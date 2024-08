فندق ROYAL MANSOUR MARRAKECH في المغرب يفوز بجائزة NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD ضمن THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024 لعام

يتألف الفندق العريق من مجموعة من الرياض المغربية التقليدية، مما يوفر الهدوء في قلب مدينة مراكش النابض بالحياة

لندن, 20 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- Royal Mansour Marrakech، بالمغرب، على جائزة No.3 Gin Art of Hospitality Award وذلك قبل توزيع جوائز The World's 50 Best Hotels awards 2024 في شهر شتنبر/أيلول. طُلب من 600 شخص في أكاديمية The World's 50 Best Hotels Academy التصويت على الفندق الذي تلقوا فيه أفضل تجربة ضيافة فردية خلال فترة التصويت التي استمرت لمدة 18 شهرًا.

تحتفي الجائزة بالفندق وموظفيه للخدمة المتميزة والاهتمام بالتفاصيل. طُلب من المصوتين النظر في الأجواء التي عاشوها في الفندق، والتجارب الفريدة التي وُفرت لهم والدفء العام للضيافة الذي قُدم لهم.

صمم King Mohammed VI 53 رياضاً منتشرة في الحدائق الغنّاء، تتميز بالهندسة المعمارية التقليدية التي صممها حرفيون محليون. تخلق المناطق المظللة بأشجار النخيل والفناءات الهادئة والنوافير المزخرفة بالفسيفساء ملاذاً في المدينة. يُعد المنتجع الصحي شاسع المساحة جوهرة الفندق، مع حمام وقائمة علاج شاملة.

تقول Emma Sleight، رئيسة المحتوى ل :The World's 50 Best Hotels "لطالما كان فندق Royal Mansour Marrakech مثالاً يُحتذى به لما يعنيه أن تكون مضيافًا حقًا. بعد مرور أقل من عام من زلزال مراكش-آسفي، إن هذا الأمر مثير للإعجاب بشكل خاص، ويشرفنا الاحتفال بهذه الجائزة كدليل على عزم الفندق وتفانيه في تقديم خدمة استثنائية في مواجهة الأوقات الصعبة."

يتمتع كل ضيف بقصر خاص به مع خدمة تليق بالملوك. تسمح شبكة الأنفاق المخفية للخدم، المخصصين لكل رياض، بتقديم خدمة سرية لا تشوبها شائبة.

تمتد روح الضيافة المغربية إلى المطاعم: مطعم "La Grande Brasserie" ومطعم "La Grande Table Marocaine" اللذان يديرهما الشيف Hélène Darroze ذائعة الصيت؛ ومطعم "Sesamo" الإيطالي الفخم الذي يديره الأخوان Alajmo ومطعم "Le Jardin" الذي يقدم مزيجاً متوسطياً آسيوياً من قبل الشيف التنفيذي Jérôme Videau.

يقول Jean-Claude Messant، المدير التنفيذي لمجموعة Royal Mansour Collection: "إنه لشرف خاص للغاية لفندقنا الرائد أن يتلقى هذه الجائزة. يعود الفضل في ذلك إلى موظفينا الاستثنائيين، الذين يسعون دائماً لتقديم أعلى مستوى من الضيافة، مما يضمن أن يغادر كل ضيف مع ذكريات ساحرة وفريدة من نوعها عن إقامته. مع نمو مجموعتنا، سنستمر في ابتكار نهجنا في الضيافة، والذي يقع في صميم كل ما نقوم به."

