Riyad accueillera la troisième édition de la conférence mondiale sur le marché du travail en janvier

RIYADH, Arabie Saoudite, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le patronage du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, le Ministère des Ressources Humaines et du Développement Social a annoncé qu'il accueillera la troisième édition de la Conférence Mondiale sur le Marché du Travail (GLMC) au King Abdulaziz International Conference Center (KAICC) à Riyadh les 26 et 27 janvier 2026.

Centré sur le thème « Future in Progress », GLMC 2026 réunira des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des experts du marché du travail et des représentants d'organisations internationales afin de façonner l'avenir du travail. La conférence offrira une plateforme de collaboration et de dialogue visant à développer des solutions tournées vers l'avenir pour répondre aux défis les plus pressants en matière de main-d'œuvre et de travail dans le monde.

Son Excellence l'ing. Ahmad bin Sulaiman AlRajhi, ministre des ressources humaines et du développement social, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants au roi d'avoir accordé son honorable patronage au GLMC, qui est devenu une pierre angulaire du paysage mondial du travail et une plateforme essentielle pour un dialogue constructif sur l'avenir du travail. Cette conférence reflète l'engagement continu du Royaume à faire progresser la collaboration internationale et à développer des solutions innovantes qui renforcent les marchés du travail et permettent aux travailleurs du monde entier de s'épanouir. Nous sommes impatients d'accueillir les partenaires et les parties prenantes du monde entier pour une réunion qui, nous en sommes convaincus, sera productive, instructive et marquante ».

La troisième édition réunira plus de 45 ministres internationaux, y compris pour une table ronde ministérielle dédiée, afin de faire avancer les solutions politiques pour les questions de travail au niveau mondial. Le programme complet comprend six piliers thématiques couvrant l'impact des changements commerciaux et de l'IA sur la main-d'œuvre, les nouvelles compétences, les travailleurs opérant dans l'économie souterraine, la résilience de la main-d'œuvre et l'alignement des marchés du travail sur le progrès humain. En outre, la conférence introduira plusieurs formats innovants cette année, notamment des « hackathons » politiques pour développer des solutions politiques innovantes ; des projecteurs où les orateurs présentent leur plus grand défi en matière de main-d'œuvre et leur expérience politique la plus audacieuse ; et des opportunités pour les universitaires de sélectionner des sujets urgents à débattre et à remettre en question.

Au total, plus de 200 orateurs et plus de 7 000 participants devraient prendre part à plus de 50 activités dans le cadre du programme.

Lancé en 2023, le GLMC est devenu un groupe de réflexion mondial qui se consacre tout au long de l'année à l'avancement de la recherche, de l'innovation et des partenariats en vue de faire progresser les marchés mondiaux du travail. Grâce à des initiatives permanentes telles que la Global Labor Market Academy - un partenariat entre le GLMC, la Banque mondiale et Takamol Holding - le GLMC s'est imposé comme un catalyseur d'action, créant des solutions concrètes qui donnent aux gouvernements, aux entreprises et aux travailleurs les moyens de mettre en place des systèmes de travail plus durables.

