Riad sediará a terceira edição da Conferência Global do Mercado de Trabalho em janeiro

RIADE, Arábia Saudita, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, o Ministério de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social anunciou que sediará a terceira edição da Conferência Global do Mercado de Trabalho (GLMC) no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz (KAICC) em Riade, de 26 a 27 de janeiro de 2026.

Global Labor Market Conference

Centrado no tema "Future in Progress", o GLMC 2026 reunirá formuladores de políticas, líderes empresariais, especialistas do mercado de trabalho e representantes de organizações internacionais para moldar o futuro do trabalho. A conferência fornecerá uma plataforma de colaboração e diálogo destinada a desenvolver soluções voltadas para o futuro para os desafios mais urgentes da força de trabalho e do trabalho no mundo.

Sua Excelência Eng. Ahmad bin Sulaiman AlRajhi, Ministro dos Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, disse: "Estamos gratos pelo honorável patrocínio do Rei à GLMC, que se tornou uma pedra angular do cenário trabalhista global e uma plataforma crucial para um diálogo significativo sobre o futuro do trabalho. Esta conferência reflete o compromisso contínuo do Reino em promover a colaboração internacional e desenvolver soluções inovadoras que fortaleçam os mercados de trabalho e capacitem os trabalhadores em todos os lugares. Estamos ansiosos para receber de volta parceiros e partes interessadas de todo o mundo para o que sabemos que será uma reunião produtiva, perspicaz e impactante."

A terceira edição reunirá mais de 45 ministros internacionais, inclusive para uma Mesa Redonda Ministerial dedicada, para promover soluções políticas para questões trabalhistas em todo o mundo. O programa completo apresenta seis pilares temáticos que abrangem o impacto das mudanças comerciais e da IA na força de trabalho, novas habilidades, trabalhadores que operam na economia paralela, resiliência da força de trabalho e alinhamento dos mercados de trabalho com o progresso humano. Além disso, a conferência apresentará vários formatos inovadores este ano, incluindo 'hackathons' de políticas para desenvolver soluções políticas inovadoras; destaques onde os palestrantes apresentam seu maior desafio de força de trabalho e o experimento de política mais ousado; e oportunidades para os acadêmicos selecionarem tópicos urgentes para debate e desafio.

No total, espera-se que haja mais de 200 palestrantes e mais de 7.000 participantes participando de mais de 50 compromissos em todo o programa.

Lançado em 2023, o GLMC evoluiu para um think tank global durante todo o ano, dedicado ao avanço da pesquisa, inovação e parcerias para o avanço dos mercados de trabalho globais. Por meio de iniciativas em andamento, como a Global Labor Market Academy – uma parceria entre a GLMC, o Banco Mundial e a Takamol Holding – a GLMC se estabeleceu como um catalisador para a ação, criando soluções reais que capacitam governos, empresas e trabalhadores a moldar sistemas trabalhistas mais sustentáveis.

