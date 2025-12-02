Riad acogerá la tercera edición de la Conferencia Mundial del Mercado Laboral en enero

RIAD, Arabia Saudí, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social ha anunciado que organizará la tercera edición de la Conferencia Mundial del Mercado Laboral (GLMC) en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz (KAICC) en Riad los días 26 y 27 de enero de 2026.

Global Labor Market Conference

Centrada en el tema "Futuro en Progreso", la GLMC 2026 reunirá a responsables políticos, líderes empresariales, expertos en el mercado laboral y representantes de organizaciones internacionales para definir el futuro del trabajo. La conferencia ofrecerá una plataforma de colaboración y diálogo para desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos laborales más urgentes del mundo.

Su Excelencia, el Ingeniero Ahmad bin Sulaiman AlRajhi, Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social, declaró: "Agradecemos el honorable patrocinio del Rey a la GLMC, que se ha convertido en un pilar del panorama laboral mundial y una plataforma crucial para un diálogo significativo sobre el futuro del trabajo. Esta conferencia refleja el compromiso continuo del Reino con el fomento de la colaboración internacional y el desarrollo de soluciones innovadoras que fortalezcan los mercados laborales y empoderen a los trabajadores de todo el mundo. Esperamos dar la bienvenida nuevamente a socios y partes interesadas de todo el mundo a lo que sabemos que será una reunión productiva, enriquecedora e impactante".

La tercera edición reunirá a más de 45 ministros internacionales, incluyendo una Mesa Redonda Ministerial dedicada a promover soluciones políticas para problemas laborales a nivel global. El programa completo incluye seis pilares temáticos que abarcan el impacto de los cambios comerciales y la IA en la fuerza laboral, las nuevas habilidades, los trabajadores que operan en la economía sumergida, la resiliencia laboral y la alineación de los mercados laborales con el progreso humano. Además, la conferencia presentará varios formatos innovadores este año, incluyendo hackatones de políticas para desarrollar soluciones innovadoras; sesiones destacadas donde los ponentes presentarán su mayor desafío laboral y su experimento político más audaz; y oportunidades para que el mundo académico seleccione temas urgentes para debatir y cuestionar.

En total, se espera que haya más de 200 ponentes y más de 7.000 asistentes que participen en más de 50 actividades a lo largo del programa.

Fundado en 2023, GLMC se ha convertido en un centro de investigación global, activo durante todo el año, dedicado a impulsar la investigación, la innovación y las alianzas para el desarrollo de los mercados laborales globales. A través de iniciativas como la Academia Global del Mercado Laboral —una colaboración entre GLMC, el Banco Mundial y Takamol Holding—, GLMC se ha consolidado como un catalizador para la acción, creando soluciones prácticas que empoderan a gobiernos, empresas y trabajadores para crear sistemas laborales más sostenibles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835119/Global_Labor_Market_Conference.jpg