영국 왕립조폐국, 핑크 플로이드 기념 첫 영국 공식 기념주화 공개

랜트리산트, 웨일스, 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 핑크 플로이드(Pink Floyd)가 런던 언더그라운드 음악계에서 등장해 현대 음악의 사운드를 재정립한 지 50여 년이 지난 가운데, 영국 왕립조폐국(The Royal Mint)에서 이 밴드의 유구하고 찬란한 유산을 기념하는 영국 공식 기념주화를 5월 14일 공개했다.

헨리 그레이(Henry Gray)가 디자인한 이번 주화의 뒷면에는 음악 역사상 최고를 다투는 상징적 이미지이자 예술과 사운드, 실험 정신에 대한 이 밴드의 혁신적 접근방식을 상징하는 The Dark Side of the Moon의 프리즘이 중심에 배치됐다. 일부 주화에는 무지개 프리즘 효과가 적용돼 상징적인 디자인이 풀컬러로 생동감 있게 구현됐다. 프리즘 스펙트럼이 묘사된 앨범 재킷은 힙노시스(Hipgnosis)의 스톰 소거슨(Storm Thorgerson)이 디자인하고 조지 하디(George Hardie)가 일러스트를 맡았다. The Dark Side of the Moon은 전 세계적으로 5000만 장 넘게 판매됐다.

The Royal Mint's official Pink Floyd commemorative coin, featuring iconic prism design from The Dark Side of the Moon on the reverse and His Majesty The King's portrait on the obverse. Available from 14 May 2026, the coin celebrates more than half a century of Pink Floyd's extraordinary and enduring legacy.

핑크 플로이드는 데이비드 보위(David Bowie), 조지 마이클(George Michael), 셜리 배시(Shirley Bassey), 폴 매카트니(Paul McCartney), 프레디 머큐리(Freddie Mercury) 등과 함께 영국 왕립조폐국의 뮤직 레전드(Music Legends) 시리즈에 이름을 올리게 됐다. 이 시리즈 하에서 약 50만 개에 달하는 주화가 전 세계 108개국 수집가와 음악 팬들에게 전해졌다.

레베카 모건(Rebecca Morgan) 영국 왕립조폐국 기념주화 부문 디렉터는 "핑크 플로이드는 음악과 이미지 모두 세대를 초월한 진정으로 드문 밴드로, 이 주화를 보는 순간 누구를 기념하는지 바로 알 수 있을 정도다. 특유의 프리즘은 전 세계 팬 누구나 즉시 알아보는 이미지로, 헨리 그레이는 이 위대한 밴드에 어울리는 정교함과 디테일로 이를 훌륭하게 구현해냈다. 이 밴드의 음악과 예술, 문화에 대한 영향력은 이루 말할 수 없다. 영국 왕립조폐국이 그 유산을 영원히 보존하는 데 일조하게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

영국 왕립조폐국은 기념주화와 함께 핑크 플로이드 팬들을 위해 한정 수량으로 제작된 특별 피크(plectrum)도 선보일 계획이다. 금, 은, 다크 크롬 소재로 제작되는 이 제품은 왕립조폐국 디자이너 다니엘 손(Daniel Thorne)이 디자인했으며, 상징적인 앨범 The Dark Side of the Moon과의 강렬한 연결성을 통해 핑크 플로이드 특유의 정체성을 즉시 드러낸다. 기타 피크는 밴드 역사에서 특별한 의미를 지니고 있으며, 이는 데이비드 길모어(David Gilmour)가 Time에서 선보인 전설적인 솔로 연주에서 가장 잘 드러난다. 이 연주는 해당 앨범의 대표적인 순간이자 록 음악 역사상 손에 꼽힐 만큼 상징적인 연주로 평가 받고 있다. 이번에 나온 피크는 핑크 플로이드의 지속적인 음악적 유산에 어울리는 헌사가 될 전망이다.

핑크 플로이드는 1965년 런던에서 시드 배럿(Syd Barrett), 로저 워터스(Roger Waters), 닉 메이슨(Nick Mason), 리처드 라이트(Richard Wright)가 결성한 밴드다. 1968년 데이비드 길모어가 합류한 이후 프로그레시브 록이라는 장르를 만들어내며 음악 역사상 극찬을 받은 앨범들을 탄생시켰다. The Dark Side of the Moon(1973), Wish You Were Here(1975), Animals(1977), The Wall(1979)를 통해 손에 꼽힐 만큼 혁신적이고 영향력 있는 밴드로 자리매김했다. 50여 년이 지난 지금도 이 밴드의 음악은 전 세계에서 세대를 이어 팬들을 사로잡고 있다.

핑크 플로이드 기념주화는 2026년 5월 14일 오전 9시부터 판매되며, 가격은 18.50파운드부터 시작한다. 자세한 정보 및 구매는 www.royalmint.com/pinkfloyd 에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg

SOURCE The Royal Mint