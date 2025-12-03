利雅得將於一月主辦第三屆全球勞動力市場會議 (Global Labor Market Conference)

人力資源和社會發展部長 Eng. Ahmad bin Sulaiman AlRajhi 閣下表示：「我們感謝國王對 GLMC 的榮譽贊助，GLMC 已成為全球勞動環境的基石，也是關於工作未來有意義對話的關鍵平台。這次會議彰顯出王國持續致力於推動國際合作，並開發創新解決方案，以強化勞動市場並賦能全球各地的勞動者。我們期待歡迎來自全球各地的合作夥伴和利益相關者來參加我們知道將是一個有效率、洞察力且具影響力的聚會。」

第三屆會議將匯聚超過 45 位國際部長級官員，其中包括一場專題部長級圓桌會議，旨在推動全球勞動議題的政策解決方案。完整議程涵蓋六大主題支柱，探討貿易變遷與人工智能對勞動力之影響、新興技能、從事灰色經濟的勞工、勞動力韌性，以及使勞動市場與人類進步相契合等議題。此外，本屆會議將推出數種創新形式，包括旨在開發創新政策方案的政策「黑客松」(hackathons)；專題焦點環節，由講者分享其面臨的最大勞動力挑戰與最大膽的政策實驗；以及提供學者選題進行辯論與挑戰的時段。

預計將有超過 200 位講者與超過 7,000名與會者參與，活動全程共計超過 50 場次。

GLMC 於 2023 年成立，已發展成為全年無休的全球智庫，致力於促進研究、創新和合作夥伴關係，務求促進全球勞動力市場的發展。透過 GLMC、世界銀行和 Takamol Holding 之間的合作夥伴關係之類的全球勞動市場學院等持續舉措，GLMC 已成為行動的催化劑，創造了真實的解決方案，使政府、企業和勞工能夠塑造更可持續的勞動制度。

