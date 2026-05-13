LA ROYAL MINT MET À L'HONNEUR PINK FLOYD AVEC UNE PIÈCE COMMÉMORATIVE BRITANNIQUE INÉDITE

LLANTRISANT, Pays de Galles, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Plus d'un demi-siècle après que Pink Floyd a émergé de la scène underground londonienne pour remodeler le son de la musique moderne, la Royal Mint dévoile aujourd'hui une pièce commémorative officielle du Royaume-Uni célébrant l'héritage extraordinaire et durable du groupe.

La pièce commémorative officielle de Pink Floyd de la Royal Mint, qui présente au revers le prisme emblématique de The Dark Side of the Moon et à l'avers le portrait de Sa Majesté le Roi. Disponible à partir du 14 mai 2026, la pièce célèbre plus d'un demi-siècle de l'héritage extraordinaire et durable de Pink Floyd.

Le motif du revers de la pièce, créé par Henry Gray, place en son centre le prisme emblématique de The Dark Side of the Moon, l'une des images les plus reconnaissables de l'histoire de la musique et un symbole de l'approche visionnaire du groupe en matière d'art, de son et d'expérimentation. Certaines pièces seront également dotées d'un effet de prisme arc-en-ciel, donnant vie au motif emblématique en couleurs. La pochette intemporelle, qui représente un spectre prismatique, a été conçue par Storm Thorgerson de Hipgnosis et dessinée par George Hardie. The Dark Side of the Moon s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde.

Pink Floyd rejoint une liste extraordinaire d'icônes de la musique britannique célébrées dans le cadre de la série Music Legends de la Royal Mint, dont David Bowie, George Michael, Shirley Bassey, Paul McCartney et Freddie Mercury. La série a permis de livrer près d'un demi-million de pièces aux collectionneurs et aux amateurs de musique dans 108 pays du monde entier.

Rebecca Morgan, directrice des pièces commémoratives à la Royal Mint, déclare : « Pink Floyd est l'un de ces groupes vraiment rares dont la musique et l'imagerie ont transcendé les générations et, dès que l'on voit cette pièce, on sait exactement à qui elle rend hommage. Le prisme emblématique est immédiatement reconnaissable pour les fans du monde entier, et Henry Gray a fait un travail remarquable pour lui donner vie avec l'art et les détails que ce groupe mérite. Leur influence sur la musique, l'art et la culture est incommensurable, et nous sommes incroyablement fiers que la Royal Mint puisse jouer son rôle dans la préservation de cet héritage, pour toujours ».

Parallèlement à la pièce, la Royal Mint offrira également aux fans de Pink Floyd la possibilité d'acheter un médiator exclusif, disponible en nombre limité et fabriqué en or, en argent et en chrome foncé. Conçue par Daniel Thorne, designer de la Royal Mint, la pièce est immédiatement identifiable à Pink Floyd grâce à son lien frappant avec l'album emblématique The Dark Side of the Moon. Le médiator occupe une place particulière dans l'histoire du groupe, comme en témoigne le légendaire solo de David Gilmour sur Time, l'un des moments les plus célèbres de l'album et l'un des plus emblématiques de l'histoire du rock, faisant du médiator un hommage authentique à l'héritage musical durable de Pink Floyd.

Formé à Londres en 1965 par Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright, rejoints par David Gilmour en 1968, Pink Floyd a défini le genre du rock progressif et produit certains des albums les plus célèbres jamais enregistrés. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) et The Wall (1979) ont cimenté leur place parmi les groupes les plus innovants et les plus influents de tous les temps. Plus de cinq décennies plus tard, leur musique continue de captiver de nouvelles générations de fans à travers le monde.

La pièce commémorative Pink Floyd sera disponible à 9h le 14 mai 2026, à partir de 18,50 GBP. Pour plus d'informations et pour réaliser une commande, visitez le site www.royalmint.com/pinkfloyd

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg