長年の暗号資産懐疑派であるRoubiniが、ホワイトペーパーを共同執筆し、Atlasの新たなデジタル準備資産を支持

Atlas、ドバイのVARAの枠組みの下、初の規制対象となるパーミッションレス型セキュリティ「USAFi」を立ち上げへ

長年にわたり暗号資産の最も著名な批判者の一人であるDr. Nouriel Roubiniは、デジタル資産分野に初めて参画し、Atlasの新たな種類のデジタル準備資産であるUSAFiを定義するホワイトペーパー（ https://usafi.to ）を共同執筆した。

）を共同執筆した。 USAFiは、世界初の規制対象のパーミッションレス型証券として位置づけられたSEC登録済みでNASDAQ上場のETFを裏付けとする、パーミッションレスなERC-20トークンである。

USAFiは、ドバイのVARAの下、VARAの「資産参照型仮想資産ルールブック（Asset Referenced Virtual Asset Rulebook）」に基づいて発行され、2026年第3四半期にローンチされる予定。これにより、規制対象の機関投資家水準の担保をパーミッションレス型チェーン上に導入する。

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- Atlas Capital Team Inc.およびそのドバイ子会社であるAtlas AI Labs（以下、総称して「Atlas」）は本日、Dr. Nouriel Roubiniが共同執筆したホワイトペーパーを発表しました。このホワイトペーパーでは、世界経済が「Technodollar」へと移行する動きと、その移行のためにAtlasが構築したAIを活用した準備資産インフラについて解説しています。Roubiniは、暗号資産に対して世界で最も声高に批判してきた人物の一人です。このホワイトペーパーは、同氏がデジタル資産分野に初めて参画したことを示すものです。

Atlas Capital Team Inc.のチーフエコノミスト兼共同創業者であるDr. Nouriel Roubiniは次のように述べました。「私たちは、ここ一世代で貯蓄者にとって最も危険な時期を経験しています。貿易戦争、世界の重要な海運ルートにおける紛争の脅威、制裁、そして長引くインフレは、いずれも人々が蓄えてきた資産の価値を静かに蝕んでおり、これらは個人の力ではどうすることもできません。私は長年にわたり、ほとんどのデジタル資産には実物資産が裏付けとして存在しないため、こうした事態から身を守ることはできないと主張してきました。Atlasが構築したものは異なり、米国債、金、食料および戦略的コモディティ、防衛、サイバー分野、その他AIによって変革が進む産業に分散された準備資産です。これは、いずれかの市場が機能不全に陥った場合でも価値を維持できるよう設計されており、平穏ではなくショックによって特徴づけられる時期において、まさに求められるものです。だからこそ、私は批判から参加へと姿勢を転換したのです。これは、私たちが望む世界ではなく、現実の世界に合わせて構築された金融商品です。」

ホワイトペーパーの発表に併せて、Atlasは2026年第3四半期にUSAFiを立ち上げる計画を発表しました。USAFiは、実物資産と機関投資家向け流動性を担保とするデジタル証券であり、従来の資本市場と分散型金融（DeFi）を結びつけるものです。USAFiは、SEC登録済みのアクティブ運用型ETFであるAtlas America Fund（Nasdaq: USAF）を裏付けとしており、その準備資産はBank of New Yorkで保管されています。これは、規制対象の機関投資家水準の担保を、パーミッションレスな環境で取引できるように設計されており、24時間365日のアクセス性とポータビリティを備えています。19か月前の設定来、USAFのリターンは11.11％、ボラティリティは5.47％、シャープレシオは0.55となっています。

このホワイトペーパーとUSAFiの開発は、金融市場の進化における新たな一歩となるものです。こうした動きは、金融機関が、Atlasが「Technodollar」と呼ぶ、AIとデジタルインフラに対する世界的需要に牽引されるドルの主導的地位の次の段階にますます注目する中で生じています。多くの企業がこの移行に向けた体制整備を進める中、Atlasはその移行を定義し、それを実現するために必要なインフラの構築に取り組んでいます。

Atlas Capital Team Inc.のCEO兼会長であり、Atlas AI LabsのCEOでもあるReza Bundyは次のように述べました。「ドルは近代史において2つの形態をとってきましたが、今や3つ目の形態をとりつつあります。ドルを金と交換するという約束に裏付けられたゴールド・ダラーがありました。そして、世界が石油をドルで購入する必要性に支えられたペトロドルがありました。これから登場するものを、私たちは「Technodollar」と呼んでいます。これは、単一のコモディティではなく、AIによって現在変革が進む産業における米国で最も生産性の高い企業に対する幅広い権利によって裏付けられた、デジタルドル準備資産です。USAFiは、その定義に基づいて構築された最初の金融商品です。Atlasは、エージェント型のデジタル準備資産インフラです。AIは、当社の投資委員会が定めたルールに基づいてポートフォリオの日常的な運用を行い、意思決定は同委員会が行います。また、当該金融商品をトークン化することで、オンチェーンで保有・取引できるようにしています。それこそが、デジタル経済にこれまで欠けていた基盤、すなわち、実物資産に裏打ちされ、デジタル金融が実際に活用できる形で提供される、規制に準拠した資産保全戦略なのです。ステーブルコインがドルを移動させるのに対し、Technodollarはドルを保全するように設計されています。」

今回の発表は、ドバイがデジタル金融の世界的な主要ハブとして台頭する上での新たな節目であり、また、VARAが規制対象の仮想資産の未来を形作る上で引き続き果たしている役割においても、新たな節目となるものです。

これについて、Dr. Roubiniは次のように付け加えました。「ドバイは、デジタル金融の世界有数の中心地の一つとなっています。VARAは、機関投資家市場が求める透明性と投資家保護を維持しつつ、責任あるイノベーションを取り入れた枠組みを構築しました。デジタル資産と従来の金融との融合が進むにつれ、規制の明確性と実現を可能にする管轄区域は、次世代の資本、人材、インフラを引きつけることになるでしょう。VARAを通じて、ドバイはこの変革の最前線に立っています。」

2026年6月22日現在、純額ベース。過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。

ATLASについて

Atlas AI Labs FZE（以下「Atlas」）は、次世代の準備資産をオンチェーン化するAIおよびデジタルインフラ事業を展開しています。同社はDubai World Trade Centreで設立されており、Mr. Reza BundyとDr. Nouriel Roubiniが共同設立した米国を拠点とする金融テクノロジー企業、Atlas Capital Team Inc.の完全子会社です。

https://usafi.to

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SOURCE Atlas Capital Team Inc.