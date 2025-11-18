The Royal Mint 以 Freddie Mercury 紀念幣震撼全英國

紀念幣的邊緣環繞的五線譜，展現了 Freddie 傳奇的四八度音域，從低音延伸至高音音階。鑲嵌鉚釘的臂環邊緣設計，靈感源自他標誌性的 Live Aid 演出服裝，向這場被譽為史上最偉大搖滾演出的經典時刻致敬。部分紀念幣將採用彩色設計，將弗雷迪標誌性的黃色夾克呈現在幣面，生動再現那份令他成為舞台上最具魅力焦點的澎湃能量。

這場慶典的時機格外令人動容，既紀念 Queen 樂隊在 1985 年 7 月 Live Aid 演唱會上驚豔全場的演出四十週年，也適逢 Freddie 首張個人錄音室專輯《Mr. Bad Guy》發行四十週年——該專輯於同年問世，讓樂迷重溫他作為 Queen 成員與個人藝術家的雙重才華，見證這位傳奇歌手畢生不斷突破創作疆界的非凡成就。

在這個讓硬幣誕生歷程圓滿收束的特殊時刻，Freddie Mercury 的妹妹 Kashmira Bulsara 親臨 The Royal Mint，親自敲擊首枚紀念幣，使她成為這項向兄長遺產致敬的歷史性儀式中不可或缺的一環。

The Royal Mint 紀念幣總監 Rebecca Morgan 表示：「邀請 Kashmira 蒞臨我們這裡鑄造首枚 Freddie Mercury 紀念幣，著實令人動容，也讓這項計劃更顯非凡。Freddie Mercury 不只是一位音樂人；他是一股自然之力，每當踏上舞台便能徹底改變其面貌。這枚紀念幣捕捉了那份震撼人心的能量，向這位真正全球性的偶像致敬——他的影響力持續激勵著世代傳承。這款設計的細節水平，從他的簽名到代表他驚人音域的五線譜記號，使這款作品成為我們最特別的紀念作品之一。」

Freddie Mercury 的妹妹 Kashmira Bulsara 表示：「在 The Royal Mint 打出第一枚紀念幣，對我而言是充滿情感和驕傲的時刻。Freddie 若能親眼見證自己獲得如此殊榮，並得知家人參與了這項致敬活動的籌備，定會欣喜萬分。」

Kashmira 補充道： 「他一直對英國傳統和機構充分尊重，而如果 The Royal Mint 以如此美麗的藝術表揚他的遺產，對他而言是非常重要的。這枚紀念幣完美地捕捉了他的熱情，以及他透過音樂為數百萬人帶來的歡樂。」

Freddie Mercury 收藏硬幣延續了 The Royal Mint 的傳統，致力於慶祝英國文化象徵在世界舞台上留下難忘的記。從早期與 Queen 樂隊共度的時光，直至最後的演出，Mercury 作為英國最偉大藝人之一的傳奇，如今已永恆鐫刻於英國官方發行硬幣之上。

為了向 Mercury 的慈善遺產致敬，The Royal Mint 還將為了他的紀念而創立的愛滋病慈善機構 Mercury Phoenix Trust 信託，這是為了紀念他創立的愛滋病慈善機構。此慈善機構將在未來幾個月內拍賣這件獨特作品，繼續推動 Mercury 支持受愛滋病毒和愛滋病影響的人的使命。

Freddie Mercury 成為 The Royal Mint「Music Legends」紀念幣系列的最新成員，該系列旨在頌揚英國史上最偉大的歌手與詞曲創作者。Mercury 跟隨 David Bowie、George Michael、Shirley Bassey 和 Paul McCartney 等人，榮登專屬的英國硬幣之上。Music Legends 紀念幣系列廣受收藏家與樂迷熱烈追捧，至今已向全球 108 個國家的愛好者發行近五十萬枚紀念幣。

該系列從 11 月 18 日上午 9 點開始發售，價格由 18.50 英鎊起。有關更多資訊，或有興趣從 The Royal Mint 購買，請前往以下網站。還可以通過以下連結從 Freddie Mercury 商店購買精選紀念幣。

SOURCE The Royal Mint