تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين... المؤتمر الدولي لسوق العمل ينطلق في نسخته الثالثة بالرياض في يناير القادم

الرياض, 1 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استضافة النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "نصيغ المستقبل"، حيث يجمع نخبةً من صنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية للمشاركة في صياغة مستقبل العمل، مستهدفًا توفير منصة للحوار والتعاون، وتطوير حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل حول العالم.

وأعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة، مؤكداً أن المؤتمر الدولي لسوق العمل أصبح محطة أساسية على خارطة العمل العالمية، ومنصة رائدة للحوار البنّاء حول مستقبل أسواق العمل.

وقال معاليه: "إن هذه الرعاية الكريمة تعكس التزام المملكة المستمر بتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل وتمكين القوى العاملة في كل مكان. ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بالشركاء وأصحاب المصلحة من مختلف دول العالم في هذا الحدث الذي نثق بأنه سيكون مثمرًا وبنّاءً ومؤثرًا."

وتشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة أكثر من 45 وزيرًا من مختلف دول العالم في جلسة وزارية مخصصة لمناقشة الحلول والسياسات المتعلقة بقضايا العمل على المستوى الدولي، كما يتضمن البرنامج ستة محاور رئيسية تغطي تأثير التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والمهارات الجديدة المطلوبة، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومرونة القوى العاملة، ومواءمة أسواق العمل مع التقدم المستمر.

ويقدّم المؤتمر هذا العام عددًا من الصيغ المبتكرة، من بينها "هاكاثونات" لتطوير حلول مبتكرة، وجلسات "التركيز" التي يعرض فيها المتحدثون أبرز تحدياتهم وأفضل تجاربهم الاقتصادية، إلى جانب مناقشات أكاديمية يقودها باحثون حول موضوعات مختارة ذات أولوية عالمية.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 200 متحدث، إلى جانب ما يزيد عن 7,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ضمن أكثر من 50 فعالية وجلسة يتضمنها برنامج نسخة هذا العام.

ويأتي المؤتمر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يمنحه بعدًا دوليًا يعزز من أهمية النقاشات ويثري مخرجاته وتوصياته.

وتطور المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي انطلق عام 2023، ليصبح منصة فكرية عالمية تعمل على مدار العام لتعزيز البحث والابتكار والشراكات من أجل تطوير أسواق العمل العالمية، ليكون محفزًا رئيسيًا للعمل والتغيير الإيجابي، من خلال تقديم حلول واقعية تمكّن الحكومات والشركات والعاملين من بناء أنظمة عمل أكثر مرونة واستدامة، من خلال مبادراته المستمرة مثل "أكاديمية سوق العمل العالمي" والشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وشركة تكامل القابضة.

وكانت النسخة الماضية من المؤتمر قد شهدت حضورًا دوليًا رفيع المستوى شمل 40 وزير عمل، وأكثر من 200 متحدث وخبير دولي يمثلون أكثر من 100 دولة، إضافة إلى توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة.

