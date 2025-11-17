LLANTRISANT, Pays de Galles, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'histoire du rock and roll est sur le point d'être immortalisée à l'adresse alors que la Royal Mint dévoile une pièce de monnaie britannique pour célébrer l'un des plus grands showmen de tous les temps, Freddie Mercury - un hommage extraordinaire à l'icône du rock dont la voix et le sens du spectacle ont marqué des générations.

LA MONNAIE ROYALE FAIT VIBRER LA NATION AVEC LA PIÈCE DE COLLECTION FREDDIE MERCURY

La pièce de collection capture Mercury en pleine performance, au sommet de son art, montrant le flamboyant frontman en pleine action, avec sa signature inscrite à côté de son portrait. Les détails complexes du design racontent l'histoire de l'extraordinaire talent de Mercury à travers des éléments de design soigneusement conçus.

La gamme vocale légendaire de Freddie, qui s'étend sur quatre octaves, est représentée par une portée musicale qui court sur le bord de la pièce, des basses aux aigus. Le design du brassard clouté s'inspire de sa tenue emblématique du Live Aid, un hommage approprié à ce que beaucoup considèrent comme la plus grande performance rock de tous les temps. Une sélection de pièces sera également colorée, donnant vie à la veste jaune emblématique de Freddie sur le dessin de la pièce et capturant l'énergie vibrante qui a fait de lui une présence si magnétique sur scène.

Cette célébration intervient à un moment particulièrement poignant, puisqu'elle commémore le 40e anniversaire de la prestation exceptionnelle de Queen au Live Aid en juillet 1985 et également le 40th anniversaire du premier album studio solo de Freddie , "Mr. Bad Guy", sorti la même année, rappelant aux fans sa polyvalence en tant que membre de Queen et artiste solo qui a repoussé les limites de la créativité tout au long de sa carrière.

La sœur de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, s'est rendue à la Monnaie royale pour frapper elle-même la toute première pièce, faisant ainsi partie intégrante de cet hommage historique à l'héritage de son frère.

Rebecca Morgan, directrice des pièces commémoratives à la Royal Mint, a déclaré :: "La visite de Kashmira pour frapper la première pièce de Freddie Mercury a été incroyablement émouvante et a rendu ce projet encore plus spécial. Freddie Mercury n'était pas seulement un musicien, c'était une force de la nature qui transformait chaque scène sur laquelle il montait. Cette pièce capture cette énergie électrique et célèbre une véritable icône mondiale dont l'influence continue d'inspirer des générations. Le niveau de détail de ce dessin, de sa signature à la portée musicale représentant son incroyable registre vocal, en fait l'une de nos pièces commémoratives les plus spéciales".

Kashmira Bulsara, la sœur de Freddie Mercury, a commenté: "Frapper la première pièce à la Monnaie royale a été un moment d'émotion et de fierté pour moi. Freddie aurait été absolument ravi de se voir honoré de la sorte et de savoir que sa famille a contribué à donner vie à cet hommage".

Kashmira a ajouté : "Il a toujours eu un tel respect pour les traditions et les institutions britanniques, et le fait que la Monnaie royale célèbre son héritage avec une si belle œuvre d'art aurait eu une grande importance pour lui. Cette pièce reflète parfaitement sa passion et la joie qu'il a apportée à des millions de personnes grâce à sa musique.

La pièce de collection Freddie Mercury s'inscrit dans la tradition de la Monnaie royale de célébrer les icônes culturelles britanniques qui ont laissé une empreinte indélébile sur la scène internationale. De ses débuts avec Queen jusqu'à ses dernières prestations, l'héritage de Mercury, l'un des plus grands artistes britanniques, est désormais préservé à jamais sur une pièce de monnaie officielle du Royaume-Uni.

En hommage à l'héritage philanthropique de Mercury, la Monnaie royale offrira également une version spéciale de la pièce en or au Mercury Phoenix Trust, l'organisation caritative de lutte contre le sida fondée en sa mémoire. L'organisation caritative vendra cette pièce unique aux enchères dans les mois à venir, poursuivant ainsi la mission de Mercury qui consiste à soutenir les personnes touchées par le VIH et le sida.

Freddie Mercury est le dernier artiste à faire partie de la série de pièces "Music Legends" de la Royal Mint, qui célèbre les plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de l'histoire britannique. Mercury fait suite à David Bowie, George Michael, Shirley Bassey et Paul McCartney, qui ont été honorés sur leur propre pièce de monnaie britannique. La série de pièces "Music Legends" s'est avérée extrêmement populaire auprès des collectionneurs et des amateurs de musique. Près d'un demi-million de pièces ont été livrées à des passionnés dans 108 pays à travers le monde.

La collection est disponible à partir du 18 novembre à 9 heures et les prix commencent à 18,50 £. Pour plus d'informations et pour acheter des produits de la Monnaie royale, visitez le site Web suivant . Une sélection de ces pièces sera également disponible à l'achat dans la boutique Freddie Mercury à l'adresse suivante link.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824083/The_Royal_Mint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg