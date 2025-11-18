ROYAL MINT SACUDE AL PAÍS CON LA MONEDA COLECCIONABLE FREDDIE MERCURY

LLANTRISANT, Gales, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La historia del rock and roll está a punto de inmortalizarse, ya que The Royal Mint presenta una moneda del Reino Unido para celebrar a uno de los mejores artistas de todos los tiempos, Freddie Mercury, un extraordinario homenaje al icono del rock cuya voz y talento para el espectáculo definieron generaciones.

LA CASA REAL DE LA MONEDA SACUDE AL PAÍS CON LA MONEDA DE COLECCIÓN FREDDIE MERCURY

La moneda coleccionable captura el rendimiento medio de Mercury a la altura de sus poderes, mostrando al extravagante líder en pleno flujo con su firma inscrita junto a su retrato. Los intrincados detalles del diseño cuentan la historia del extraordinario talento de Mercury a través de elementos de diseño cuidadosamente elaborados.

El legendario rango vocal de cuatro octavas de Freddie está representado por un pentagrama musical que recorre el borde de la moneda, desde el bajo hasta las notas agudas. El diseño del borde del brazalete con tachuelas se inspira en su icónico atuendo de Live Aid, un tributo apropiado a lo que muchos consideran el mejor rendimiento de rock de todos los tiempos. Una selección de las monedas también contará con colores, dando vida a la icónica chaqueta amarilla de Freddie en el diseño de la moneda y capturando la vibrante energía que lo convirtió en una presencia tan magnética en el escenario.

Esta celebración llega en un momento particularmente conmovedor, conmemorando el 40 aniversario de la actuación de Queen en Live Aid en julio de 1985 y también el 40 º aniversario del primer álbum de estudio en solitario de Freddie, "Mr. Bad Guy", lanzado el mismo año, recordando a los fanáticos su versatilidad como miembro de Queen y artista en solitario que empujó los límites creativos a lo largo de su carrera.

En un momento especial que cerró el círculo de la creación de la moneda, la hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitó The Royal Mint para acuñar la primera moneda, convirtiéndola en una parte integral de este homenaje histórico al legado de su hermano.

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de The Royal Mint, dijo: "Que Kashmira nos visitara para acuñar la primera moneda de Freddie Mercury fue increíblemente conmovedor e hizo que este proyecto fuera aún más especial. Freddie Mercury no era solo un músico; era una fuerza de la naturaleza que transformaba cada escenario en el que pisaba. Esta moneda captura esa energía eléctrica y celebra un ícono verdaderamente global cuya influencia continúa inspirando a generaciones. El nivel de detalle en este diseño, desde su firma hasta el pentagrama musical que representa su increíble rango vocal, hace de esta una de nuestras piezas conmemorativas más especiales ".

Kashmira Bulsara, la hermana de Freddie Mercury, comentó: "Golpear la primera moneda en The Royal Mint fue un momento muy emotivo y orgulloso para mí. Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia fue parte de dar vida a este tributo ".

Kashmira agregó: "Siempre tuvo tanto respeto por las tradiciones e instituciones británicas, y hacer que The Royal Mint celebrara su legado con un arte tan hermoso habría significado el mundo para él. La moneda captura perfectamente su pasión y la alegría que trajo a millones a través de su música ".

La moneda coleccionable Freddie Mercury continúa la tradición de The Royal Mint de celebrar a los íconos culturales británicos que han dejado una marca indeleble en el escenario mundial. Desde sus primeros días con Queen hasta sus últimas actuaciones, el legado de Mercury como uno de los mejores artistas de Gran Bretaña ahora se conserva para siempre en una moneda oficial del Reino Unido.

En un tributo apropiado al legado filantrópico de Mercury, The Royal Mint también regalará una versión especial de la moneda a prueba de oro al Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica contra el SIDA fundada en su memoria. La organización benéfica subastará esta pieza única en los próximos meses, continuando con la misión de Mercury de apoyar a las personas afectadas por el VIH y el SIDA.

Freddie Mercury es el último artista musical en formar parte de la serie de monedas "Music Legends" de The Royal Mint, que celebra a los mejores cantantes y compositores de la historia británica. Mercury sigue a David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney al ser honrados con su propia moneda del Reino Unido. La serie de monedas Music Legends ha demostrado ser muy popular entre coleccionistas y fanáticos de la música, entregando casi medio millón de monedas a entusiastas en 108 países de todo el mundo.

La colección está disponible a partir de las 9 am del 18 de noviembre con precios a partir de £ 18.50. Para obtener más información y comprar en The Royal Mint, visite el siguiente sitio web. Una selección de las monedas también estará disponible para comprar en la tienda Freddie Mercury a través del siguiente enlace.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824083/The_Royal_Mint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg

FUENTE The Royal Mint