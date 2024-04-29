Согласно отчету, обучение Huawei DigiTruck помогает повысить доход и занятость
Apr 29, 2024, 22:30 ET
НАЙРОБИ, Кения, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Правительство Кении и компания Huawei Kenya сегодня опубликовали отчет о независимой оценке обучения цифровым навыкам в рамках программы DigiTruck.
Программа DigiTruck, запущенная в 2019 году в Кении в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, представляет собой мобильный класс на солнечных батареях с подключением к Интернету, ноутбуками и смартфонами. Преобразованный из подержанного транспортного контейнера, установленного на задней части грузовика, DigiTruck путешествует в отдаленные общины Кении, предоставляя бесплатное обучение цифровым навыкам молодежи, позволяя им более полно участвовать в цифровой экономике.
Доклад был представлен на саммите Connected Africa секретарем кабинета министров по вопросам информации, связи и цифровой экономики Элиудом Овало и заместителем генерального директора Huawei Kenya Стивеном Чжаном.
Открывая Саммит, Его Превосходительство Президент Руто (Ruto) отметил выводы доклада и высоко оценил программу.
«Это результат простого вмешательства с точки зрения расширения прав и возможностей молодежи, и оно подтверждает перспективность нашего совместного подхода и силу партнерских отношений в достижении амбициозных целей», — сказал Его Превосходительство Уильям Руто, президент Республики Кения.
Одним из ключевых преимуществ программы DigiTruck является мобильность, позволяющая проводить обучение в труднодоступных сообществах.
«Для обеспечения оптимального использования цифровой инфраструктуры крайне важно, чтобы у нас был соответствующий уровень цифровых навыков; вот почему эта программа DigiTruck полезна, потому что благодаря этой программе мы можем добраться до очень отдаленных районов, к которым обычно мы не имеем доступа для цифровых навыков, — сказал Элиуд Овало, секретарь кабинета министров по вопросам информации, связи и цифровой экономики. — Поэтому мы хотим поблагодарить Huawei за эту инновационную программу цифровых навыков, и мы хотим заверить вас, что мы продолжим работать с вами в программе цифровых навыков, когда мы развернем нашу программу цифровых преобразований».
Каждый курс длится 40 часов и предусматривает обучение цифровым навыкам и социальным навыкам, таким как открытие онлайн-бизнеса, написание резюме и подача заявки на работу в Интернете. Опрос 800 из более 4000 молодых людей, прошедших обучение в течение четырех лет, показал значительные положительные ощутимые результаты для бенефициаров. Некоторые из ключевых выводов:
- 93% респондентов сообщили о повышении трудоспособности.
- 79% заявили, что они передают свои цифровые навыки другим в своих сообществах, способствуя культуре расширения возможностей.
- Респонденты сообщили о снижении уровня безработицы на 6% и самозанятости на 7%.
- 35% респондентов связывают рост доходов с началом бизнеса с новыми цифровыми навыками.
«С момента своего создания цель DigiTruck заключалась в том, чтобы добраться до отдаленных районов; охватить молодежь, у которой обычно не так много возможностей; и охватить всю страну, — сказал Стивен Чжан, заместитель генерального директора Huawei в Кении. — Целью этого DigiTruck является не только предоставление цифровых навыков, но и распространение информации о важности цифровых навыков и привлечение других к нашему делу».
Поскольку Кения вступает в цифровую эпоху, потребность в цифровых навыках превратилась из роскоши в необходимость.
Инициатива DigiTruck, совместная инициатива Министерства информации, связи и цифровой экономики, Huawei и других партнеров, была на переднем крае расширения прав и возможностей кенийской молодежи с этими необходимыми навыками.
Обзор отчета доступен для скачивания здесь.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399764/Mr_Eliud_Owalo_ICT_Ministers_Lesotho_Sahrawi_South_Sudan__PS.jpg
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