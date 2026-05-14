LA REAL CASA DE LA MONEDA DESTACA A PINK FLOYD CON LA PRIMERA MONEDA CONMEMORATIVA DEL REINO UNIDO

LLANTRISANT, Gales, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Más de medio siglo después de que Pink Floyd emergiera por primera vez de la escena underground londinense para remodelar el sonido de la música moderna, la Real Casa de la Moneda presenta hoy una moneda conmemorativa oficial del Reino Unido que celebra el legado y duradero.

The Royal Mint's official Pink Floyd commemorative coin, featuring iconic prism design from The Dark Side of the Moon on the reverse and His Majesty The King's portrait on the obverse. Available from 14 May 2026, the coin celebrates more than half a century of Pink Floyd's extraordinary and enduring legacy.

El diseño del reverso de la moneda, creado por Henry Gray, coloca el icónico prisma de The Dark Side of the Moon en el centro, una de las imágenes más reconocibles de la historia de la música y un símbolo del enfoque visionario de la banda al arte, el sonido y la experimentación. Una selección de monedas también contará con un efecto de prisma de arcoíris, lo que dio vida al diseño icónico a todo color. La icónica funda, que representa un espectro de prismas, fue diseñada por Storm Thorgerson de Hipgnosis y dibujada por George Hardie. The Dark Side of the Moon ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo.

Pink Floyd se une a una extraordinaria lista de íconos de la música británica celebrados a través de la serie Music Legends de la Real Casa de la Moneda, como David Bowie, George Michael, Shirley Bassey, Paul McCartney y Freddie Mercury. La serie ha entregado casi medio millón de monedas a coleccionistas y fanáticos de la música en 108 países de todo el mundo.

Rebecca Morgan, directora de Monedas Conmemorativas de la Real Casa de la Moneda, dijo: "Pink Floyd es una de esas bandas verdaderamente excepcionales cuya música e imágenes han trascendido generaciones y en el momento en que ves esta moneda, sabes exactamente a quién celebra. El icónico prisma es instantáneamente reconocible para los fanáticos de todo el mundo, y Henry Gray ha hecho un trabajo notable al darle vida con la artesanía y el detalle que esta banda merece. Su influencia en la música, el arte y la cultura es inconmensurable, y estamos increíblemente orgullosos de que la Real Casa de la Moneda pueda desempeñar su papel en la preservación de ese legado para siempre".

Junto con la moneda, la Real Casa de la Moneda también ofrecerá a los fanáticos de Pink Floyd la oportunidad de comprar una púa exclusiva, disponible en cantidades limitadas y elaborada en oro, plata y cromo oscuro. Diseñada por el diseñador de la Real Casa de la Moneda Daniel Thorne, la pieza se reconoce instantáneamente como Pink Floyd por su sorprendente conexión con el icónico álbum The Dark Side of the Moon. La púa de guitarra ocupa un lugar especial en la historia de la banda, y en ninguna parte se demuestra mejor que en el legendario solo de David Gilmour en Time, uno de los momentos más célebres del álbum y uno de los más emblemáticos de la historia del rock, lo que hace que la púa sea un tributo apropiado al legado musical perdurable de Pink Floyd.

Formada en Londres en 1965 por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright, a la que se unió David Gilmour en 1968, Pink Floyd pasó a definir el género del rock progresivo y producir algunos de los álbumes más célebres jamás grabados. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979) juntos consolidaron su lugar como una de las bandas más innovadoras e influyentes de todos los tiempos. Más de cinco décadas después, su música sigue cautivando a nuevas generaciones de fans de todo el mundo.

La moneda conmemorativa de Pink Floyd estará disponible a partir de las 9 a. m. del 14 de mayo de 2026, con precios a partir de £18.50. Para obtener más información y comprar, visite www.royalmint.com/pinkfloyd

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg

FUENTE The Royal Mint