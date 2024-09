SANY Heavy Industry rapporteert sterke halfjaarresultaten

(Gestage groei van de internationale activiteiten zorgde voor overzeese inkomsten die 62,23% van de inkomsten van de kernactiviteiten uitmaken)

SHANGHAI, 10 september 2024 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (SANY) kondigde op 30 augustus zijn financiële halfjaarverslag voor 2024 aan. Het bedrijf rapporteerde 38,74 miljard yuan (USD 5,45 miljard) aan bedrijfsopbrengsten voor H1 2024, een daling van 1,95% jaar-op-jaar, terwijl de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven steeg met 4,80% tot 3,57 miljard yuan (USD 503 miljoen).

Ondanks de uitdagende wereldmarkt is het bedrijf, dat vasthoudt aan het principe van "ontwikkeling van hoge kwaliteit", erin geslaagd om de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten met 2.204,61% te laten stijgen tot 8,44 miljard yuan (USD 1,19 miljard).

Snelle internationale groei

In de eerste helft van 2024 heeft SANY de globalisatie verder gestimuleerd door de wereldwijde O&O en productie lay-out uit te breiden, de aftermarket-opbouw te verbeteren en duurzame capaciteiten op te bouwen voor wereldwijde activiteiten.

In de H1 van dit jaar, zag SANY een duurzame groei van zijn internationale inkomsten. Het bedrijf boekte internationale verkoopopbrengsten voor de hoofdactiviteit van 23,54 miljard yuan (USD 3,31 miljard), wat een jaar-op-jaar groei van 4,79% betekende en goed was voor 62,23% van de inkomsten uit de hoofdactiviteit.

De Afrikaanse regio kende een opmerkelijke jaar-op-jaar stijging van 66,71% tot 2,31 miljard yuan (USD 325 miljoen). De regio Azië en Australië droeg 9,17 miljard yuan (USD 1,29 miljard) bij, een stijging van 2,55%. De Europese regio genereerde 8,27 miljard yuan, een stabiele groei van 1,08%, en de Amerikaanse markt bracht 3,79 miljard yuan op, een daling van 4,19%.

De koolstofarme overgang leiden

In 2024 heeft SANY zijn O&O-inspanningen in nieuwe energieproducten opgevoerd. Tot nu toe zijn er dit jaar meer dan 80 nieuwe energieproducten op de lijst gezet, waarvan er meerdere een doorbraak op de markt hebben bereikt. De SW956E elektrische wiellader bijvoorbeeld kreeg met zijn geavanceerde energiebesparende technologie een order van 200 eenheden uit Indonesië, inclusief de zelfontwikkelde VCU en airconditioner met intelligente variabele frequentie.

Op het gebied van technologische O&O heeft SANY ongeveer 30 toegekende octrooien in verband met koolstofarme technologieën, waaronder de industriële primeur van de P2-MT hybride vermogenstechnologie die stroomonderbrekingen tijdens het schakelen in zware bedrijfsvoertuigen vermindert. Door rationele softwarekalibratie wordt enorm aan brandstof uitgespaard, waardoor de technologische leemte voor hybride producten wordt opgevuld.

Belangrijke resultaten op het gebied van O&O en innovatie

Geleid door de strategie van "Globalisering, digitalisering, decarbonisatie", heeft SANY aanzienlijk geïnvesteerd in O&O. In het eerste halfjaar van 2024 besteedde de onderneming 2,61 miljard yuan (USD 367 miljoen) aan O&O. SANY had 6.320 O&O medewerkers in dienst, waarvan 39% een postdoctorale graad of hoger heeft.

SANY heeft 575 octrooien voor intellectuele eigendom aangevraagd, 357 voor uitvindingen, waarvan er 351 zijn toegekend.

SANY heeft verder een aantal innovatieve producten uitgebracht in H1 2024, waaronder de SY2000 mijngraafmachine, de derde generatie RC middelgrote graafmachine, de 33-meter pompwagen en de STC2000C8-8 autolaadkraan.

