Roubini, cético de longa data em relação às criptomoedas, coassina whitepaper e apoia o novo ativo de reserva digital da Atlas

Atlas lançará o USAFi, o primeiro valor mobiliário sem permissão regulamentado, sob a estrutura da VARA em Dubai

O Dr. Nouriel Roubini, há muito um dos críticos mais proeminentes das criptomoedas, dá seu primeiro passo no universo dos ativos digitais ao coassinar o whitepaper – https://usafi.to – que define o USAFi, a nova classe de ativo de reserva digital da Atlas.

– que define o USAFi, a nova classe de ativo de reserva digital da Atlas. O USAFi é apresentado como o primeiro valor mobiliário sem permissão regulamentado do mundo: um token ERC-20 sem permissão, lastreado por um ETF registrado na SEC e listado na NASDAQ.

O USAFi será lançado no terceiro trimestre de 2026 sob a supervisão da VARA de Dubai, emitido de acordo com o regulamento Asset Referenced Virtual Asset Rulebook (Regulamento de Ativos Virtuais Referenciados a Ativos) da VARA, levando garantias regulamentadas de nível institucional para blockchains sem permissão.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Atlas Capital Team Inc. e sua subsidiária em Dubai, Atlas AI Labs (em conjunto, "Atlas"), publicaram hoje um whitepaper coassinado pelo Dr. Nouriel Roubini, definindo a transição da economia global para o Tecnodólar e a infraestrutura de reserva habilitada por IA que a Atlas desenvolveu para essa transformação. Roubini tem sido um dos críticos mais veementes das criptomoedas no mundo. O documento marca sua primeira participação no setor de ativos digitais.

Dr. Nouriel Roubini, economista-chefe e cofundador da Atlas Capital Team Inc., declarou: "Estamos vivendo o período mais perigoso para os poupadores em uma geração. Guerras comerciais, a ameaça de conflitos nas principais rotas marítimas do mundo, sanções e a inflação persistente corroem silenciosamente o valor das economias das pessoas, e tudo isso está fora do controle individual. Durante anos, argumentei que a maioria dos ativos digitais não oferecia proteção contra isso, porque não possuíam ativos reais como respaldo. O que a Atlas construiu é diferente: uma reserva diversificada entre títulos do Tesouro, ouro, alimentos e commodities estratégicas, defesa, cibersegurança e outros setores que estão sendo transformados pela IA. Ela foi projetada para preservar valor quando qualquer mercado específico entra em colapso, exatamente o que se deseja em um período definido por choques, e não por estabilidade. É por isso que passei da crítica à participação. Este é um instrumento criado para o mundo como ele realmente é, e não para o mundo como gostaríamos que fosse."

Juntamente com o whitepaper, a Atlas anunciou planos para lançar o USAFi no terceiro trimestre de 2026: um valor mobiliário digital garantido por ativos do mundo real e liquidez institucional, conectando os mercados de capitais tradicionais às finanças descentralizadas. O USAFi é lastreado pelo Atlas America Fund, um ETF registrado na SEC e gerido ativamente (Nasdaq: USAF), com ativos de reserva custodiados pelo Bank of New York. Ele foi desenvolvido para permitir que garantias regulamentadas de nível institucional sejam negociadas em um ambiente sem permissão, com acessibilidade e portabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde sua criação, há 19 meses, o USAF apresentou retorno de 11,11%, com volatilidade de 5,47% e índice Sharpe de 0,55.

O whitepaper e o desenvolvimento do USAFi representam um avanço na evolução dos mercados financeiros. Eles surgem em um momento em que instituições financeiras apontam cada vez mais para o que a Atlas denomina "Tecnodólar": a próxima fase da liderança do dólar, impulsionada pela IA e pela demanda global por infraestrutura digital. Enquanto a maioria das empresas está se posicionando para essa transição, a Atlas trabalha para defini-la e construir a infraestrutura necessária para viabilizá-la.

Reza Bundy, CEO e presidente do conselho da Atlas Capital Team Inc. e CEO da Atlas AI Labs, comentou: "O dólar assumiu duas formas na história moderna, e agora está assumindo uma terceira. Houve o Dólar-Ouro, respaldado pela promessa de converter dólares em ouro. Depois veio o Petrodólar, sustentado pela necessidade global de comprar petróleo em dólares. Chamamos o que vem a seguir de Tecnodólar: uma reserva digital em dólares respaldada não por uma única commodity, mas por uma ampla participação nas empresas mais produtivas dos Estados Unidos nos setores que a IA está transformando. O USAFi é o primeiro instrumento construído com base nessa definição. A Atlas é uma infraestrutura agêntica de reserva digital: a IA administra o portfólio diariamente dentro das regras estabelecidas pelo nosso Comitê de Investimentos, o Comitê toma as decisões, e nós tokenizamos o instrumento para que ele possa ser mantido e negociado em blockchain. Essa é a base que a economia digital vinha necessitando: uma estratégia regulamentada de preservação de patrimônio respaldada por ativos do mundo real, em um formato que as finanças digitais possam realmente utilizar. Enquanto as stablecoins movimentam dólares, o Tecnodólar foi criado para preservá-los."

A notícia representa mais um marco na consolidação de Dubai como um dos principais centros globais de finanças digitais e no papel que a VARA continua desempenhando na construção do futuro dos ativos virtuais regulamentados.

Comentando sobre isso, o Dr. Roubini acrescentou: "Dubai tornou-se um dos principais centros mundiais de finanças digitais. A VARA desenvolveu uma estrutura regulatória que promove a inovação responsável, ao mesmo tempo em que mantém a transparência e a proteção aos investidores exigidas pelos mercados institucionais. À medida que os ativos digitais convergem cada vez mais com as finanças tradicionais, as jurisdições que oferecem clareza regulatória e condições favoráveis atrairão a próxima geração de capital, talentos e infraestrutura. Por meio da VARA, Dubai está na vanguarda dessa transição."

Líquido, em 22 de junho de 2026. O desempenho passado não garante resultados futuros.

SOBRE A ATLAS

A Atlas AI Labs FZE ("Atlas") é uma empresa de IA e infraestrutura digital que leva ativos de reserva de nova geração para a blockchain. Ela está constituída no Dubai World Trade Centre e é uma subsidiária integral da Atlas Capital Team Inc., uma empresa norte-americana de tecnologia financeira cofundada pelo Sr. Reza Bundy e pelo Dr. Nouriel Roubini.

https://usafi.to

Você pode ler o whitepaper da Atlas AQUI

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FONTE Atlas Capital Team Inc.