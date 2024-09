SANY Heavy Industry divulga fortes resultados semestrais

(Crescimento internacional estável dos negócios trouxe receitas do exterior que representam 62,23% do seu negócio principal)

XANGAI, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry (SANY) anunciou seu relatório financeiro semestral de 2024 em 30 de agosto. A empresa divulgou 38,74 bilhões de yuan (US$ 5,45 bilhões) em receita operacional para o primeiro semestre de 2024, queda de 1,95% ao ano, enquanto o lucro líquido atribuído aos acionistas de empresas listadas aumentou em 4,80% para 3,57 bilhões de yuan (US$ 503 milhões).

Apesar do mercado global desafiador, a empresa, insistindo no princípio de "desenvolvimento de alta qualidade", alcançou um aumento no fluxo de caixa líquido operacional de 2.204,61% para 8,44 bilhões de yuan (US$ 1,19 bilhão).

Rápido crescimento internacional

No primeiro semestre de 2024, a SANY impulsionou a globalização ainda mais, expandindo o layout global de P&D e fabricação, reforçando a construção do mercado de reposição e desenvolvendo recursos sustentáveis para as operações globais.

No primeiro semestre desse ano, a SANY registrou um crescimento sustentável da sua receita internacional. A empresa registrou uma receita de vendas internacionais no negócio principal de 23,54 bilhões de yuan (US$ 3,31 bilhões), marcando um crescimento anual de 4,79% e correspondendo a 62,23% da receita do seu negócio principal.

Entre essas, a região da África ostentou um crescimento anual notável de 66,71% para 2,31 bilhões de yuan (US$ 325 milhões), enquanto as regiões da Ásia e Austrália contribuíram com 9,17 bilhões de yuan (US$ 1,29 bilhão), subindo 2,55%. A região europeia gerou 8,27 bilhões de yuan, um crescimento estável de 1,08%, e o mercado americano trouxe mais 3,79 bilhões de yuan, caindo 4,19%.

Liderando a transição em descarbonização

Em 2024, a SANY aumentou seus esforços em P&D para produtos de energia renovável. Até agora, mais de 80 produtos de energia renovável foram listados esse ano, com vários deles alcançando sucesso no mercado. Por exemplo, a carregadeira de rodas elétrica SW956E recebeu um pedido de 200 unidades da Indonésia devido a sua tecnologia de economia de energia, incluindo o CVU desenvolvido internamente e ar condicionado de frequência variável.

Em termos de P&D tecnológico, a SANY obteve cerca de 30 patentes concedidas relacionadas a tecnologias de baixa emissão de carbono, incluindo a primeira tecnologia P2-MT de energia híbrida do setor, que reduz as interrupções energéticas durante a troca de marchas em veículos pesados, e alcança uma economia considerável de combustível por meio da calibração racional do software, preenchendo a lacuna de tecnologia dos produtos híbridos.

Resultados expressivos em P&D e inovação

Guiada pela estratégia de "Globalização, Digitalização e Descarbonização", a SANY investiu de forma significativa em P&D. No primeiro semestre de 2024, a empresa alocou 2,61 bilhões de yuan (US$ 367 milhões) em P&D. A SANY possui 6.320 funcionários de P&D, 39% dos quais têm pós-graduação ou nível ainda maior.

Em relação à propriedade intelectual, a SANY solicitou 575 patentes, com 357 destas sendo de invenção e 351 foram concedidas.

Além disso, a SANY lançou uma série de produtos inovadores no primeiro semestre de 2024, incluindo a escavadeira de mineração SY2000, pertencente à terceira geração de escavadeira média RC, o caminhão bomba de 33 metros e o caminhão guindaste STC2000C8-8.

