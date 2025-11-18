영국 왕립조폐국, 프레디 머큐리 기념주화로 영국 전역을 뒤흔들다!

란트리산트, 웨일스, 2025년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 영국 왕립 조폐국(The Royal Mint)이 역사상 가장 위대한 쇼맨 중 한 명인 프레디 머큐리(Freddie Mercury)의 영국 기념주화를 공개했다. 이번 주화는 이 전설적인 록 아이콘에 바치는 특별 헌정으로 로큰롤 역사가 영원히 기념될 전망이다. 그의 목소리와 무대 장악력은 여러 세대를 정의해 왔다.

수집용으로 제작된 이 주화는 프레디 머큐리가 전성기 시절 공연하는 모습을 포착하고 있으며, 그의 초상화 옆에 특유의 사인이 새겨져 카리스마 넘치는 프런트맨의 모습을 생생하게 담고 있다. 섬세하게 제작된 디자인 요소들은 머큐리의 비범한 재능에 얽힌 이야기를 풀어낸다.

그의 전설적인 4옥타브 음역은 주화 가장자리를 따라 흐르는 음악 오선지로 표현되어 베이스 음부터 트레블 음까지 아우르는 특징을 담아냈다. 또한 주화 가장자리의 스터드 완장 디자인은 역사상 가장 위대한 록 공연으로 평가받는 '라이브 에이드(Live Aid)'에서 착용했던 상징적인 의상에서 영감을 얻었다. 일부 주화에는 색상이 입혀져 그의 상징적인 노란색 재킷을 주화 디자인에 구현함으로써, 무대 위에서 시선을 사로잡는 생동감 넘치는 에너지를 포착해 냈다.

이번 기념주화 출시는 특히 의미 있는 시점에 이루어졌다. 1985년 7월 퀸(Queen)이 라이브 에이드에서 최고의 무대를 선보인 지 40주년이 되는 해이자, 머큐리의 첫 솔로 스튜디오 앨범 '미스터 배드 가이(Mr. Bad Guy)' 발매 40주년을 기념하는 해이기도 하다. 이는 퀸의 멤버이자 솔로 아티스트로서 창의적 경계를 끊임없이 확장한 그의 다재다능함을 상기시킨다.

마지막으로, 이번 기념 프로젝트를 더욱 특별하게 만든 순간도 있었다. 머큐리의 여동생인 카쉬미라 불사라(Kashmira Bulsara)가 영국 왕립조폐국을 방문해 첫 번째 주화를 직접 압인하며, 오빠의 유산을 기리는 이 역사적 작업의 일부가 됐다.

레베카 모건 (Rebecca Morgan) 영국 왕립조폐국 기념주화 디렉터는 "카쉬미라가 직접 방문해 첫 프레디 머큐리 주화를 찍어내는 모습은 믿을 수 없을 만큼 감동적이며 이 프로젝트를 더욱 특별하게 만들었다"며 "프레디 머큐리는 단순한 음악가가 아니라, 그가 발을 디딘 모든 무대를 변화시킨 자연의 힘과 같았다. 이번 주화는 그의 폭발적 에너지를 담아내며, 세대를 넘어 전 세계에 영감을 주는 진정한 아이콘을 기린다. 그의 사인부터 놀라운 음역대를 표현한 악보에 이르기까지, 이 디자인에 담긴 디테일 덕분에 이 주화는 우리가 제작한 가장 특별한 기념주화 중 하나가 됐다"라고 말했다.

프레디 머큐리의 여동생인 카쉬미라 불사라는 "영국 왕립조폐국에서 첫 번째 주화를 직접 압인한 것은 매우 벅차고 자랑스러운 순간이었다"며 "프레디는 이런 방식으로 기려지는 것을 정말 기뻐했을 것이고, 이 헌정 작업에 가족이 함께 참여했다는 사실을 알았다면 분명 기뻐했을 것"이라고 말했다.

카쉬미라는 이어 "그는 영국의 전통과 제도에 깊은 존경심을 가지고 있었기에, 영국 왕립조폐국이 이렇게 아름다운 예술성으로 그의 유산을 기리는 것을 보았다면 말로 다 할 수 없을 만큼 감격스러워했을 것이다. 이 주화는 그의 열정과 그가 음악을 통해 수백만 명에게 선사한 기쁨을 완벽하게 포착하고 있다"라고 덧붙였다.

프레디 머큐리 기념주화는 세계 무대에 지울 수 없는 흔적을 남긴 영국 문화 아이콘들을 기려온 영국 왕립조폐국의 전통을 이어간다. 퀸 시절 초기부터 마지막 무대에 이르기까지, 영국 최고의 엔터테이너 중 한 명인 머큐리의 유산은 이제 영국의 공식 주화 위에 영원히 보존된다.

이와 함께, 프레디 머큐리의 자선 활동 유산을 기리기 위해 영국 왕립 조폐국은 머큐리 피닉스 트러스트(Mercury Phoenix Trust)에 특별히 제작한 금화(골드 프루프 버전)를 증정할 예정이다. 머큐리 피닉스 트러스트는 그를 기려 설립된 에이즈 관련 자선단체로, 향후 몇 달 안에 이 특별한 주화를 경매에 부쳐 HIV와 에이즈로 고통받는 이들을 지원하고자 했던 머큐리의 사명을 계속 이어갈 계획이다.

프레디 머큐리는 영국 왕립조폐국이 진행 중인 '뮤직 레전드(Music Legends)' 기념주화 시리즈에 새롭게 이름을 올린 아티스트다. 이 시리즈는 영국 역사상 가장 위대한 가수와 작곡가들을 기리는 프로젝트로, 머큐리는 앞서 영국 기념주화로 헌정된 데이비드 보위(David Bowie), 조지 마이클(George Michael), 셔리 배시(Shirley Bassey), 폴 매카트니(Paul McCartney)의 뒤를 잇게 됐다. '뮤직 레전드' 시리즈는 전 세계 수집가와 음악 팬들 사이에서 큰 인기를 끌며, 지금까지 108개국 애호가들에게 약 50만 개의 주화를 전달하는 성과를 거뒀다.

이번 컬렉션은 11월 18일 오전 9시부터 판매되며, 가격은 18.50파운드부터 시작한다. 자세한 정보 및 구매는 영국 왕립조폐국 웹사이트에서 확인할 수 있다. 일부 주화는 프레디 머큐리 스토어(Freddie Mercury Store)를 통해서도 구매(링크)할 수 있다.

