmi užitočný, pretože vďaka nemu sa môžeme dostať do veľmi odľahlých oblastí, do ktorých by sme sa za normálnych okolností na účely digitálneho vzdelávania nedostali," povedal Eliud Owalo, tajomník kabinetu ministerstva informácií, komunikácie a digitálnej ekonomiky, „Preto chceme spoločnosti Huawei poďakovať za tento inovatívny program digitálneho vzdelávania a chceme vás ubezpečiť, že s vami budeme naďalej spolupracovať v programe digitálneho vzdelávania, pretože zavádzame náš program digitálnej transformácie."

Každý kurz trvá 40 hodín a poskytuje školenia v oblasti digitálnych zručností a mäkkých zručností, ako je založenie online podniku, písanie životopisov a uchádzanie sa o pracovné miesta online. Prieskum 800 mladých ľudí, ktorí absolvovali viac ako 4 000 školení počas štyroch rokov, odhalil významné pozitívne hmatateľné výsledky pre príjemcov. Niektoré z kľúčových zistení sú:

93 % respondentov uviedlo zlepšenie pracovných schopností.

79 % respondentov uviedlo, že svoje digitálne zručnosti odovzdávajú ostatným vo svojich komunitách, čím podporujú kultúru posilňovania postavenia.

Respondenti uviedli, že miera nezamestnanosti klesla o 6 % a miera samostatnej zárobkovej činnosti o 7 %.

35 % respondentov pripisuje svojim novým digitálnym zručnostiam zvýšenie príjmu v dôsledku začatia podnikania.

„Od začiatku bolo cieľom projektu DigiTruck dostať sa do odľahlých oblastí, osloviť mladých ľudí, ktorí bežne nemajú veľa príležitostí, a dostať sa do celej krajiny," povedal Steven Zhang, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Huawei Kenya. Cieľom tohto projektu DigiTruck je nielen poskytnúť digitálne zručnosti, ale aj šíriť posolstvo o dôležitosti digitálnych zručností a mobilizovať ostatných pre našu vec."

Keďže Keňa vstúpila do digitálneho veku, potreba digitálnych zručností sa zmenila z luxusu na nevyhnutnosť.

Iniciatíva DigiTruck, ktorá je výsledkom spolupráce medzi Ministerstvom informácií, komunikácie a digitálnej ekonomiky, spoločnosťou Huawei a ďalšími partnermi, stojí na čele úsilia o získanie týchto základných zručností pre kenskú mládež.

Zhrnutie správy je k dispozícii na stiahnutie tu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2399764/Mr_Eliud_Owalo_ICT_Ministers_Lesotho_Sahrawi_South_Sudan__PS.jpg