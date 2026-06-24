Roubini, sceptique de longue date vis-à-vis des cryptomonnaies, co-rédige un livre blanc et soutient le nouvel actif de réserve numérique d'Atlas

Atlas s'apprête à lancer USAFi, le premier titre réglementé et sans autorisation, dans le cadre de la réglementation VARA à Dubaï

Le Dr Nouriel Roubini, qui compte depuis longtemps parmi les détracteurs les plus virulents des cryptomonnaies, fait ses premiers pas dans le domaine des actifs numériques en co-rédigeant le livre blanc ( https://usafi.to ) qui définit USAFi, la nouvelle catégorie d'actifs de réserve numériques d'Atlas.

) qui définit USAFi, la nouvelle catégorie d'actifs de réserve numériques d'Atlas. USAFi se positionne comme le premier titre financier au monde réglementé et sans autorisation : un jeton ERC-20 sans autorisation, adossé à un ETF enregistré auprès de la SEC et coté au NASDAQ.

USAFi sera lancé au troisième trimestre 2026 sous l'égide de la VARA de Dubaï, conformément au règlement de la VARA relatif aux actifs virtuels adossés à des actifs (Asset Referenced Virtual Asset Rulebook), afin d'introduire des garanties réglementées et de qualité institutionnelle sur des blockchains sans autorisation.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Capital Team Inc. et sa filiale Atlas AI Labs, basée à Dubaï (collectivement dénommées « Atlas »), ont publié aujourd'hui un livre blanc co-rédigé par le Dr Nouriel Roubini, qui définit la transition de l'économie mondiale vers le technodollar ainsi que l'infrastructure de réserves basée sur l'IA qu'Atlas a mise en place pour accompagner cette transition. Roubini est l'un des détracteurs les plus virulents des cryptomonnaies au monde. Le livre blanc marque ses premiers pas dans le domaine des actifs numériques.

Le Dr Nouriel Roubini, économiste en chef et cofondateur d'Atlas Capital Team Inc., a déclaré : « Nous traversons la période la plus risquée pour les épargnants depuis une génération. Les guerres commerciales, la menace de conflits sur les voies maritimes stratégiques mondiales, les sanctions et l'inflation persistante érodent discrètement la valeur de l'épargne des particuliers, et ces facteurs échappent au contrôle de chacun. Pendant des années, j'ai soutenu que la plupart des actifs numériques n'offraient aucune protection contre ce risque, car ils n'étaient adossés à aucun actif réel. Ce qu'Atlas a mis en place est différent : une réserve diversifiée comprenant des bons du Trésor, de l'or, des denrées alimentaires et des matières premières stratégiques, ainsi que les secteurs de la défense, de la cybersécurité et d'autres secteurs remodelés par l'IA. Elle est conçue pour conserver sa valeur en cas de défaillance d'un marché donné, ce qui est exactement ce qu'il faut dans une période caractérisé par les chocs plutôt que par la stabilité. C'est pourquoi je suis passé de la critique à la participation. C'est un instrument conçu pour le monde tel qu'il se trouve réellement, et non pour le monde tel que nous aimerions qu'il soit ».

Parallèlement à la publication de ce livre blanc, Atlas a annoncé son intention de lancer USAFi au troisième trimestre 2026 : un titre numérique adossé à des actifs réels et bénéficiant d'une liquidité institutionnelle, qui fait le pont entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée. USAFi est soutenu par l'Atlas America Fund, un ETF géré activement et enregistré auprès de la SEC (Nasdaq : USAF) dont les actifs de réserve sont déposés auprès de la Bank of New York. Il est conçu pour permettre la négociation de collatéraux réglementés de niveau institutionnel dans un environnement sans autorisation, avec une accessibilité et une portabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis sa création il y a 19 mois, USAF a enregistré une performance de 11,11 %, avec une volatilité de 5,47 % et un ratio de Sharpe de 0,55.

Le livre blanc et le développement d'USAFi marquent une étape dans l'évolution des marchés financiers. Cette tendance intervient alors que les institutions financières évoquent de plus en plus souvent ce qu'Atlas appelle le « technodollar » : la prochaine étape du leadership du dollar, portée par l'IA et la demande mondiale en infrastructures numériques. Alors que la plupart des entreprises se préparent à cette transition, Atlas s'attache à la définir et à mettre en place l'infrastructure nécessaire à sa mise en œuvre.

Reza Bundy, PDG et président d'Atlas Capital Team Inc., et également PDG d'Atlas AI Labs, a déclaré : « Le dollar a pris deux formes au cours de l'histoire moderne, et il en prend désormais une troisième. Il y avait le gold dollar, reposant sur la promesse d'échanger des dollars contre de l'or. Puis le pétrodollar, soutenu par la nécessité pour le monde entier d'acheter du pétrole en dollars. Nous appelons ce qui va suivre le technodollar : une réserve en dollars numériques adossée non pas à une seule matière première, mais à une créance globale sur les entreprises américaines les plus productives dans les secteurs que l'IA est en train de transformer. USAFi est le premier instrument conçu selon cette définition. Atlas est une infrastructure de réserve numérique dotée d'autonomie décisionnelle : l'IA gère le portefeuille au quotidien dans le respect des règles fixées par notre comité d'investissement. Ce dernier prend les décisions, et nous tokenisons l'instrument afin qu'il puisse être détenu et négocié sur la blockchain. C'est là le pilier qui manquait à l'économie numérique : une stratégie réglementée de préservation du patrimoine, adossée à des actifs réels, sous une forme qui puisse être véritablement exploitée par la finance numérique. Alors que les stablecoins permettent de transférer des dollars, le technodollar est conçu pour les préserver ».

Cette annonce marque une nouvelle étape importante dans l'affirmation de Dubaï comme pôle mondial de premier plan dans le domaine de la finance numérique, ainsi que dans la contribution continue de la VARA pour façonner l'avenir des actifs virtuels réglementés.

À ce sujet, le Dr Roubini a ajouté : « Dubaï est devenu l'un des principaux pôles mondiaux de la finance numérique. VARA a mis au point un cadre qui favorise l'innovation responsable tout en garantissant la transparence et la protection des investisseurs exigées par les marchés institutionnels. À mesure que les actifs numériques se rapprochent de la finance traditionnelle, les juridictions offrant une réglementation claire et un cadre favorable attireront davantage la prochaine génération de capitaux, de talents et d'infrastructures. Grâce à la VARA, Dubaï est à l'avant-garde de cette transition ».

Net, au 22 juin 2026. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

À PROPOS D'ATLAS

Atlas AI Labs FZE (« Atlas ») est une entreprise spécialisée dans l'IA et les infrastructures numériques qui introduit dans la blockchain des actifs de réserve de nouvelle génération. Elle est implantée au Dubai World Trade Centre et est une filiale à 100 % d'Atlas Capital Team Inc., une société de technologie financière basée aux États-Unis, cofondée par M. Reza Bundy et le Dr Nouriel Roubini.

https://usafi.to

Vous pouvez consulter le livre blanc d'Atlas ICI

Renseignements pour les médias : [email protected]