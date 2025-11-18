ROYAL MINTがフレディ・マーキュリーのコレクターズコインで国中を沸かせる

ラントリサント（ウェールズ）, 2025年11月18日 /PRNewswire/ -- 英国王立造幣局が史上最高のショーマンの一人、Freddie Mercuryを称える英国コインを発表し、ロックンロールの歴史が不滅になる。その歌声とショーマンシップで世代を定義したロック界のアイコンへの並外れた賛辞である。

このコレクターズコインは、絶頂期のパフォーマンス中のフレディ・マーキュリーを捉えたもので、肖像画の横に彼のサインが刻まれ、華麗なフロントマンの全盛期を表現している。デザインの複雑なディテールは、慎重に作り上げられたデザイン要素を通じて、マーキュリーの並外れた才能の物語を物語ります。

フレディの伝説的な 4 オクターブの音域は、コインの縁に沿って低音から高音までを網羅した五線譜で表現されています。スタッド付きのアームバンドの縁のデザインは、彼の象徴的なライブエイドのパフォーマンス衣装からインスピレーションを得ており、多くの人が史上最高のロックパフォーマンスと考えるものにふさわしいものです。一部のコインには色も使われ、コインのデザインにはフレディの象徴的な黄色いジャケットが生き生きと表現され、ステージ上で彼を魅了する力強い存在感を放つ活気あるエネルギーが表現されています。

この記念すべきイベントは、1985年7月のライブエイドでのクイーンの観客を虜にしたパフォーマンスの40周年と、同じ年にリリースされたフレディの初のソロスタジオアルバム「ミスター・バッド・ガイ」の40周年を記念する、特に感慨深い時期に開催され、クイーンのメンバーとしても、キャリアを通じて創造の限界を押し広げたソロアーティストとしても多才だったことをファンに思い起こさせています。

コインの製作が完結する特別な瞬間に、Freddie Mercuryの妹、Kashmira BulsaraがRoyal Mintを訪れ、自ら最初のコインを鋳造しました。彼女は兄の遺産に対するこの歴史的な賛辞に欠かせない存在となりました。

ロイヤルミントの記念コイン担当ディレクター、Rebecca Morgan 氏は次のように述べた。「Kashmiraが私たちのところに来て、Freddie Mercuryの最初のコインを鋳造してくれたことは信じられないほど感動的で、このプロジェクトをさらに特別なものにしてくれました。Freddie Mercuryは単なるミュージシャンではありませんでした。彼は、彼が立つすべてのステージを一変させる自然の力でした。このコインはその電撃的なエネルギーを捉え、世代を超えてインスピレーションを与え続ける影響力を持つ真に世界的なアイコンを称えています。彼のサインから、彼の驚異的な声域を表す五線譜に至るまで、このデザインの細部へのこだわりにより、この作品は私たちにとって最も特別な記念品の一つとなっています。」

Freddie Mercury の妹であるKashmira Bulsara は次のようにコメントした。「Royal Mintで最初のコインを鋳造したときは、私にとってとても感動的で誇らしい瞬間でした。Freddieは、このように名誉を与えられたこと、そして彼の家族がこの追悼行事の実現に一役買っていることを知って、きっと大喜びしていただろう。」

Kashmira さんはこう付け加えた。「彼は常に英国の伝統と制度を尊重していました。王立造幣局が彼の功績をこのような美しい芸術で称えることは、彼にとってこの上なく大きな意味を持つことだったでしょう。」このコインは、彼が音楽を通じて何百万人もの人々にもたらした情熱と喜びを完璧に表現しています。」

Freddie Mercuryのコレクター向けコインは、世界舞台に消えることのない足跡を残した英国の文化的象徴を称えるというRoyal Mintの伝統を引き継いでいます。クイーンでの初期の頃から最後の公演まで、英国で最も偉大なエンターテイナーの一人としてのマーキュリーの伝説は、今や英国の公式コインに永遠に保存されています。

Royal Mintでは、マーキュリーの慈善活動の功績にふさわしい敬意を表して、彼の追悼のために設立されたエイズ慈善団体マーキュリー・フェニックス・トラストに、このコインの特別な金製プルーフ版を寄贈する予定だ。慈善団体は今後数か月以内にこのユニークな作品をオークションにかけ、HIVやエイズの影響を受けた人々を支援するというマーキュリーの使命を継続する予定だ。

Freddie Mercuryは、英国史上最も偉大な歌手とソングライターを称えるRoyal Mintによる継続的な「ミュージックレジェンド」コインシリーズに加わった最新の音楽アーティストです。Mercuryは、David Bowie、George Michael、Shirley Bassey、Paul McCartneyに続いて、イギリス独自のコインにその名が刻まれることになる。ミュージック レジェンド コイン シリーズはコレクターや音楽ファンの間で絶大な人気を誇り、世界 108 か国の愛好家に 50 万枚近くのコインを届けてきました。

コレクションは11月18日午前9時から購入可能となり、価格は18.50ポンドからとなる。詳細情報やRoyal Mint からの購入については、次のウェブサイトをご覧ください。一部のコインは、以下のリンクからFreddie Mercuryストアでも購入可能です。

