SANY Heavy Industry annonce de solides résultats semestriels

(La croissance constante des activités internationales a permis aux revenus d'outre-mer de représenter 62,23 % de ses revenus d'activités principales).

SHANGHAI, 10 sept. 2024 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (SANY) a annoncé son rapport financier semestriel 2024 le 30 août. La société a déclaré 38,74 milliards de yuans (5,45 milliards USD) de revenus d'exploitation pour le premier semestre 2024, soit une baisse de 1,95 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a augmenté de 4,80 % pour atteindre 3,57 milliards de yuans (503 millions USD).

Malgré un marché mondial difficile, la société, insistant sur le principe du « développement de haute qualité », a réalisé un bond de 2 204,61 % du flux de trésorerie net provenant de l'exploitation pour atteindre 8,44 milliards de yuans (1,19 milliard USD).

Croissance internationale rapide

Au cours de la première moitié de l'année 2024, SANY a poursuivi la mondialisation en étendant la R&D et la fabrication au niveau mondial, en améliorant la construction du marché secondaire et en construisant des capacités durables pour les opérations mondiales.

Au premier semestre de cette année, SANY a connu une croissance durable de ses revenus internationaux. L'entreprise a enregistré un revenu de ventes internationales pour l'activité principale de 23,54 milliards de yuans (3,31 milliards USD), marquant une croissance de 4,79 % en glissement annuel et représentant 62,23 % du revenu de l'activité principale.

Parmi celles-ci, la région africaine a connu une augmentation notable de 66,71 % en glissement annuel pour atteindre 2,31 milliards de yuans (325 millions USD), tandis que la région Asie et Australie a contribué à hauteur de 9,17 milliards de yuans (1,29 milliard USD), soit une hausse de 2,55 %. La région Europe a généré 8,27 milliards de yuans, soit une croissance stable de 1,08 %, et le marché des Amériques a rapporté 3,79 milliards de yuans, soit une baisse de 4,19 %.

Mener la transition vers la décarbonisation

En 2024, SANY a intensifié ses efforts de R&D dans le domaine des nouveaux produits énergétiques. À ce jour, plus de 80 nouveaux produits énergétiques ont été répertoriés cette année et plusieurs d'entre eux ont réalisé des percées sur le marché. Par exemple, la chargeuse électrique sur pneus SW956E a été commandée à 200 exemplaires par l'Indonésie grâce à sa technologie avancée d'économie d'énergie, y compris le VCU auto-développé et le climatiseur intelligent à fréquence variable.

En termes de R&D technologique, SANY a obtenu une trentaine de brevets liés aux technologies à faible émission de carbone, dont la première technologie industrielle d'alimentation hybride P2-MT qui réduit les interruptions d'alimentation pendant le changement de vitesse dans les véhicules lourds et permet de réaliser des économies de carburant considérables grâce à un étalonnage rationnel du logiciel, comblant ainsi le fossé technologique pour les produits hybrides.

Des résultats significatifs en matière de R&D et d'innovation

Guidée par la stratégie « Mondialisation, numérisation, décarbonisation », SANY a investi de manière significative dans la R&D. Au cours du premier semestre 2024, l'entreprise a alloué 2,61 milliards de yuans (367 millions USD) à la R&D. SANY possède 6 320 employés en R&D, dont 39 % sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou plus.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, SANY a demandé 575 brevets, dont 357 sont des brevets d'invention et 351 ont été accordés.

En outre, SANY a lancé un certain nombre de produits innovants au cours du premier semestre 2024, notamment l'excavateur minier SY2000, l'excavateur moyen RC de troisième génération, le camion-pompe de 33 mètres et le camion-grue STC2000C8-8.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg