Roubini, jarenlang een cryptoscepticus, schrijft mee aan whitepaper en steunt nieuwe categorie digitale reserveactiva van Atlas

Atlas lanceert USAFi, het eerste gereguleerde permissionless effect, onder het VARA-kader in Dubai

Dr. Nouriel Roubini, lange tijd een van de meest prominente critici van cryptovaluta, zet zijn eerste stap in digitale activa als mede-auteur van de whitepaper ( https://usafi.to ) waarin USAFi, de nieuwe categorie digitale reserveactiva van Atlas, wordt gedefinieerd.

) waarin USAFi, de nieuwe categorie digitale reserveactiva van Atlas, wordt gedefinieerd. USAFi wordt gepositioneerd als het eerste gereguleerde permissionless effect ter wereld: een permissionless ERC-20-token, gedekt door een bij de SEC geregistreerde en aan de NASDAQ genoteerde ETF.

USAFi wordt in het derde kwartaal van 2026 gelanceerd onder het VARA-kader in Dubai en uitgegeven overeenkomstig het Asset Referenced Virtual Asset Rulebook van VARA. Daarmee wordt gereguleerd onderpand van institutionele kwaliteit beschikbaar gemaakt op permissionless chains.

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Capital Team Inc. en zijn in Dubai gevestigde dochteronderneming Atlas AI Labs (samen 'Atlas' genoemd) hebben vandaag een whitepaper gepubliceerd, mede geschreven door dr. Nouriel Roubini, waarin de verschuiving van de wereldeconomie naar de Technodollar en de door AI aangestuurde reserve-infrastructuur die Atlas voor deze transitie heeft gebouwd, worden uiteengezet. Roubini geldt al jarenlang als een van de meest uitgesproken critici van cryptovaluta ter wereld. Met dit document neemt hij voor het eerst deel aan de markt voor digitale activa.

Dr. Nouriel Roubini, Chief Economist en medeoprichter van Atlas Capital Team Inc., merkt op: "We maken momenteel de gevaarlijkste periode voor spaarders in een generatie mee. Handelsoorlogen, de dreiging van conflicten op de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, sancties en aanhoudende inflatie ondermijnen allemaal ongemerkt de waarde van wat mensen hebben opgebouwd, terwijl mensen daar zelf geen invloed op hebben. Jarenlang heb ik betoogd dat de meeste digitale activa hiertegen geen bescherming boden, omdat er geen reële activa achter stonden. Wat Atlas heeft opgebouwd, is anders: een reserve die is gespreid over staatsobligaties, goud, voedsel en strategische grondstoffen, defensie, cyberveiligheid en andere sectoren die door AI worden hervormd. Deze reserve is ontworpen om haar waarde te behouden wanneer een afzonderlijke markt onderuitgaat, en dat is precies wat nodig is in een periode die wordt gekenmerkt door schokken in plaats van stabiliteit. Daarom ben ik van kritiek naar deelname overgestapt. Dit is een instrument dat is ontwikkeld voor de wereld zoals die werkelijk is, niet voor de wereld zoals we zouden willen dat die was."

Samen met de whitepaper kondigde Atlas plannen aan om in het derde kwartaal van 2026 USAFi te lanceren: een digitaal effect dat wordt gedekt door reële activa en institutionele liquiditeit en een brug slaat tussen de traditionele kapitaalmarkten en gedecentraliseerde financiering. USAFi wordt ondersteund door het Atlas America Fund, een bij de SEC geregistreerde en actief beheerde ETF (Nasdaq: USAF), waarvan de reserveactiva in bewaring worden gehouden bij de Bank of New York. Het is ontworpen zodat gereguleerd onderpand van institutionele kwaliteit kan worden verhandeld in een permissionless omgeving, met 24/7 toegankelijkheid en overdraagbaarheid. Sinds de oprichting, 19 maanden geleden, heeft USAF een rendement van 11,11% behaald, met een volatiliteit van 5,47% en een Sharpe-ratio van 0,55.

De whitepaper en de ontwikkeling van USAFi vormen een volgende stap in de evolutie van de financiële markten. De whitepaper en de ontwikkeling van USAFi komen op een moment waarop financiële instellingen steeds vaker verwijzen naar wat Atlas de 'Technodollar' noemt: de volgende fase van de dominante positie van de dollar, aangestuurd door AI en de wereldwijde vraag naar digitale infrastructuur. Terwijl de meeste ondernemingen zich voorbereiden op deze transitie, werkt Atlas eraan om die vorm te geven en de infrastructuur te bouwen die daarvoor nodig is.

Reza Bundy, CEO en voorzitter van Atlas Capital Team Inc. en CEO van Atlas AI Labs, merkte op: "De dollar heeft in de moderne geschiedenis twee vormen gekend, en krijgt nu een derde vorm. Eerst was er de gouddollar, ondersteund door de belofte dat dollars konden worden ingewisseld voor goud. Daarna kwam de petrodollar, ondersteund door de wereldwijde behoefte om olie in dollars te kopen. Wij noemen wat nu volgt de Technodollar: een digitale dollarreserve die niet wordt ondersteund door één enkele grondstof, maar door een brede blootstelling aan de meest productieve Amerikaanse bedrijven in de sectoren die momenteel door AI worden getransformeerd. USAFi is het eerste instrument dat volgens die definitie is ontwikkeld. Atlas is een agentische, digitale reserve-infrastructuur: AI beheert de portefeuille van dag tot dag binnen de richtlijnen die door ons Investeringscomité worden vastgesteld, het comité neemt de beslissingen en wij tokeniseren het instrument zodat het on-chain kan worden aangehouden en verhandeld. Dat is precies de basis die de digitale economie tot nu toe heeft gemist: een gereguleerde strategie voor vermogensbehoud, ondersteund door reële activa en aangeboden in een vorm die digitale financiën daadwerkelijk kunnen gebruiken. Terwijl stablecoins dollars verplaatsen, is de Technodollar ontworpen om hun waarde te behouden."

Dit nieuws vormt opnieuw een mijlpaal in de ontwikkeling van Dubai als een toonaangevend wereldwijd centrum voor digitale financiering en onderstreept de rol die VARA blijft spelen bij het vormgeven van de toekomst van gereguleerde virtuele activa.

Dr. Roubini voegde hieraan toe: "Dubai is uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra voor digitale financiering ter wereld. VARA heeft een kader ontwikkeld dat verantwoorde innovatie ondersteunt en tegelijk de transparantie en beleggersbescherming die institutionele markten vereisen, waarborgt. Naarmate digitale activa steeds meer samensmelten met de traditionele financiële wereld, zullen rechtsgebieden die regelgevende duidelijkheid bieden en innovatie mogelijk maken, de volgende generatie kapitaal, talent en infrastructuur aantrekken. Via VARA loopt Dubai voorop in deze transitie."

Netto, op 22 juni 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

OVER ATLAS

Atlas AI Labs FZE ('Atlas') is een AI- en digitale-infrastructuurbedrijf dat digitale reserveactiva van de volgende generatie on-chain brengt. Het bedrijf is opgericht in het Dubai World Trade Centre en is een volledige dochteronderneming van Atlas Capital Team Inc., een in de Verenigde Staten gevestigd financieel technologiebedrijf dat mede werd opgericht door dhr. Reza Bundy en dr. Nouriel Roubini.

https://usafi.to

U kunt de Atlas-whitepaper HIER lezen

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