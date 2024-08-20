NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD

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20 8月, 2024, 20:03 CST

摩洛哥ROYAL MANSOUR MARRAKECH酒店在THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024系列獎項中榮獲 NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD大獎

英國倫敦2024年8月20日 /美通社/ -- 摩洛哥Royal Mansour Marrakech酒店在9月舉行的The World's 50 Best Hotels awards 2024前榮獲No.3 Gin Art of Hospitality Award大獎。在為期18個月的投票期間，The World's 50 Best Hotels Academy的600名評委投票選出最佳酒店體驗的酒店。 

該獎項表揚酒店及其工作人員的卓越服務和對細節一絲不苟的精神。評審考慮酒店營造的氛圍、獨特體驗元素，以及整體熱情好客之道。 

Royal Mansour Marrakech wins the No.3 Gin Art of Hospitality Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024.
Royal Mansour Marrakech wins the No.3 Gin Art of Hospitality Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024.

酒店由King Mohammed VI設計，53棟里亞德遍佈茂密的花園，展示由當地工匠精心打造的傳統建築。棕櫚樹蔭、寧靜庭院和馬賽克噴泉在城市中創造了一個聖地。佔地廣闊的水療中心更是瑰寶，提供土耳其浴和全方位療程。 

The World's 50 Best Hotels內容主管Emma Sleight表示：「摩洛哥Royal Mansour Marrakech酒店長期以來樹立真正好客的榜樣。在馬拉喀什-薩菲地區（Marrakech-Safi）地震不到一年後，今次獲獎特別令人鼓舞——我們很榮幸能頒發這項大獎，彰顯酒店即便身陷時艱仍提供卓越服務的堅定信念。」

每位客人都可以享受自己的私人宮殿，享用皇家式服務。隱藏的隧道網絡允許分配給每棟里亞德的管家提供完美隱私的服務。  

摩洛哥式的殷勤款待服務，在他們的餐廳中無處不在：由著名廚師Hélène Darroze主理的La Grande Brasserie、La Grande Table Marocaine；由Alajmo兄弟開設的奢華意大利餐廳Sesamo；以及由行政主廚Jérôme Videau主理的地中海亞融合菜式餐廳Le Jardin。

Royal Mansour Collection董事總經理Jean-Claude Messant表示：「我們旗艦酒店獲得該獎項實屬莫大的殊榮。我們卓越的人才時刻致力於提供最高水準的招待服務，確保每位客人都留下奇妙而獨特的住宿回憶。隨著我們的酒店擴張，我們將以賓客為中心，在招待服務上繼續推陳出新。」

媒體中心：https://mediacentre.theworlds50best.com/

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