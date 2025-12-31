SANY comienza las operaciones en su primera base de refabricación de maquinaria de ingeniería en Hainan

DONGFANG, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 23 de diciembre en la ciudad de Dongfang, en la provincia de Hainan, SANY Group comenzó de manera oficial las operaciones en el Parque Industrial de Fabricación Inteligente SANY Hunan-Hainan (el "parque"), su primera base de refabricación de maquinaria de ingeniería a nivel mundial. El evento marca un hito fundamental en la estrategia de globalización y sostenibilidad de SANY y, en el día inaugural, el grupo recibió pedidos por un valor de 100 millones de yuanes chinos (14,27 millones de dólares estadounidenses) del Sudeste Asiático y África.

SANY inaugura en Hainan la primera base de refabricación de maquinaria de ingeniería a nivel mundial

La instalación es el primer parque industrial de China construido de manera conjunta por la zona piloto de libre comercio (ZLC) y un puerto piloto de libre comercio, y está llevando un paso más allá el desarrollo del vínculo interregional de Hunan y Hainan, para aprovechar las respectivas ventajas industriales y normativas de ambas provincias en función de apoyar a empresas chinas en la expansión de su presencia a nivel mundial.

El parque, que comenzó su construcción en agosto de 2023, abarca un área de 150 mu (aproximadamente 10 hectáreas). Y con una inversión total de 600 millones de yuanes chinos (85,62 millones de dólares estadounidenses), se prevé que alcance un valor de producción anual de alrededor de 750 millones de yuanes chinos (107,02 millones de dólares) una vez que esté funcionando a plena capacidad.

El parque está posicionado de manera estratégica como centro de refabricación regional y plataforma de distribución de recursos para atender los mercados tanto nacionales como internacionales, y se centra en el mantenimiento y la refabricación de las piezas principales de maquinaria de ingeniería y equipos de segunda mano en mercados nacionales e internacionales, para promover la reutilización circular de recursos industriales.

Asimismo, en el marco de la ZLC de Hainan, las actividades elegibles de procesamiento de valor añadido tienen derecho a preferencias arancelarias, mientras que las operaciones de refabricación pueden realizarse bajo supervisión aduanera y pueden calificar para incentivos fiscales empresariales y personales. El parque se beneficia de la política de incentivos fiscales "dobles del 15 %" y ha recibido la aprobación para que sus procesos de contratación externa obtengan una reducción fiscal empresarial del 15 %.

"El proyecto representa una iniciativa estratégica fundamental para que SANY amplíe su globalización, digitalización y transformación hacia operaciones con bajas emisiones de carbono. En el futuro, SANY continuará explorando de manera activa nuevos modelos de refabricación, promoviendo la reutilización circular de recursos industriales y promoviendo de manera conjunta la transición del sector de las maquinarias de ingeniería a nivel mundial hacia un futuro más ecológico y con bajas emisiones de carbono", afirmó, Tang Xiuguo, presidente de SANY.

