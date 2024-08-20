NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD

酒店由King Mohammed VI設計，53棟里亞德遍佈茂密的花園，展示由當地工匠精心打造的傳統建築。棕櫚樹蔭、寧靜庭院和馬賽克噴泉在城市中創造了一個聖地。佔地廣闊的水療中心更是瑰寶，提供土耳其浴和全方位療程。

The World's 50 Best Hotels內容主管Emma Sleight表示：「摩洛哥Royal Mansour Marrakech酒店長期以來樹立真正好客的榜樣。在馬拉喀什-薩菲地區（Marrakech-Safi）地震不到一年後，今次獲獎特別令人鼓舞——我們很榮幸能頒發這項大獎，彰顯酒店即便身陷時艱仍提供卓越服務的堅定信念。」

每位客人都可以享受自己的私人宮殿，享用皇家式服務。隱藏的隧道網絡允許分配給每棟里亞德的管家提供完美隱私的服務。

摩洛哥式的殷勤款待服務，在他們的餐廳中無處不在：由著名廚師Hélène Darroze主理的La Grande Brasserie、La Grande Table Marocaine；由Alajmo兄弟開設的奢華意大利餐廳Sesamo；以及由行政主廚Jérôme Videau主理的地中海亞融合菜式餐廳Le Jardin。

Royal Mansour Collection董事總經理Jean-Claude Messant表示：「我們旗艦酒店獲得該獎項實屬莫大的殊榮。我們卓越的人才時刻致力於提供最高水準的招待服務，確保每位客人都留下奇妙而獨特的住宿回憶。隨著我們的酒店擴張，我們將以賓客為中心，在招待服務上繼續推陳出新。」

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SOURCE 50 Best