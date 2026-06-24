Roubini, antes un escéptico de las criptomonedas, publica como coautor un informe técnico y respalda el nuevo activo de reserva digital de Atlas

Próximamente, Atlas lanzará USAFi, la primera garantía sin permisos regulada que está sujeta al marco de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA, según sus siglas en inglés) en Dubái

El Dr. Nouriel Roubini, quien fue por mucho tiempo un fuerte crítico de las criptomonedas, se involucra por primera vez en el ámbito de los activos digitales con la coautoría del informe técnico ( https://usafi.to ) que define a USAFi, una nueva clase de activo de reserva digital de Atlas.

) que define a USAFi, una nueva clase de activo de reserva digital de Atlas. USAFi se posiciona como el primer activo sin permisos regulado del mundo: un token ERC-20 que no requiere permisos y cuenta con el respaldo de un fondo negociado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) registrado en la SEC que cotiza en el NASDAQ.

El lanzamiento de USAFi está programado para el tercer trimestre de 2026, bajo la supervisión de la VARA de Dubái, emitido conforme al Reglamento de Activos Virtuales Referenciados a Activos de la VARA, una garantía institucional sobre cadenas sin permisos.

DUBÁI, EAU, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Atlas Capital Team Inc. y su filial en Dubái, Atlas AI Labs (en forma colectiva, "Atlas"), publicaron un informe técnico con coautoría del Dr. Nouriel Roubini que define la transición de la economía global hacia la infraestructura de tecnodólar habilitada con IA que Atlas construyó para tal transición. Roubini ha sido uno de los críticos más abiertos de las criptomonedas. Este informe supone su primera participación en el ámbito de los activos digitales.

El Dr. Nouriel Roubini, economista jefe y cofundador de Atlas Capital Team Inc., señaló: "Estamos experimentando el período más peligroso de esta generación para los ahorradores. Las batallas comerciales, la amenaza de conflicto en las rutas marítimas más importantes del mundo, las sanciones y la inflación persistente erosionan en silencio el valor que la gente ha guardado y, lo que es más, trascienden el control de cualquier persona. He afirmado durante años que la mayoría de los activos digitales no ofrecen protección alguna contra esto, ya que no existen activos reales que los respalden. Lo que Atlas construyó es distinto: una reserva diversificada entre tesorerías, oro, alimentos y mercancías estratégicas, defensa, cibernética y otros sectores que se están reformulando a través de la IA. Esta fue diseñada para preservar el valor ante la caída de cualquier mercado individual, que es lo que las personas desean en un período más caracterizado por sobresaltos que por la calma. Es por ello que decidí abandonar las críticas para comenzar a participar. Este es un instrumento creado para las condiciones actuales del mundo y no para las condiciones ideales".

Junto con el informe técnico, Atlas anunció sus planes de lanzar USAFi durante el tercer trimestre de 2026: una solución de seguridad digital garantizada por activos reales y liquidez institucional que une los mercados de capitales tradicionales con las finanzas descentralizadas. USAFi cuenta con el respaldo de Atlas America Fund, un ETF registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y gestionado activamente (Nasdaq: USAF) cuyos activos de reserva están bajo la custodia del Bank of New York. Esta fue diseñada para permitir las operaciones garantizadas en un entorno sin permisos, con accesibilidad y portabilidad 24/7. Desde sus inicios 19 meses atrás, USAF ha registrado un retorno del 11,11 por ciento, con una volatilidad del 5,47 por ciento y un ratio de Sharpe de 0,55.

El informe técnico y el desarrollo de USAFi constituyen un paso más en la evolución de los mercados financieros. Esto se manifiesta en que las instituciones financieras demuestran un creciente interés en lo que Atlas denomina el "tecnodólar": la etapa siguiente de liderazgo del dólar, potenciada por la IA y la demanda global de una infraestructura digital. Mientras la mayoría de las empresas se están preparando para esta transición, Atlas trabaja para definirla y construir la infraestructura necesaria para concretarla.

Reza Bundy, director ejecutivo y presidente de Atlas Capital Team Inc., así como director ejecutivo de Atlas AI Labs, comentó: "El dólar ha adoptado dos formas en la historia moderna y, ahora, está adoptando una tercera. En el pasado, existió el dólar-oro, respaldado por la promesa de intercambiar dólares por oro. Luego, surgió el petrodólar, respaldado por la necesidad mundial de comprar petróleo en dólares. Creemos que la forma siguiente será el "tecnodólar": una reserva digital en dólares respaldada no solo por una mercancía, sino, por una amplia participación en las empresas más productivas de Estados Unidos, pertenecientes a los sectores que la IA está transformando actualmente. USAFi es el primer instrumento creado en coherencia con tal definición. Atlas es una infraestructura de reserva digital agéntica: la IA ejecuta la cartera a diario conforme a las reglas que establece nuestro Comité de inversiones; el Comité toma las decisiones y nosotros tokenizamos el instrumento de manera que se pueda mantener y operar en la cadena. Este es el pilar que faltaba en la economía digital: una estrategia de conservación de la riqueza, regulada y respaldada por activos del mundo real en un formato que las finanzas digitales pueden usar sin problemas. Donde las criptomonedas estables mueven dólares, el tecnodólar se encarga de preservarlos".

Las noticias señalan otro hito en el surgimiento de Dubái como un centro global principal de finanzas digitales y en el rol que la VARA sigue desempeñando en definir el futuro de los activos digitales regulados.

Sobre esto, el Dr. Roubini añadió: "Dubái se ha convertido en uno de los principales centros de finanzas digitales del mundo. La VARA desarrolló un marco que contempla la innovación responsable mientras mantiene la transparencia y la protección del inversionista que exigen los mercados digitales. Con la creciente convergencia entre los activos digitales y las finanzas tradicionales, las jurisdicciones que ofrecen claridad normativa y faciliten su desarrollo atraerán a la generación siguiente de capital, talentos e infraestructura. Gracias a la VARA, Dubái se encuentra a la vanguardia de esta transición".

Neto al 22 de junio de 2026. El rendimiento anterior no garantiza los resultados futuros.

ACERCA DE ATLAS

Atlas AI Labs FZE ("Atlas") es una empresa de IA e infraestructura digital que dispone en cadena los activos de reserva de próxima generación. La empresa se estableció en el Dubai World Trade Centre y es una filial de propiedad exclusiva de Atlas Capital Team Inc., una empresa de tecnología financiera con sede en EE. UU. cofundada por el Sr. Reza Bundy y el Dr. Nouriel Roubini.

https://usafi.to

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FUENTE Atlas Capital Team Inc.