LE ROYAL MANSOUR MARRAKECH AU MAROC REMPORTE LE NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD DANS LE CADRE DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

Cet hôtel historique est composé d'une collection de riads marocains traditionnels, offrant de la tranquillité au cœur de la médina de Marrakech

LONDRES, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Le Royal Mansour Marrakech, au Maroc, a été nommé lauréat du No.3 Gin Art of Hospitality Award, en amont de The World's 50 Best Hotels awards 2024 en septembre. Les 600 votants de The World's 50 Best Hotels Academy ont été invités à nommer l'établissement hôtelier dans lequel ils ont vécu la meilleure expérience au cours des 18 mois de la période de vote.

Royal Mansour Marrakech wins the No.3 Gin Art of Hospitality Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024.

Ce prix récompense un établissement et son personnel pour un service exceptionnel et un souci du détail sans égal. Les votants ont été invités à prendre en compte l'ambiance créée dans l'hôtel, l'apport d'éléments expérientiels uniques et l' esprit chaleureux de l'hospitalité proposée.

Conçus par le King Mohammed VI, les 53 riads sont disséminés dans des jardins luxuriants et présentent une architecture traditionnelle, réalisée par des artisans locaux. Les coins ombragés sous les palmiers dattiers, les cours calmes et les fontaines en mosaïque créent un sanctuaire dans la ville. Le vaste spa est le joyau de l'établissement avec un hammam et une carte de soins holistiques.

Emma Sleight, responsable du contenu pour The World's 50 Best Hotels, déclare : « Le Royal Mansour Marrakech est depuis longtemps un exemple de l'hospitalité. Moins d'un an après le tremblement de terre de Marrakech-Safi, c'est particulièrement impressionnant. Nous sommes honorés de célébrer ce prix qui témoigne la résilience de l'hôtel et de son dévouement à fournir un service exceptionnel en dépit d'une période difficile. »

Chaque hôte bénéficie de son propre palais privé et d'un service digne de la royauté. Le réseau de tunnels cachés permet aux majordomes, affectés à chaque riad, d'assurer un service irréprochable.

L'esprit d'hospitalité gracieuse à la marocaine s'étend aux restaurants : La Grande Brasserie et La Grande Table Marocaine - dirigées par la célèbre chef Hélène Darroze ; Sesamo, l'opulent restaurant italien des frères Alajmo, et Le Jardin, fusion méditerranéenne et asiatique du chef exécutif Jérôme Videau.

Jean-Claude Messant, directeur général de Royal Mansour Collection, déclare : « C'est un honneur tout particulier pour notre hôtel phare de recevoir ce prix. C'est grâce à notre personnel d'éxception, qui s'efforce sans relâche d'offrir le plus haut niveau d'hospitalité, en veillant à ce que chaque client reparte avec des souvenirs magiques et uniques de son séjour. Au fur et à mesure que notre collection s'agrandit, nous continuerons à innover dans notre approche de l'hospitalité, qui est au cœur de tout ce que nous entreprenons ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2484810/50_Best.jpg

Media Centre : https://mediacentre.theworlds50best.com