EL ROYAL MANSOUR MARRAKECH, EN MARRUECOS, GANA EL NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD

El histórico hotel es una colección de riads tradicionales marroquíes que ofrece paz en el vibrante corazón de la medina de Marrakech

LONDRES, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El Royal Mansour Marrakech, Marruecos, ha sido proclamado ganador del No.3 Gin Art of Hospitality Award, previo a la entrega de premios de The World's 50 Best Hotels 2024 en septiembre. A los 600 votantes de The World's 50 Best Hotels Academy se les pidió que designaran el establecimiento en el que habían vivido la mejor experiencia de hotelería durante los 18 meses de votación.

Este premio distingue a un establecimiento y a su personal por su excelente servicio y atención al detalle. Se pidió a los votantes que consideraran el ambiente creado en el hotel, la aportación de elementos experienciales únicos y la calidez general de la hospitalidad.

Diseñado por King Mohammed VI, 53 riads se distribuyen por exuberantes jardines y exhiben una arquitectura tradicional elaborada por artesanos locales. Rincones sombreados bajo palmeras datileras, patios tranquilos y fuentes con mosaicos crean un santuario en la ciudad. El amplio spa es la joya de la corona, con un hammam y un menú de tratamientos holísticos.

Emma Sleight, jefa de contenidos de The World's 50 Best Hotels, afirma: "El Royal Mansour Marrakech lleva mucho tiempo dando ejemplo de lo que significa ser verdaderamente hospitalario. A menos de un año después del terremoto de Marrakech-Safi, este logro es especialmente impresionante; nos sentimos honrados de celebrar este premio como testamento a la resistencia del hotel y su dedicación a ofrecer un servicio excepcional en tiempos difíciles".

Cada huésped disfruta de su propio palacio privado con un servicio digno de la realeza. La red de túneles ocultos permite a los mayordomos, asignados a cada riad, ofrecer un servicio impecablemente discreto.

El espíritu marroquí de amable hospitalidad se extiende a los restaurantes: La Grande Brasserie y La Grande Table Marocaine, dirigidos por la célebre chef Hélène Darroze; Sesamo, el opulento restaurante italiano de los hermanos Alajmo y Le Jardin, fusión mediterránea-asiática del chef ejecutivo Jérôme Videau.

Jean-Claude Messant, director general de Royal Mansour Collection, afirma: "Es un honor muy especial para nuestro hotel principal recibir este premio. Este premio es el reflejo de nuestro excepcional personal, que siempre se esfuerza por ofrecer el más alto nivel de hospitalidad, garantizando que cada huésped se vaya con recuerdos mágicos y únicos de su estancia. A medida que crezca nuestra colección, seguiremos innovando nuestro enfoque de la hospitalidad, que es nuestra prioridad en todo lo que hacemos".

