ROYAL MANSOUR MARRAKECH, NO MARROCOS, GANHA O NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD, COMO PARTE DA THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

O hotel histórico é formado por vários riads marroquinos tradicionais, oferecendo tranquilidade no coração pulsante da medina de Marrakech

LONDRES, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Royal Mansour Marrakech, no Marrocos, ganhou o prêmio No.3 Gin Art of Hospitality Award, antes da premiação da The World's 50 Best Hotels awards 2024, em setembro. 600 eleitores da The World's 50 Best Hotels Academy foram convidados a apontar a propriedade onde tiveram sua melhor experiência de hospitalidade durante a período de 18 meses de votação.

O prêmio prestigia uma propriedade e sua equipe pela excelência do serviço e pela atenção aos detalhes. Os eleitores foram orientados a considerar o ambiente criado no hotel, a oferta de elementos de experiência exclusivos e o acolhimento geral da hospitalidade.

Os 53 riads, projetados pelo King Mohammed VI, estão distribuídos em jardins exuberantes e exibem uma arquitetura tradicional, criada por artesãos locais. As áreas sombreadas sob tamareiras, os pátios tranquilos e as fontes com mosaicos criam um santuário na cidade. O extenso spa é a joia da coroa, oferecendo um hammam e um menu de tratamentos holísticos.

Emma Sleight, diretora de conteúdo do The World's 50 Best Hotels, afirma: "O Royal Mansour Marrakech há muito tempo é um exemplo da verdadeira hospitalidade. Isso é especialmente impressionante menos de um ano após o terremoto de Marrakech-Safi. Estamos honrados em celebrar esse prêmio que comprova a resiliência e a dedicação do hotel em oferecer um serviço excepcional em tempos difíceis."

Os hóspedes desfrutam de seu próprio palácio particular com um serviço digno da realeza. A rede de túneis secretos permite que os mordomos, designados para cada riad, ofereçam um serviço absolutamente discreto.

O espírito marroquino de hospitalidade generosa se estende aos restaurantes: La Grande Brasserie e La Grande Table Marocaine - liderados pela renomada chef Hélène Darroze; Sesamo, o suntuoso restaurante italiano dos irmãos Alajmo e Le Jardin, fusão mediterrânea e asiática do chef executivo Jérôme Videau.

Jean-Claude Messant, diretor administrativo da Royal Mansour Collection, afirma: "Esse prêmio é uma honra muito especial para o nosso principal hotel. O mérito é de nosso pessoal excepcional, que sempre se esforça para oferecer hospitalidade do mais alto nível, garantindo que cada hóspede saia com lembranças mágicas e únicas de sua estadia. Com o crescimento de nossa coleção, continuaremos a inovar nossa abordagem da hospitalidade, o que é a essência de tudo o que fazemos."

