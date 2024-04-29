Согласно отчету, обучение Huawei DigiTruck помогает повысить доход и занятость

НАЙРОБИ, Кения, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Правительство Кении и компания Huawei Kenya сегодня опубликовали отчет о независимой оценке обучения цифровым навыкам в рамках программы DigiTruck.

Mr.Eliud Owalo along with ICT Ministers from Lesotho, Sahrawi and South Sudan; PS ICT John Tanui along with PSs from Malawi, Sahrawi, South Sudan and Zimbabwe; Chair of the Communications Authority, CEO of the ICT Authority. Accompanying the government officials were Huawei Deputy CEO for Public Affairs, Steven Zhang, MD for Enterprise Business Kevin Wen, Ian Korir, the Huawei DigiTruck Project Manager and youth who have been trained on the DigiTruck.

Программа DigiTruck, запущенная в 2019 году в Кении в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, представляет собой мобильный класс на солнечных батареях с подключением к Интернету, ноутбуками и смартфонами. Преобразованный из подержанного транспортного контейнера, установленного на задней части грузовика, DigiTruck путешествует в отдаленные общины Кении, предоставляя бесплатное обучение цифровым навыкам молодежи, позволяя им более полно участвовать в цифровой экономике.

Доклад был представлен на саммите Connected Africa секретарем кабинета министров по вопросам информации, связи и цифровой экономики Элиудом Овало и заместителем генерального директора Huawei Kenya Стивеном Чжаном.

Открывая Саммит, Его Превосходительство Президент Руто (Ruto) отметил выводы доклада и высоко оценил программу.

«Это результат простого вмешательства с точки зрения расширения прав и возможностей молодежи, и оно подтверждает перспективность нашего совместного подхода и силу партнерских отношений в достижении амбициозных целей», — сказал Его Превосходительство Уильям Руто, президент Республики Кения.

Одним из ключевых преимуществ программы DigiTruck является мобильность, позволяющая проводить обучение в труднодоступных сообществах.

«Для обеспечения оптимального использования цифровой инфраструктуры крайне важно, чтобы у нас был соответствующий уровень цифровых навыков; вот почему эта программа DigiTruck полезна, потому что благодаря этой программе мы можем добраться до очень отдаленных районов, к которым обычно мы не имеем доступа для цифровых навыков, — сказал Элиуд Овало, секретарь кабинета министров по вопросам информации, связи и цифровой экономики. — Поэтому мы хотим поблагодарить Huawei за эту инновационную программу цифровых навыков, и мы хотим заверить вас, что мы продолжим работать с вами в программе цифровых навыков, когда мы развернем нашу программу цифровых преобразований».

Каждый курс длится 40 часов и предусматривает обучение цифровым навыкам и социальным навыкам, таким как открытие онлайн-бизнеса, написание резюме и подача заявки на работу в Интернете. Опрос 800 из более 4000 молодых людей, прошедших обучение в течение четырех лет, показал значительные положительные ощутимые результаты для бенефициаров. Некоторые из ключевых выводов:

93% респондентов сообщили о повышении трудоспособности.

79% заявили, что они передают свои цифровые навыки другим в своих сообществах, способствуя культуре расширения возможностей.

Респонденты сообщили о снижении уровня безработицы на 6% и самозанятости на 7%.

35% респондентов связывают рост доходов с началом бизнеса с новыми цифровыми навыками.

«С момента своего создания цель DigiTruck заключалась в том, чтобы добраться до отдаленных районов; охватить молодежь, у которой обычно не так много возможностей; и охватить всю страну, — сказал Стивен Чжан, заместитель генерального директора Huawei в Кении. — Целью этого DigiTruck является не только предоставление цифровых навыков, но и распространение информации о важности цифровых навыков и привлечение других к нашему делу».

Поскольку Кения вступает в цифровую эпоху, потребность в цифровых навыках превратилась из роскоши в необходимость.

Инициатива DigiTruck, совместная инициатива Министерства информации, связи и цифровой экономики, Huawei и других партнеров, была на переднем крае расширения прав и возможностей кенийской молодежи с этими необходимыми навыками.

Обзор отчета доступен для скачивания здесь.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399764/Mr_Eliud_Owalo_ICT_Ministers_Lesotho_Sahrawi_South_Sudan__PS.jpg